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Рада має негайно створити ТСК щодо фортифікацій та дронів, - Порошенко

Порошенко вимагає створити ТСК щодо фортифікацій та дронів

П’ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав Верховну Раду створити ТСК щодо будівництва фортифікацій і забезпечення ЗСУ дронами.

Про це він заявив під час засідання ВР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"18 грудня я висловив тверду позицію по необхідності негайного будівництва фортифікаційних споруд, які складаються з 4 елементів - облаштування власне споруд, влаштування мінних полів, протитанкових мін, замінування і підрив доріг, мостів, і четверте - забезпечення радіоелектронної розвідки та РЕБівського прикриття", - наголосив Порошенко.

За словами лідера "ЄС", Рада має створити тимчасову слідчу комісію, проєкт якої вже лежить у парламенті 4 місяці.

"Нас запевняли, відосики показували, що все в країні гаразд, аж поки ми не дочекалися першого удару росіян в Харківській області. І виявляється, що або не будували, або крали, або будували не там", - наголосив п'ятий президент.

Така сама ситуація, зазначив він, із дронами.

Дивіться: Путін не зупиниться в Україні, - Порошенко в Берліні назвав 7 передумов для перемоги над агресором

Порошенко також закликав винести на голосування у другому читанні законопроєкт про заборону московської церкви в Україні.

П'ятий президент зауважив, що ніхто не ставить під сумнів легітимність української влади, однак вона має звітувати про свою роботу.

"Сьогодні 21 травня. Пам’ятаєте, скільки нас лякали "Майданом 3.0", акціями опору. Врешті-решт телеграм-канали Банкової розганяють меседжі про нібито потужну хвилю нелегітимності президента. Сьогоднішній ранок продемонстрував, що це суцільна тотальна брехня. Ніхто не ставить під сумнів українську владу. Єдине - бажано було б, щоб вона відзвітувала", - підсумував Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко закликав об’єднати зусилля держави і суспільства навколо будівництва фортифікацій

Автор: 

ВР (14949) ТСК (373) Порошенко Петро (15166)


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Топ коментарі
+16
Как же не хватает сейчас Пороха на посту президента..
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21.05.2024 14:24
+12
П'ятий президент зауважив, що ніхто не ставить під сумнів легітимність української влади, однак вона має звітувати про свою роботу. Джерело:
Я ставлю під сумнів і ще з 2020 року , а після лютого 2022 року переконаний в тому що вона є ще й зрадниками!
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21.05.2024 14:26
+11
Зелена влада, злочинна влада.
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21.05.2024 14:20
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Зе!шапито негодуэ!
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21.05.2024 14:19 Відповісти
Зібрати доказову базу! Заява "Всі й такзнають" не є доказом у суді!
Тому і блокують створеня ТСК з хоч 1-2 депутата ЄС! Бо тоді зраду і мародерство зє побаче весь світ.
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21.05.2024 15:16 Відповісти
Зелена влада, злочинна влада.
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21.05.2024 14:20 Відповісти
Как же не хватает сейчас Пороха на посту президента..
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21.05.2024 14:24 Відповісти
У Польщі?
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21.05.2024 14:56 Відповісти
За Паркінсоном створення комісії - найкращий засіб для "ховання кінців у воду".
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21.05.2024 14:25 Відповісти
Взагалі, на мою думку, перш, ніж призначати когось з чиновників на посаду, вони повинні складати іспит на знання законів Паркінсона
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21.05.2024 14:46 Відповісти
П'ятий президент зауважив, що ніхто не ставить під сумнів легітимність української влади, однак вона має звітувати про свою роботу. Джерело:
Я ставлю під сумнів і ще з 2020 року , а після лютого 2022 року переконаний в тому що вона є ще й зрадниками!
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21.05.2024 14:26 Відповісти
Саме так! Але довбозєби вважають що зє і є влада! Насправді зє на посаді найманий працівник,контракт з яким скінчився,і настає відповідальність за скоєне!
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21.05.2024 15:21 Відповісти
Давно пора выяснить, сколько ******** зелёные тридварасты !
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21.05.2024 14:29 Відповісти
Ну хай буде 100 муольонів (наприклад). І що далі будете робити?
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21.05.2024 14:57 Відповісти
Весна вже закінчується зє-лень саджати треба!
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21.05.2024 15:22 Відповісти
Скільки посадив?

"Дурень думкою багатіє" (с)
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21.05.2024 15:43 Відповісти
Ще сіпаються! Мабуть зє з посіпаками сидіти не хоче.
Мабуть треба радикальне рішеня,як Чаушеску ч Кадафі.
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21.05.2024 21:38 Відповісти
Що запропонував Порошенко? Комісію? Поговорити? Серйозно? Скільки в нас уже було ці самі ТСК? Яка їхня ефективність? Які результати?
І до чого ці прогиби про "легітимність президента"? Ніхто не сумнівається, що "має право". Е сумніви в тому, чи потрібен нам зараз такий президент? Ну як "сумніви" ... швидше за тверду впевненість що не потрібен. У вас, Петре Олексійовичу, інша думка? (судячи із заяви)
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21.05.2024 14:30 Відповісти
Так його треба і зробить, головнокомандуючим комісією, а ****.
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21.05.2024 14:38 Відповісти
Там штатна є марья на...
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21.05.2024 14:59 Відповісти
коли позбавяться зеленої шобли, висновки цієї комісії ляжуть в основу криминального провадження. Зараз вся влада узурпована
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21.05.2024 15:03 Відповісти
Де ти почув про легитимного зє? Ти пишеш на укрсторінку,а не раші! Зє не є влада!
Він посадовець,якого неможливо звільнити до закінченя контракту! Контракт зє скінчився,легитимність влади залишилась!
А от прив'язка зє до легитимності влади - це дійсно расейське,бо вони,як і зє,не уявляють існуваня влади без сцаря.
Ти,доречі,теж!
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21.05.2024 15:34 Відповісти
Які "укрсторінки"? Які "контракти"? Що ти мелеш?
Саме тому, що ми не є рашкою у нас діють закони. Частина 1 ст. 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" прямо забороняє вибори під час дії воєнного стану. Заборона стосується всіх видів виборів: президента України, Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.
Ніхто не сперечається, що клоуна треба міняти. Але робити це треба законно! Інакше чим ми від рашкі відрізняємося?
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22.05.2024 10:29 Відповісти
То ти ********** чи зебіл?! Яким боком заборона виборів і пролонгація повноважень ВРУ стосується гранічного 5 річного терміну посади "президент"?!
Ще раз! Влада - легитимна. Пересидент - ні. Президент НЕ = ВЛАДА,як на раше і в твоїй уяві
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22.05.2024 11:07 Відповісти
Я "кацапопіздобол"? Серйозно? А те, що ти просуваєш тут улюблену тему всіх російських пропагандонів про "нелегітимність президента України" - просто збіг?
Мда, дрібнішають ФСБшні троляки.

Хочеш жити без президента - живи. Зеля там все одно нічого не вирішує. Рулить Єрмак та його шобла. Або в тебе є рецептік як прибрати цю мафію? Ні? Так сиди і не варнякай про "лігітимність".
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22.05.2024 11:27 Відповісти
Точно **********! Не уявляє житя без сцаря зє!
Як усунути? Все є у КУ та ККУ,але в банді рашистів,таких як ти,яка окупувала ОПу зезідєнта не бажають їх виконувати!
Чому зєбіи і рашисти разом обпльовують Пороха 10+ років - просто збіг?
То ти ще й колега зє по ФСБ!
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22.05.2024 11:47 Відповісти
Так би відразу й сказав, що ти із секти "святого Пе". Я б і не починал цю розмову.
Adiós amigo
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22.05.2024 11:55 Відповісти
Памперс змінив?
Тільки зєбіли та *********** до всрачки лякаються навіть імені Порошенка!
Більшість,як ти,закінчує пропаанду руцкого міра і доброго сцаря чи то ху,чи то зє коли розуміють що потрапили на одного з 20%.
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22.05.2024 12:06 Відповісти
Ну, відомий "борцун" з усім поганим, який тепер онімів, оглух, і здебільшого відкриває рота тільки як дискжокей Лєвчєнко, ясно сказав. "Ми ніколи не дамо Порошенку створити ТСК по побудові укріплень. Бо це військова таємниця, яку він використає в своїх інтересах". Цікаво. Значить фортифікації по мінімуму, при розкраданні максимальних сум. Бо не ховали б ситуацію, якби Порох сказав, що все там ОК, і все відповідає нормативам.
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21.05.2024 14:34 Відповісти
По самі яйця
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21.05.2024 14:36 Відповісти
Не зробили . Бо немає складу злочину. Але, ти на це не зважай. Просто "піші ісчьо", зєлєйоббіку)))
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21.05.2024 15:15 Відповісти
І ще бажано додати пункт " захист" ТЕЦ...
9 мільярдів які минулого року виділили з величезним піаром- де поділися...?!
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21.05.2024 14:47 Відповісти
Саме цікаве те що мій товариш , який у складі інженерного підрозділу ще рік тому мінував прикордонні ділянки на харківському напрямку , з подивом тепер дізнався що його мін там , як виявилось - немає . Хто і навіщо їх познімав - невідомо .
Це схоже на якусь диверсію .
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21.05.2024 14:49 Відповісти
Таке ж було на початку війни. Тоді крайніх НЕ ЗНАЙШЛИ, і зараз думаю НЕ ЗНАЙДУТЬ.
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21.05.2024 15:15 Відповісти
А чого адміни не друкують всього того, що Порох висловив у цій промові на засіданні Ради?
А саме, фраз:
"що чинна влада боїться власного народу. Саме цим я пояснюю відсутність її реакції на дуже важливі речі.
.... будівництва фортифікаційних споруд, .... Виявляється, або не будували, або крали, або будували не там. Парламент має створити тимчасову слідчу комісію, проєкт якої лежить уже ЧОТИРИ місяці, розслідувати та забезпечити захист воїнів, цивільних та української території.
.... мій фонд поставив на фронт 15 900 дронів, а це 10% від загальної кількості FPV, які поставила держава.
.... Зараз більше року Верховна Рада неспроможна розглянути і ухвалити рішення хоча би щодо перейменування філіалу російської православної церкви в Україні. Це відповідальність Голови ВР".

https://t.me/PresidentPoroshenko/9218 Звертайтесь за інфами до телеграму Порошенка! Оь тут ця інфа надрукована повністю !
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21.05.2024 15:09 Відповісти
Д'Єрмак заборонив.
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21.05.2024 15:16 Відповісти
щось подібне і я підозрюю...
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21.05.2024 16:09 Відповісти
Vot takoj nadzemni dron,na baze M113 avstralijci isprobyvali.Tut puska mozet bit 25mm ili 30mm porazyl celi na 600 metrov,samoje interesno sto on upravlialsia s ofisa kotory naxoditsia rastojanije 550 kilometrov.Vot budujucije vojni.Mariane Bezugloj nado takoj kupit
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21.05.2024 15:43 Відповісти
Мар'яні Безуглій треба не дрон купити, а кляп до рота.

Закрити його на замок, а ключ викінути!
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21.05.2024 18:50 Відповісти
Маска для бузуглої
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21.05.2024 21:51 Відповісти
https://t.me/dragonspech/7447 "Європейська Солідарність" заблокувала трибуну Верховної Ради. Опозиція вимагає створення ТСК по фортифікаціях, створенея комісії для контролю постачання дронів у ЗСУ і заборони Московської церкви УПЦ МП , проти якої типу боровся Зеленський.

Стефанчук закрив засідання.

Віщую, розблокувати ВР силою у влади не вийде. У монобільшості і так "тихий бунт", їх на голосування зібрати - проблема.

Спостерігаємо.
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21.05.2024 16:40 Відповісти
А може краще створити в Раді ТСК, який буде вміти наперед думати, що потрібно країні? Коли треба мінувати мости і прикордонні території, коли треба копати фортифікації, коли треба забезпечувати виробництво зброї, коли треба готуватись до мобілізації...
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21.05.2024 17:29 Відповісти
Їх не судити, їх усіх стирати треба разом із потомством!
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21.05.2024 17:33 Відповісти
 
 