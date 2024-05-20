Фракция "ЕС" требует ВСК по фортификациям и дронам, готовы к блокированию работы Рады, - Геращенко

Фракция "Европейская Солидарность" готова к блокированию работы ВР, если монобольшинство и руководство парламента не поставят в повестку дня ВСК по фортификациям и дронам.

Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Озвучили требование фракции на согласительном. Уже завтра начинается пленарная неделя и мы ожидаем голосования по ВСК, а также вынесения в повестку дня закона о запрете московских попов", - сообщила депутат.

"Более полугода наша фракция подчеркивает приоритетность этих вопросов для страны, ВР должна в рамках контроля над правительством способствовать обеспечению ВСУ беспилотниками в достаточном количестве и высокого качества. Мы должны разобраться, кто в правительстве отвечает за фортификации, каковы цена и качество этих работ", - отмечает Геращенко.

"Если монобольшинство и дальше будет блокировать создание ВСК, это означает, что они покрывают проблемы по возведению современных защитных линий и обеспечения армии БПЛА", - резюмировала сопредседатель фракции "ЕС".

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