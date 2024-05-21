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Нардепы заблокировали трибуну ВР: Требуют создания ВСК по фортификациям. ВИДЕО+ФОТО

Народные депутаты "Европейской Солидарности" заблокировали трибуну Верховной Рады, требуя принятия решения о создании ВСК относительно фортификаций и дронов для ВСУ, а также рассмотрения законопроекта о запрете УПЦ МП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Нардепы "ЕС" призывают немедленно вынести на голосование законопроект о запрете московской церкви в Украине, создание ВСК по вопросам фортификаций и обеспечение ВСУ дронами.

Эти предложения не были поддержаны. "ЕС" обратилась с требованием объявить перерыв, чтобы вынести эти проекты на рассмотрение. Спикер ВР, отметили в политсиле, перерыв в заседании объявил, однако совещание глав фракций по этому вопросу не созвал.

Читайте: Рада должна немедленно создать ВСК по фортификациям и дронам, - Порошенко

"Мы взяли перерыв по требованию двух фракций. Мы ставим следующие вопросы - полгода назад в первом чтении был проголосован законопроект о запрете московских попов. Эту позицию отстаивали депутаты разных фракций, и мы не понимаем, почему этот вопрос не выносится во втором чтении в повестку дня. ВСК - это инструмент оппозиции и ситуация с фортификациями и дронами тяжелая. Поэтому мы считаем, что здесь надо объединиться и применить парламентский контроль, чтобы разобраться кто в правительстве отвечает за фортификации, как происходят закупки дронов и как они поставляются в подразделения", - подчеркнула сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко.

Мария Ионова призвала Председателя Верховной Рады привести повестку дня парламента в соответствие и не прятаться от народных депутатов: "Может, вы нормально проведете свою работу хоть раз? Почему вы закрываете двери перед народными депутатами? Мы вас просим обсудить вопрос дронов и фортификаций. Поезжайте под Харьков и посмотрите, какая ситуация на фронте".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фракция "ЕС" требует ВСК по фортификациям и дронам, готовы к блокированию работы Рады, - Геращенко

Нардеп блокують трибуну Ради
Нардеп блокують трибуну Ради
Нардеп блокують трибуну Ради
Нардеп блокують трибуну Ради

Автор: 

ВР (29246) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+39
Молодці ЄС. Це питання вже давно перезріло. Давно вже пора врегулювати ці питання на законодавчому рівні.
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21.05.2024 15:07
+27
А чому ж так сором'язливо - "корупція" вбиває?
Корупція - це ж не казкова баба-яга з палицею.
У "корупції" є конкретні прізвища і це усі морди з зеленої влади Зеленського.
То може вже напишете правду - зелені гниди на чолі із Зеленським та Єрмаком вбивають !?
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21.05.2024 15:09
+26
Що простий нарід, не на часі? Човен розхитують? На ***** працюють?
Якщо знайдуть мого "свинарчука" я одразу звлишу посаду президента! (С)
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21.05.2024 15:08
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Правила форума Совет форумчан
взяли з цугундер колишнього командуючого 58 армією

рік тому генерал-майор Попов с позывным «Спартак» заявил своим «гладиаторам», что его «предательски и подло» уволили после доклада о проблемах армии
а зараз виявилось, що ще й вкрав 2 000 тон !!!! металоконструкції при будівництві фортифікацій.
а якби не вкрав, то та лінія суровікіна точно була б лінією Мажіно.
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21.05.2024 16:34 Ответить
А про легетимність зелі, коли буде питання, чому конституційний суд мовчить?
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21.05.2024 16:43 Ответить
марна це все справа. очевидний зговір учасників корупційних схем, які очолює ОПа. тільки радикальні дії небайдужих озброєних патріотів мають шанс змінити ситуацію
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21.05.2024 15:07 Ответить
Як же ж ватні трололохі відчайдушно намагаються розхитати Україну зсередини )))) ну до чого ж жалюгідні істоти ))))
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21.05.2024 15:48 Ответить
Ну яких ви в ОПу вибрали, такі й є...
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21.05.2024 17:14 Ответить
Молодці ЄС. Це питання вже давно перезріло. Давно вже пора врегулювати ці питання на законодавчому рівні.
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21.05.2024 15:07 Ответить
ще петицію прєзіку можна підписати щоб посилити фейл, так би мовити
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21.05.2024 15:39 Ответить
Теж люблю садоводческі терміни.Питання зацвіло,зав"язалось,дозріло і перезріло.Тільки коли воно ще цвіло (то було при прем"єрі Яценюку) на цвіт сів такий малий світло коричневий метелик,на крилах якого було написано - "корупція".Він і відклав яйця на плід що формувався...Ой,та ж ми вийшли на старого садовода,що вчасно не обприскав дерево...
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21.05.2024 17:19 Ответить
Що простий нарід, не на часі? Човен розхитують? На ***** працюють?
Якщо знайдуть мого "свинарчука" я одразу звлишу посаду президента! (С)
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21.05.2024 15:08 Ответить
Саме тому, що Україна не правова держава, а суди в Україні - продажні шкури - саме тому ніякого "свинарчука" Зеленського сліпі і глухі правоохоронці ніколи не знайдуть.
То чому би цому дешевому імітатору ролі "президента" і не залишатися?
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21.05.2024 15:29 Ответить
Це риторичні питання.
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21.05.2024 15:44 Ответить
Зі всією повагою - це зовсім не риторичні питання.
Це питання виживання України.
Це питання до державної, вибачте, "влади" - до шайки зелених ворюг та фсб-шних агентів, які захопили владу в Україні.
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21.05.2024 16:00 Ответить
А чому ж так сором'язливо - "корупція" вбиває?
Корупція - це ж не казкова баба-яга з палицею.
У "корупції" є конкретні прізвища і це усі морди з зеленої влади Зеленського.
То може вже напишете правду - зелені гниди на чолі із Зеленським та Єрмаком вбивають !?
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21.05.2024 15:09 Ответить
Наче як правова держава... Щоб когось офіційно називати злочинцем, треба щоб це визнав суд. От саме для цього і вимагають створення ТСК.
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21.05.2024 15:14 Ответить
Ви про яку державу написали "правова"?
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21.05.2024 15:15 Ответить
У Вас є сумніви що за "наклеп" будуть наслідки в даному випадку?
Це ж не на вулиці мітинг з пересічних...
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21.05.2024 15:19 Ответить
До мітингу пересічних на вулиці вже не так багато часу залишилося.
То ж зелені гниди і трясуться...
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21.05.2024 15:21 Ответить
оскільки Майдан-3 оголошено рашиським іпсом, то переходимо одразу до

Майдану-4 із розстрілами корупціонерів на місці
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21.05.2024 15:34 Ответить
При цьому зауважимо - зараз ми абсолютно не говоримо - хто конкретно ті корупціонери, щоб нас не звинуватили у екстремізмі.
Ми просто спалимо опудало "корупції" на мітингу...
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21.05.2024 15:36 Ответить
опудало на Банковій.... під посиленою охороною

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21.05.2024 15:50 Ответить
Суд в Україні - це один з веселих коротких анекдотів.
А логіка проста, наприклад: "корупція" вбиває - Резніков корупціонер - Резніков вбиває.
Хіба не так?
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21.05.2024 15:19 Ответить
це ти, і я маємо повне право так заявляти.

А там, під куполом, притомні політики мають передовсім думати, та зважувати, як їх заяви відгукнуться потім, та хоча би на відносинах України з союзниками, з США, з Британією, Польщею, з іншими країнами з числа НАТО, Євросоюзу та G7.

Тому вважай, що плакат правильний. Хоча би тому, що ти все зрозумів, що там написано. а саме "корупція зелених гнид на чолі із Зеленським та Єрмаком вбиває"
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21.05.2024 16:47 Ответить
Давно назріле питання
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21.05.2024 15:10 Ответить
хто в уряді відповідає за фортифікації, як відбуваються закупівлі дронів і як вони поставляються в підрозділи?
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21.05.2024 15:15 Ответить
це ті миші, що зерно з'їли,.. і гімна не залишили?
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21.05.2024 15:20 Ответить
мойші?
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21.05.2024 16:33 Ответить
Це інформація "топ сікрет". Особливо останній пункт.
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21.05.2024 15:33 Ответить
Ці пропозиції не було підтримано. "ЄС" звернулася з вимогою оголосити перерву, щоб винести ці проєкти на розгляд. Спікер ВР, зазначили у політсилі, перерву в засіданні оголосив, однак нараду голів фракцій з цього питання не скликав.
Спікером у нас хто? Стефанчук. Той самий, до якого частково переходять повноваження Президента після зєлі.
Це для тих, хто вважає, що вот вигонім зєлю - і заживьом!
Чорта з два.
Поки з д'Єрьмаковою жОПою не розберемось.
Судячи з поведінки Стефанчука, він не збирається нічого подібного робити.
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21.05.2024 15:17 Ответить
повноваження перходять.але хто захоче мати справу з Україною на саміті миру,коте організувало фсб і у випадку перемовин з 3,14дерацією ,куйло тут же скаже,що в Україні немає законно обраного президента, а тому немає з ким домовлятися...???
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21.05.2024 15:22 Ответить
Якраз тему пєрєговоров русня зараз хитає посилено.
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21.05.2024 15:25 Ответить
тему переговорів, починають хитати всі.
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21.05.2024 15:32 Ответить
У русні свій спосіб. Україна має першою піти на пєрєговори.
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21.05.2024 15:34 Ответить
по ходу "провентіліровать" питання фортифікацій 2022 го року в чаплинкі та чонгарі
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21.05.2024 15:21 Ответить
Дійсно. Оппозіція в парламєнтє? Нємєдлєнно прєкратіть ето бєзобразіє, она только мєшаєт работать.
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21.05.2024 15:27 Ответить
Барига! На краві! В 80 раз! Апшори! Апшори!
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21.05.2024 15:32 Ответить
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21.05.2024 18:40 Ответить
А чого ж ти пітушара не побіг тоді в тапочках і спортивках Крим захищати? Чи в Іловайських котлах горіти? Без нічого бо яник дорозвалив усе що було ще не розвалено в армії?
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21.05.2024 15:39 Ответить
ты уже со школы пришло?)))))
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21.05.2024 15:52 Ответить
Понеслась ..... по кочках!
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21.05.2024 15:25 Ответить
так так і захисний вал імені сєні яценюка теж хай перевірять...
котрий казав , якщо куля в лоб(чоло), то буде в лоб...
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21.05.2024 15:28 Ответить
З ЭС загинуло чимало депутатів, із слуг - жодного. Це має знати кожна троляка, що готується написати: "А какая разница, все они одинаковые, а Порох не воровал с Яценюком ?"
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21.05.2024 15:30 Ответить
Суки зелені , нічого святого, лише вкрасти. Нічим не кращі за Х@ йла.
П
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21.05.2024 15:31 Ответить
Шановний ПП! Давіть, топіть, не зупиняйтеся!
Зичу міцного здоров'я, наснаги, витримки!
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21.05.2024 15:33 Ответить
Підтримую! Нарешті почалось політичне життя в Раді!
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21.05.2024 15:33 Ответить
Рада має піти вслід за зеприпіздентом
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21.05.2024 15:35 Ответить
Ого,скільки єрмакоботні набігло в коменти...підгорає на Банковій?А хто відповість за розстріляних людей на Слобожанщині,за полонених цивільних,за вбитих військових,які загинули в перші години тільки тому,що 5-ть "найефективніших" мародерять на фортифікаціях?Зелених пора карати по законам воєнного часу.
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21.05.2024 15:36 Ответить
Ось їхній невеликий перелік



,

До речі, звернув увагу на їхню регістрацію і згадав: "Соупадєніє? Нє думаю."
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21.05.2024 15:59 Ответить
ще й міхобот засвітився
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21.05.2024 16:51 Ответить
з паралельної гілки не забути би...
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21.05.2024 16:55 Ответить
якась тупа імітація бурхливої діяльності. для кого ця профанація? а саме для нас, для бидла!
ну, створять тск, поставлять всюди безуглу. а далі що?
питання стоїть про узурпацію влади в україні, купкою самозванців, про повний реванш ригів, котрі прийшли на кацапських штиках.
яка, в сраку, корупція?
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21.05.2024 16:05 Ответить
100%
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21.05.2024 16:25 Ответить
Вони думають що всі навколо них лише дурні, відразу миттєво забули як вони Велику Ширку разом із зеленими узурпаторами підписали. Тепер умивають руки, вдають із себе "аппазіцию"
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22.05.2024 12:23 Ответить
А що рослідувати журналісти уже все рослідували

https://www.pravda.com.ua/columns/2024/05/13/7455571/

https://glavcom.ua/economics/finances/khto-nazhivsja-na-zvedenni-fortifikatsij-na-kharkivshchini-siloviki-nazvali-firmi-i-prizvishcha-1000918.html
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21.05.2024 16:24 Ответить
Але проблема не тільки в Харківській області в соцмережах військові знімають що на Донецькому напрямку те саме..
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21.05.2024 16:27 Ответить
Самое печальное то что клоун вспомнил о фортификациях на третий год войны, да и то деньги разокрали
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21.05.2024 20:45 Ответить
..."но тада ж ми, зебіли, нє сможем красть асфальт"
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21.05.2024 16:25 Ответить
Треба мочити це зелене лайно. Зеля- Підарєшт!
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21.05.2024 16:43 Ответить
Ось як знімалось кіно про нечувано потужні та чіткі укріплення на кордоні біля Харкова. Привезли Зелю, як мебель кудись в тили, зняли кіно. І Зеля до тепер з гордістю за себе заявляє про готові на 98% оборонні споруди.
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21.05.2024 16:48 Ответить
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21.05.2024 16:49 Ответить
Видимість бурної роботи імпотентної псевдоопозиції. Ніби ці актори не бачили раніше що розкрадаються кошти на армії, а можливо і самі приймали участь в цих розкраданнях.
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21.05.2024 16:48 Ответить
Цікаво, звідки ж ви, такі виродки беретесь? Скільки життів твій висер коштує? Скільки людей щодня гине, скільки людської крові проливається?
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21.05.2024 17:22 Ответить
оце діло....ще б потовкли пики зеленим тварюкам...
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21.05.2024 17:05 Ответить
Хіба що на камеру, штани на жопі один одному пороздерали б, а потім в барі всі разом з цієи вистави ржали за пивком
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22.05.2024 12:30 Ответить
Та ви шо....як потужно....треба ще пару відосіків і зовсім все буде вері вел...
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21.05.2024 17:33 Ответить
відволікання
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21.05.2024 17:36 Ответить


Pandamonium

@RudijLis

·

https://x.com/RudijLis/status/1792886880020648420 2 ч

Зеля і Єрмєля забороняють утворювати ТСК по провалу фортифікацій і поставці дронів
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21.05.2024 17:40 Ответить
Як то сказала, що питаннями фортифікаційних споруд в уряді єрмака займається міністерство інформації. Я навіть такого не очікувала.
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21.05.2024 18:53 Ответить
 
 