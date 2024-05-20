Фракція "ЄС" вимагає ТСК по фортифікаціях і дронах, готові до блокування роботи Ради, - Геращенко
Фракція "Європейська Солідарність" готова до блокування роботи ВР, якщо монобільшість і керівництво парламенту не поставлять в порядок денний ТСК по фортифікаціях і дронах.
Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Озвучили вимогу фракції на погоджувальній. Вже завтра починається пленарний тиждень і ми очікуємо голосування по ТСК, а також винесення в порядок денний закону про заборону московських попів", – повідомила депутатка.
"Більше півроку наша фракція наголошує на пріоритетності цих питань для країни, ВР має в рамках контролю над урядом сприяти забезпеченню ЗСУ безпілотниками в достатній кількості і високої якості. Ми маємо розібратися, хто в уряді відповідає за фортифікації, яка ціна і якість цих робіт", – зазначає Геращенко.
"Якщо монобільшість і далі блокуватиме створення ТСК, це означає, що вони покривають проблеми щодо зведення сучасних захисних ліній і забезпечення армії БаЛА", – резюмувала співголова фракції "ЄС".
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Черговий раз, на Героїзмі Українців приблуди95 наофшорилися…
1.Положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4605 частин першої , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4610 п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.
2.Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.
І ні військовий стан чи інші надумані причини не є правовою підставою для відміни чи відтермінування строків виборів Презедента України ,таким чином всі заяви хренпіду , опу чи іншиш посіпак це намагання залишитися при владі та уникнути відповідальності.
Також є стаття 83. "У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання. У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану."
Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України....
ЗЕ казав, що він і НЕтряпка, а минулого тижня його футболка (шмат хебешки) з написом "ухилянт" на інфополі перемогла.
Він так рідко казав правду, що так одразу й не згадаю коли саме.
Геніально. Коли кошторис на стіну Сені приховали від очей і засекретили, тоді не думали ні про ціну, ні про якість. А тут на тобі, повз вас пролетіли грошики.
У 2020 році планували завершити будівництво до 2025 року, а загальну готовність оцінювали на 40 %; в 2021 році готовність оцінювали у близько 50 %. В грудні 2021 року було оголошено про завершення проєкту, загальна його вартість склала 2,5 млрд грн. Загалом було облаштовано 403 км протитранспортних ровів, збудовано 332 км рокадних доріг, 149 переходів доріг через яри, 99 км металевих парканів та 62 км загороджень зі спіралі «Єгоза». Замість «Стіни» Кабмін схвалив нову програму з облаштування державного кордону на 36 млрд грн.
І Порох таки створив армію, яку досі не в змозі остаточно знищити татаровсько-їрмакакіна шайка!
І не треба ля ля про обстріли та виїхавших громадян чи військових. Було б бажання.
Бомбосховищ набудували за 2 роки - на 10 виборів вперед вистачить, закордонні громадяни як бачимо при бажанні можуть консульства штурмом брати та і партнери допоможуть. А по військових можна виїздні группи організувати, в окопах не сидить півкраїни.
А саме Зеленський її, Віру саме і зруйнував і продовжує руйнувати не чим не відрізняючись від Путіна. Таке враження що він хоче бути схожим на нього. Рятуйся хто як може. То його гасло, саме тому і немає ніякого бажання захищати. Захищати панство.
Бо Україна стала конгруентна словам панство і неволя. Догрався хлопчик.