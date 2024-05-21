Нардепы заблокировали трибуну ВР: Требуют создания ВСК по фортификациям. ВИДЕО+ФОТО

Народные депутаты "Европейской Солидарности" заблокировали трибуну Верховной Рады, требуя принятия решения о создании ВСК относительно фортификаций и дронов для ВСУ, а также рассмотрения законопроекта о запрете УПЦ МП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Нардепы "ЕС" призывают немедленно вынести на голосование законопроект о запрете московской церкви в Украине, создание ВСК по вопросам фортификаций и обеспечение ВСУ дронами.

Эти предложения не были поддержаны. "ЕС" обратилась с требованием объявить перерыв, чтобы вынести эти проекты на рассмотрение. Спикер ВР, отметили в политсиле, перерыв в заседании объявил, однако совещание глав фракций по этому вопросу не созвал.

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"Мы взяли перерыв по требованию двух фракций. Мы ставим следующие вопросы - полгода назад в первом чтении был проголосован законопроект о запрете московских попов. Эту позицию отстаивали депутаты разных фракций, и мы не понимаем, почему этот вопрос не выносится во втором чтении в повестку дня. ВСК - это инструмент оппозиции и ситуация с фортификациями и дронами тяжелая. Поэтому мы считаем, что здесь надо объединиться и применить парламентский контроль, чтобы разобраться кто в правительстве отвечает за фортификации, как происходят закупки дронов и как они поставляются в подразделения", - подчеркнула сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко.

Мария Ионова призвала Председателя Верховной Рады привести повестку дня парламента в соответствие и не прятаться от народных депутатов: "Может, вы нормально проведете свою работу хоть раз? Почему вы закрываете двери перед народными депутатами? Мы вас просим обсудить вопрос дронов и фортификаций. Поезжайте под Харьков и посмотрите, какая ситуация на фронте".

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