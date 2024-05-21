Рада должна немедленно создать ВСК по фортификациям и дронам, - Порошенко

Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал Верховную Раду создать ВСК по строительству фортификаций и обеспечению ВСУ дронами.

Об этом он заявил во время заседания ВР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"18 декабря я выразил твердую позицию по необходимости немедленного строительства фортификационных сооружений, которые состоят из 4 элементов - обустройство собственно сооружений, устройство минных полей, противотанковых мин, заминирование и подрыв дорог, мостов, и четвертое - обеспечение радиоэлектронной разведки и РЭБовского прикрытия", - подчеркнул Порошенко.

По словам лидера "ЕС", Рада должна создать временную следственную комиссию, проект которой уже лежит в парламенте 4 месяца.

"Нас уверяли, видосики показывали, что все в стране в порядке, пока мы не дождались первого удара россиян в Харьковской области. И оказывается, что или не строили, или воровали, или строили не там", - подчеркнул пятый президент.

Такая же ситуация, отметил он, с дронами.

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Порошенко также призвал вынести на голосование во втором чтении законопроект о запрете московской церкви в Украине.

Пятый президент отметил, что никто не ставит под сомнение легитимность украинской власти, однако она должна отчитываться о своей работе.

"Сегодня 21 мая. Помните, сколько нас пугали "Майданом 3.0", акциями сопротивления. В конце концов телеграмм-каналы Банковой разгоняют месседжи о якобы мощной волне нелегитимности президента. Сегодняшнее утро продемонстрировало, что это сплошная тотальная ложь. Никто не ставит под сомнение украинскую власть. Единственное - желательно было бы, чтобы она отчиталась", - подытожил Порошенко.

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