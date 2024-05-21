Рада має негайно створити ТСК щодо фортифікацій та дронів, - Порошенко

П’ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав Верховну Раду створити ТСК щодо будівництва фортифікацій і забезпечення ЗСУ дронами.

Про це він заявив під час засідання ВР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"18 грудня я висловив тверду позицію по необхідності негайного будівництва фортифікаційних споруд, які складаються з 4 елементів - облаштування власне споруд, влаштування мінних полів, протитанкових мін, замінування і підрив доріг, мостів, і четверте - забезпечення радіоелектронної розвідки та РЕБівського прикриття", - наголосив Порошенко.

За словами лідера "ЄС", Рада має створити тимчасову слідчу комісію, проєкт якої вже лежить у парламенті 4 місяці.

"Нас запевняли, відосики показували, що все в країні гаразд, аж поки ми не дочекалися першого удару росіян в Харківській області. І виявляється, що або не будували, або крали, або будували не там", - наголосив п'ятий президент.

Така сама ситуація, зазначив він, із дронами.

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Порошенко також закликав винести на голосування у другому читанні законопроєкт про заборону московської церкви в Україні.

П'ятий президент зауважив, що ніхто не ставить під сумнів легітимність української влади, однак вона має звітувати про свою роботу.

"Сьогодні 21 травня. Пам’ятаєте, скільки нас лякали "Майданом 3.0", акціями опору. Врешті-решт телеграм-канали Банкової розганяють меседжі про нібито потужну хвилю нелегітимності президента. Сьогоднішній ранок продемонстрував, що це суцільна тотальна брехня. Ніхто не ставить під сумнів українську владу. Єдине - бажано було б, щоб вона відзвітувала", - підсумував Порошенко.

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