Фракція "ЄС" вимагає ТСК по фортифікаціях і дронах, готові до блокування роботи Ради, - Геращенко

Фракція "Європейська Солідарність" готова до блокування роботи ВР, якщо монобільшість і керівництво парламенту не поставлять в порядок денний ТСК по фортифікаціях і дронах.

Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Озвучили вимогу фракції на погоджувальній. Вже завтра починається пленарний тиждень і ми очікуємо голосування по ТСК, а також винесення в порядок денний закону про заборону московських попів", – повідомила депутатка.

"Більше півроку наша фракція наголошує на пріоритетності цих питань для країни, ВР має в рамках контролю над урядом сприяти забезпеченню ЗСУ безпілотниками в достатній кількості і високої якості. Ми маємо розібратися, хто в уряді відповідає за фортифікації, яка ціна і якість цих робіт", – зазначає Геращенко.

"Якщо монобільшість і далі блокуватиме створення ТСК, це означає, що вони покривають проблеми щодо зведення сучасних захисних ліній і забезпечення армії БаЛА", – резюмувала співголова фракції "ЄС".

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