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Фракція "ЄС" вимагає ТСК по фортифікаціях і дронах, готові до блокування роботи Ради, - Геращенко

народний депутат фракція

Фракція "Європейська Солідарність" готова до блокування роботи ВР, якщо монобільшість і керівництво парламенту не поставлять в порядок денний ТСК по фортифікаціях і дронах.

Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Озвучили вимогу фракції на погоджувальній. Вже завтра починається пленарний тиждень і ми очікуємо голосування по ТСК, а також винесення в порядок денний закону про заборону московських попів", – повідомила депутатка.

"Більше півроку наша фракція наголошує на пріоритетності цих питань для країни, ВР має в рамках контролю над урядом сприяти забезпеченню ЗСУ безпілотниками в достатній кількості і високої якості. Ми маємо розібратися, хто в уряді відповідає за фортифікації, яка ціна і якість цих робіт", – зазначає Геращенко.

"Якщо монобільшість і далі блокуватиме створення ТСК, це означає, що вони покривають проблеми щодо зведення сучасних захисних ліній і забезпечення армії БаЛА", – резюмувала співголова фракції "ЄС".

Читайте також: Порошенко купив партію техніки для будівництва фортифікацій і закликає Раду створити ТСК з питань укріплень

Автор: 

безпілотник (4120) ТСК (373) Геращенко Ірина (1147) Європейська Солідарність (1081) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+25
"Зелені шмарклі" не такі ж як ОПЗЖ, а це і є ОПЗЖ -єрмак, татаров, смірнов, шурма та інші. А самі "квртальці" підтримували на президентських виборах "партію регіонів".
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20.05.2024 22:25
+23
Ну і як цю команду зеленських швондерів обізвати ...?!
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20.05.2024 22:16
+21
давно пора ... Зелені шмарклі такі ж зрадники, як і ОПЗЖ
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20.05.2024 22:19
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Ну і як цю команду зеленських швондерів обізвати ...?!
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20.05.2024 22:16 Відповісти
Треба вже обзивати опозицію - НАЧАСІ після 20 го НАЧАСІ точно
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20.05.2024 23:57 Відповісти
Беріть відразу двустволки та їбаште цю зелену наволоч. Оце і вся ТСК. Інакше не вийде.
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20.05.2024 22:18 Відповісти
А чому вони мають це робити? Є творці цієї політичної сили в державі і це нарід 73%. Їх ще називать сметуни. Ви не бачили в Києві нацсук- нацдружин з ігрушковими свинками?
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20.05.2024 22:23 Відповісти
Знову це саме розповідаєш? Та заї#ав,їй богу. З такими як ти Гітлер з Кальтенбрунером напевно би 200 років прожили.
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20.05.2024 22:29 Відповісти
Я би порадив слово гітлер і пуйлло писати з маленької букви,бо вони маленького росту і гниди-вбивці. А що пану не так? 73% наріду, які обрали те, що обрали у 2019 році? Соромно? Так це ще не соромно, сором прийде влітку цього року, бо це ще далеко не кінець.
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20.05.2024 22:37 Відповісти
давно пора ... Зелені шмарклі такі ж зрадники, як і ОПЗЖ
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20.05.2024 22:19 Відповісти
"Зелені шмарклі" не такі ж як ОПЗЖ, а це і є ОПЗЖ -єрмак, татаров, смірнов, шурма та інші. А самі "квртальці" підтримували на президентських виборах "партію регіонів".
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20.05.2024 22:25 Відповісти
але ж там є "новиє ліца" )))
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20.05.2024 22:27 Відповісти
Дійсно є "нові морди", яких навіть в ОПЗЖ не брали. Це я про Коляна Котлету і безмозглу.
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20.05.2024 22:39 Відповісти
Рік тому я обідилася на якогось експерта - а де у ВР опозиція , її хтось бачить та чує окрім на її ютубах?

НАЧАСІ!!! Й ЛЮДИ ПІДТЯГНУТЬСЯ !
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20.05.2024 23:30 Відповісти
Слушна вимога депутатів фракції ЄС, бо так, оті приблуди95, із такими безінженерними неспоркдами, і Україну здадуть, як Південь України!!
Черговий раз, на Героїзмі Українців приблуди95 наофшорилися…
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20.05.2024 22:21 Відповісти
Та....їм до сраки та рада. Не робить - то і х з нею...
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20.05.2024 22:21 Відповісти
А що там щодо повноважень Президента з 21.05.2024 року? По Конституції легітимна тільки Верховна Рада? Військові, точніше ТЦК мають йти і вручити повітки всім "трудягам" офісу президента і їх раадникам, як штатним, так і позаштатним. Підтримую створення ТСК по фортифікаціх і дронах, а також внесення законопроекту про заборону кацапської секти, як тут себе називає церквою і санкціонувала вбивство українців, порушивши всі Божі заповіді..
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20.05.2024 22:21 Відповісти
Та якраз таки легітимність ради під сумнівом, а презика вибрали 73%. Легітимність презика пропорційна тупості лохторату - до кінця гарячої фази війни його юридично не викулупати з корита.
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20.05.2024 22:24 Відповісти
Є рішення Конституційного Суду України від 15 травня 2014 р.№5-рп/2014 по справі № 1-19/2014(Враховуючи наведене та керуючись https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4905 статтями 147 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4913 150 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4930 153 Конституції України , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n254 статтями 51 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n302 62 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n311 63 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n330 66 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n340 67 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n347 69 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n449 частиною першою статті 95 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України вирішив:
1.Положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4605 частин першої , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4610 п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.
2.Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.
І ні військовий стан чи інші надумані причини не є правовою підставою для відміни чи відтермінування строків виборів Презедента України ,таким чином всі заяви хренпіду , опу чи іншиш посіпак це намагання залишитися при владі та уникнути відповідальності.

Також є стаття 83. "У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання. У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану."

Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України....
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20.05.2024 22:30 Відповісти
Рішення КС то для лохів, Вова сказав він Нелох!
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20.05.2024 22:41 Відповісти
Якщо так, то це рельно. Про таке подібне казав і його Папік Карло, що "борги платять тільки лохи і боягузи".
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20.05.2024 22:54 Відповісти
То й що?
ЗЕ казав, що він і НЕтряпка, а минулого тижня його футболка (шмат хебешки) з написом "ухилянт" на інфополі перемогла.
Він так рідко казав правду, що так одразу й не згадаю коли саме.
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20.05.2024 23:16 Відповісти
Вибори ти як проведеш? Через дії? Іскандери і калібри на виборчих дільницях рішеннями КСУ блокуєш? Та той же презик має необмежений ресурс для фальсифікації всього і вся. Нах ці понти?
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20.05.2024 22:54 Відповісти
Шановний пане, не заводьте нарід в блуд, він і так сам туди зайшов у 2019 році, надивившис кіно про казкового Голобородьку. Не потрібно проводити ніяких виборів, бо це під час війни неможливо. Конституція на цей випадок має статтю 83. Про це я написав вище. Це є єдиний легітімний орган на 100%, який може призначити виконуючого обов'язки президента, а скоріше призначити новий уряд, цей уряд має мати назву "уряд спасіння" і контролювати його роботу. Не пишість свої брехливі понти.
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20.05.2024 23:16 Відповісти
...яка ціна і якість цих робіт", - зазначає ."Якщо Джерело:

Геніально. Коли кошторис на стіну Сені приховали від очей і засекретили, тоді не думали ні про ціну, ні про якість. А тут на тобі, повз вас пролетіли грошики.
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20.05.2024 22:22 Відповісти
а не нагадаєш при кому "Стіну" добудовували?
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20.05.2024 22:30 Відповісти
Про це пам'ятають всі. Проєкт «Стіна» - роздільний бар'єр уздовж суходільного кордону України та Російської Федерації. Україна почала його спорудження після початку російсько-української війни 2014 року.
У 2020 році планували завершити будівництво до 2025 року, а загальну готовність оцінювали на 40 %; в 2021 році готовність оцінювали у близько 50 %. В грудні 2021 року було оголошено про завершення проєкту, загальна його вартість склала 2,5 млрд грн. Загалом було облаштовано 403 км протитранспортних ровів, збудовано 332 км рокадних доріг, 149 переходів доріг через яри, 99 км металевих парканів та 62 км загороджень зі спіралі «Єгоза». Замість «Стіни» Кабмін схвалив нову програму з облаштування державного кордону на 36 млрд грн.
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20.05.2024 22:34 Відповісти
я теж можу вікіпедію відкрити) кошторис після Сені сто разів переписували, я про це...
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20.05.2024 22:36 Відповісти
Так і я про це і переписували "слуги"+ "риги", які сьогодні керують країною, а все спихують на Яценюка. і зазомбований нарід повторює їх брехню. Я там і суму написав, яку вкрали з бюджету рівно половину.
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20.05.2024 22:41 Відповісти
Треба прибрати опудало, яке незаконно виглядає як президент
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20.05.2024 22:39 Відповісти
А за 5 років президенства Порошенка не можна було весь кордон з рашкою і окупованим Кримом і лднр перекопати ровами,замінувати,демонтувати всі дороги і залізницю на 5 км вглиб,знищити всі мости ітд ітп?Чого це все не робилось?
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20.05.2024 22:43 Відповісти
А тому що у бюджеті була дірка від бубліка!
І Порох таки створив армію, яку досі не в змозі остаточно знищити татаровсько-їрмакакіна шайка!
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20.05.2024 22:49 Відповісти
Це на початку була, після Яника.За 1-2 роки можна було перерозподілити пріорітети і почати будівництво фортифікацій.
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20.05.2024 23:05 Відповісти
А Ви пане впевнені, що за президентсва Порошенко не були побудовані захисні споруди від Рашки і окупованого Криму? А що ж тоді розміновували Херпіду, єлдак і верещук? Звідки ж вони відводили наші війська? І Вам ще правильно відповіли, що на все не вистачало коштів. Україну отримали попередники із 106 тисячами в казні, відсутніми золото-валютними резервами, відсутності армії і правоохоронної системи, які розбіглися по всьому світу після виконання злочинних наказів зека, кацапи встановили ембарго, а вся наша економіка "профффесіоналами" була зав'язана на кацапів, в кожній області захоплювали адмін будівлі (крім західних областей і Центру) та створювали якісь "народні республіки", "сотворитєль" Херпіду вкрав із баку 5,5 мільярдів доларів... була велика яма і з неї не тільки викарабкалися, а створили свою потужну армію, зброю, отримали безвіз, Томос, провели багато реформ і найкращими вважаються децентралізація і прозоро та електронні декоарування..., прийняли мовний зкон та інше, але все це покрамсав і знищив мальчік... То Вам ще мав зробити все наперед Порошенко, мальчік Вова для чого?
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20.05.2024 23:05 Відповісти
А нічого, що за Порошенка був справжній парламент, а не цей цирк бродячий. Де все було за регламентом, де не було монобільшості і за кожне рішення чи закон йшли дебати і третина парламенту голосом кричала - там вєдь наши люді!
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20.05.2024 23:07 Відповісти
зелених гнид на палю
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20.05.2024 23:10 Відповісти
Не поспішайте, це не нааша справа. Там біжать "сметуни", вони довершать те, про що обіцяли. Чуєте, як стукають об асфальт Володі Херпіду їх бранячі копитця? Цей стук перетворився у великий гул. Біжать зі всіх боків і навіть побігли із-за кордону... Ні, не біжать? А як обіцяли, як обіцяли!!!
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20.05.2024 23:22 Відповісти
Все просто, у Порошенка чомусь вибори під час війни вдалось провести, а у буби - ні. Чому - питання риторичне.
І не треба ля ля про обстріли та виїхавших громадян чи військових. Було б бажання.
Бомбосховищ набудували за 2 роки - на 10 виборів вперед вистачить, закордонні громадяни як бачимо при бажанні можуть консульства штурмом брати та і партнери допоможуть. А по військових можна виїздні группи організувати, в окопах не сидить півкраїни.
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20.05.2024 23:26 Відповісти
При Порошенко було сотворено найважливіше: віру в Країну.
А саме Зеленський її, Віру саме і зруйнував і продовжує руйнувати не чим не відрізняючись від Путіна. Таке враження що він хоче бути схожим на нього. Рятуйся хто як може. То його гасло, саме тому і немає ніякого бажання захищати. Захищати панство.
Бо Україна стала конгруентна словам панство і неволя. Догрався хлопчик.
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20.05.2024 23:42 Відповісти
Зате я і усі хто не голосував за зе будували хоч якісь плани на майбутнє - зараз - тільки один не попасти на 0 або тцк з мєнтами......
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21.05.2024 10:27 Відповісти
Чому фракція ЄС мовчить про нелегітимність боневтіка??????
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21.05.2024 08:46 Відповісти
ИДИОТ, ЧИТАЙ КОНСТИТУЦИЮ))))) тупорылый
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21.05.2024 09:58 Відповісти
 
 