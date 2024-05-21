Рада має негайно створити ТСК щодо фортифікацій та дронів, - Порошенко
П’ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав Верховну Раду створити ТСК щодо будівництва фортифікацій і забезпечення ЗСУ дронами.
Про це він заявив під час засідання ВР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"18 грудня я висловив тверду позицію по необхідності негайного будівництва фортифікаційних споруд, які складаються з 4 елементів - облаштування власне споруд, влаштування мінних полів, протитанкових мін, замінування і підрив доріг, мостів, і четверте - забезпечення радіоелектронної розвідки та РЕБівського прикриття", - наголосив Порошенко.
За словами лідера "ЄС", Рада має створити тимчасову слідчу комісію, проєкт якої вже лежить у парламенті 4 місяці.
"Нас запевняли, відосики показували, що все в країні гаразд, аж поки ми не дочекалися першого удару росіян в Харківській області. І виявляється, що або не будували, або крали, або будували не там", - наголосив п'ятий президент.
Така сама ситуація, зазначив він, із дронами.
Порошенко також закликав винести на голосування у другому читанні законопроєкт про заборону московської церкви в Україні.
П'ятий президент зауважив, що ніхто не ставить під сумнів легітимність української влади, однак вона має звітувати про свою роботу.
"Сьогодні 21 травня. Пам’ятаєте, скільки нас лякали "Майданом 3.0", акціями опору. Врешті-решт телеграм-канали Банкової розганяють меседжі про нібито потужну хвилю нелегітимності президента. Сьогоднішній ранок продемонстрував, що це суцільна тотальна брехня. Ніхто не ставить під сумнів українську владу. Єдине - бажано було б, щоб вона відзвітувала", - підсумував Порошенко.
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Тому і блокують створеня ТСК з хоч 1-2 депутата ЄС! Бо тоді зраду і мародерство зє побаче весь світ.
Я ставлю під сумнів і ще з 2020 року , а після лютого 2022 року переконаний в тому що вона є ще й зрадниками!
"Дурень думкою багатіє" (с)
Мабуть треба радикальне рішеня,як Чаушеску ч Кадафі.
І до чого ці прогиби про "легітимність президента"? Ніхто не сумнівається, що "має право". Е сумніви в тому, чи потрібен нам зараз такий президент? Ну як "сумніви" ... швидше за тверду впевненість що не потрібен. У вас, Петре Олексійовичу, інша думка? (судячи із заяви)
Він посадовець,якого неможливо звільнити до закінченя контракту! Контракт зє скінчився,легитимність влади залишилась!
А от прив'язка зє до легитимності влади - це дійсно расейське,бо вони,як і зє,не уявляють існуваня влади без сцаря.
Ти,доречі,теж!
Саме тому, що ми не є рашкою у нас діють закони. Частина 1 ст. 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" прямо забороняє вибори під час дії воєнного стану. Заборона стосується всіх видів виборів: президента України, Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.
Ніхто не сперечається, що клоуна треба міняти. Але робити це треба законно! Інакше чим ми від рашкі відрізняємося?
Ще раз! Влада - легитимна. Пересидент - ні. Президент НЕ = ВЛАДА,як на раше і в твоїй уяві
Мда, дрібнішають ФСБшні троляки.
Хочеш жити без президента - живи. Зеля там все одно нічого не вирішує. Рулить Єрмак та його шобла. Або в тебе є рецептік як прибрати цю мафію? Ні? Так сиди і не варнякай про "лігітимність".
Як усунути? Все є у КУ та ККУ,але в банді рашистів,таких як ти,яка окупувала ОПу зезідєнта не бажають їх виконувати!
Чому зєбіи і рашисти разом обпльовують Пороха 10+ років - просто збіг?
То ти ще й колега зє по ФСБ!
Adiós amigo
Тільки зєбіли та *********** до всрачки лякаються навіть імені Порошенка!
Більшість,як ти,закінчує пропаанду руцкого міра і доброго сцаря чи то ху,чи то зє коли розуміють що потрапили на одного з 20%.
9 мільярдів які минулого року виділили з величезним піаром- де поділися...?!
Це схоже на якусь диверсію .
А саме, фраз:
"що чинна влада боїться власного народу. Саме цим я пояснюю відсутність її реакції на дуже важливі речі.
.... будівництва фортифікаційних споруд, .... Виявляється, або не будували, або крали, або будували не там. Парламент має створити тимчасову слідчу комісію, проєкт якої лежить уже ЧОТИРИ місяці, розслідувати та забезпечити захист воїнів, цивільних та української території.
.... мій фонд поставив на фронт 15 900 дронів, а це 10% від загальної кількості FPV, які поставила держава.
.... Зараз більше року Верховна Рада неспроможна розглянути і ухвалити рішення хоча би щодо перейменування філіалу російської православної церкви в Україні. Це відповідальність Голови ВР".
https://t.me/PresidentPoroshenko/9218 Звертайтесь за інфами до телеграму Порошенка! Оь тут ця інфа надрукована повністю !
Закрити його на замок, а ключ викінути!
Стефанчук закрив засідання.
Віщую, розблокувати ВР силою у влади не вийде. У монобільшості і так "тихий бунт", їх на голосування зібрати - проблема.
Спостерігаємо.