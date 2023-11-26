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Новини
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"Слуги народу" та ОПЗЖ хочуть заблокувати ухвалення закону про заборону московського патріархат, - Ірина Геращенко

церква

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко повідомила, що народні депутати з фракції "Слуга народу" разом з представниками, обраними від ОПЗЖ, знайшли механізм для блокування законопроєкту про заборону церкви московського патріархату.

Вони звернулися до Голови ВР Стефанчука із вимогою направити цей законопроєкт у Венеціанську комісію. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

"До кінця 23 року церковний закон не приймуть! Й питання не лише в кількості поправок, їх можна було б за кілька днів розглянути. "Слуги" і ОПЗЖ знайшли більш творчий підхід. Вони звернулися до спікера Стефанчука з вимогою направити законопроєкт на експертизу Венеціанської комісії", – пише Геращенко у соцмережах.

В СЕДО (електронна система документообігу парламенту) видно, що наразі 50 депутатів підписали це звернення. Автор ініціативи Андрій Мотовиловець, він з самого початку не був прихильником виносити церковний законопроєкт в порядок денний, мотивуючи це свободою совісті і невтручанням держави в справи церковні. Жодні доводи, що у випадку рпц мова не про церкву, а про нацбезпеку, довго не працювали", - зазначає депутатка.

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"Серед підписантів - а їх 50 - ОПЗЖ в повному складі (за одиничним виключенням), інші цікаві прізвища, як то Бужанський, Дмитрук і ко. Тепер "слуги" мотивують свої дії міжнародною реакцією, мовляв, серед наших партнерів, в тому числі в США є критика цих законопроєктів, які лобісти московських попів подають на Заході як гоніння на церкву", - пише Ірина Геращенко.

"Ось повний перелік депутатів, які підписали лист до Стефанчука. Що ж, рпц має в українському парламенті потужне лобі", - резюмує Геращенко.

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Андрій Мотовиловець
Артем Культенко
Ольга Савченко
Вікторія Гриб
Артем Дмитрук
Євген Шевченко
Сергій Литвиненко
Максим Павлюк
Павло Халімон
Антоніна Славицька
Євген Брагар
Валерій Гнатенко
Сергій Бунін
Степан Чернявський
Георгій Мазурашу
Сергій Кузьміних
Ганна Скороход
Максим Перебийніс
Анатолій Бурмич
Данило Гетьманцев
Максим Ткаченко
Сергій Магера
Микола Галушко
Валерій Дубіль
Олександр Федієнко
Маргарита Шол
Павло Фролов
Максим Бужанський
Олександр Фельдман
Сергій Северин
Олександр Лукашев
Юрій Бойко
Олександр Качний
Сергій Льовочкін
Олександр Пузанов
Сергій Ларін
Віктор Чорний
Василь Німченко
Віталій Борт
Наталія Приходько
Григорій Суркіс
Михайло Папієв
Юлій Йоффе
Микола Скорик

Слуги народу та ОПЗЖ хочуть заблокувати ухвалення закону про заборону московського патріархат, - Ірина Геращенко 01
Слуги народу та ОПЗЖ хочуть заблокувати ухвалення закону про заборону московського патріархат, - Ірина Геращенко 02
Слуги народу та ОПЗЖ хочуть заблокувати ухвалення закону про заборону московського патріархат, - Ірина Геращенко 03
Слуги народу та ОПЗЖ хочуть заблокувати ухвалення закону про заборону московського патріархат, - Ірина Геращенко 04
Слуги народу та ОПЗЖ хочуть заблокувати ухвалення закону про заборону московського патріархат, - Ірина Геращенко 05
Слуги народу та ОПЗЖ хочуть заблокувати ухвалення закону про заборону московського патріархат, - Ірина Геращенко 06
Слуги народу та ОПЗЖ хочуть заблокувати ухвалення закону про заборону московського патріархат, - Ірина Геращенко 07
Слуги народу та ОПЗЖ хочуть заблокувати ухвалення закону про заборону московського патріархат, - Ірина Геращенко 08

Автор: 

Геращенко Ірина (1146) УПЦ МП (1205) Слуга народу (2809) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+57
Готовий список колаборантів! СБУ, не дякуйте)
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26.11.2023 10:30
+48
ОПЗЖ І слуги народу ( кацапського народу)
в одній спайці і діють проти народу України 😠
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26.11.2023 10:30
+36
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26.11.2023 10:44
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Вони "грають" дуже тонко, по рецепту кремля, щоби зовні виглядати пристойно, демократично.
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26.11.2023 18:39 Відповісти
українські гниди 👎👎
- розстріляти
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26.11.2023 13:09 Відповісти
вимогою направити законопроєкт на експертизу Венеціанської комісії", Джерело:

"Орган надає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям. Офіційна назва - Європейська комісія за демократію через право."

Той, хто проти направлення цього законопроекту на експертизу туди, проти:

1. Європейських стандартів
2. Демократії
3. Правової держави

Тож, це три основних мети, які зараз Україна відстоює в збройній боротьбі, і зрадник не той, хто туди направляє законопроект, а той, хто проти.
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26.11.2023 13:26 Відповісти
Якщо заборонять дивізію фсб московський сатанат, то й прикриють в Лаврі бордель паші мерседеса, про що говорить Євген Карась https://www.tiktok.com/@ukrainian_renaissance/video/7170675998457924869 .
А куди ж тоді слугам урода їздити розслаблятись після "важкої" праці.
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26.11.2023 13:41 Відповісти
не даром "зелений зрадник " і прорашистський агент "хламідія" розказував .що йому важливі голоси з "*** І ЗЕ ТЕЖ".котрі потрібні для прийняття тих.чи інших антиукраїнських рішеннь.
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26.11.2023 13:42 Відповісти
ну ти і довбань православнутий
санітарів ! негайно !
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26.11.2023 14:44 Відповісти
Да.Да. А лаптями від тебе посмерджує.
Атеіст православнутий ))
Наковтався лайна з руснявої пропаганди тепер тут її розповсюджуєш.
Бе.
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26.11.2023 15:10 Відповісти
Хто твої вороги загалом зрозуміло, ну а хто твої друзі-соратники? Поясни, будь ласка ...
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26.11.2023 15:56 Відповісти
Більше 20 років дєламі цєркві в НКВД заправляв Тучков, якого туди поставив вожак рускаго міра відомий атеїст-антихрист Молотов (земляки ж з ЙошкарОли). Він хвастався, що патріарх всєя русі навіть спідню білизну без його дозволу купити не міг, на все писав челобитную. Потім, після увольнєнія по собственному камяного заду делікатно оформили це Совєтом по дєлах регілій при Совєтє Міністров.
А цю комбінашку кодло Віті Ростовського задумало давно, ждало вєрховного повєлєнія від гнусавого момали і получілі єго.
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26.11.2023 17:47 Відповісти
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