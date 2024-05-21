Нардепы заблокировали трибуну ВР: Требуют создания ВСК по фортификациям. ВИДЕО+ФОТО
Народные депутаты "Европейской Солидарности" заблокировали трибуну Верховной Рады, требуя принятия решения о создании ВСК относительно фортификаций и дронов для ВСУ, а также рассмотрения законопроекта о запрете УПЦ МП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Нардепы "ЕС" призывают немедленно вынести на голосование законопроект о запрете московской церкви в Украине, создание ВСК по вопросам фортификаций и обеспечение ВСУ дронами.
Эти предложения не были поддержаны. "ЕС" обратилась с требованием объявить перерыв, чтобы вынести эти проекты на рассмотрение. Спикер ВР, отметили в политсиле, перерыв в заседании объявил, однако совещание глав фракций по этому вопросу не созвал.
"Мы взяли перерыв по требованию двух фракций. Мы ставим следующие вопросы - полгода назад в первом чтении был проголосован законопроект о запрете московских попов. Эту позицию отстаивали депутаты разных фракций, и мы не понимаем, почему этот вопрос не выносится во втором чтении в повестку дня. ВСК - это инструмент оппозиции и ситуация с фортификациями и дронами тяжелая. Поэтому мы считаем, что здесь надо объединиться и применить парламентский контроль, чтобы разобраться кто в правительстве отвечает за фортификации, как происходят закупки дронов и как они поставляются в подразделения", - подчеркнула сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко.
Мария Ионова призвала Председателя Верховной Рады привести повестку дня парламента в соответствие и не прятаться от народных депутатов: "Может, вы нормально проведете свою работу хоть раз? Почему вы закрываете двери перед народными депутатами? Мы вас просим обсудить вопрос дронов и фортификаций. Поезжайте под Харьков и посмотрите, какая ситуация на фронте".
Пожалуйста, подождите...
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рік тому генерал-майор Попов с позывным «Спартак» заявил своим «гладиаторам», что его «предательски и подло» уволили после доклада о проблемах армии
а зараз виявилось, що ще й вкрав 2 000 тон !!!! металоконструкції при будівництві фортифікацій.
а якби не вкрав, то та лінія суровікіна точно була б лінією Мажіно.
Якщо знайдуть мого "свинарчука" я одразу звлишу посаду президента! (С)
То чому би цому дешевому імітатору ролі "президента" і не залишатися?
Це питання виживання України.
Це питання до державної, вибачте, "влади" - до шайки зелених ворюг та фсб-шних агентів, які захопили владу в Україні.
Корупція - це ж не казкова баба-яга з палицею.
У "корупції" є конкретні прізвища і це усі морди з зеленої влади Зеленського.
То може вже напишете правду - зелені гниди на чолі із Зеленським та Єрмаком вбивають !?
Це ж не на вулиці мітинг з пересічних...
То ж зелені гниди і трясуться...
Майдану-4 із розстрілами корупціонерів на місці
Ми просто спалимо опудало "корупції" на мітингу...
А логіка проста, наприклад: "корупція" вбиває - Резніков корупціонер - Резніков вбиває.
Хіба не так?
А там, під куполом, притомні політики мають передовсім думати, та зважувати, як їх заяви відгукнуться потім, та хоча би на відносинах України з союзниками, з США, з Британією, Польщею, з іншими країнами з числа НАТО, Євросоюзу та G7.
Тому вважай, що плакат правильний. Хоча би тому, що ти все зрозумів, що там написано. а саме "корупція зелених гнид на чолі із Зеленським та Єрмаком вбиває"
Спікером у нас хто? Стефанчук. Той самий, до якого частково переходять повноваження Президента після зєлі.
Це для тих, хто вважає, що вот вигонім зєлю - і заживьом!
Чорта з два.
Поки з д'Єрьмаковою жОПою не розберемось.
Судячи з поведінки Стефанчука, він не збирається нічого подібного робити.
котрий казав , якщо куля в лоб(чоло), то буде в лоб...
П
Зичу міцного здоров'я, наснаги, витримки!
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До речі, звернув увагу на їхню регістрацію і згадав: "Соупадєніє? Нє думаю."
ну, створять тск, поставлять всюди безуглу. а далі що?
питання стоїть про узурпацію влади в україні, купкою самозванців, про повний реванш ригів, котрі прийшли на кацапських штиках.
яка, в сраку, корупція?
https://www.pravda.com.ua/columns/2024/05/13/7455571/
https://glavcom.ua/economics/finances/khto-nazhivsja-na-zvedenni-fortifikatsij-na-kharkivshchini-siloviki-nazvali-firmi-i-prizvishcha-1000918.html
Pandamonium
@RudijLis
·
https://x.com/RudijLis/status/1792886880020648420 2 ч
Зеля і Єрмєля забороняють утворювати ТСК по провалу фортифікацій і поставці дронів