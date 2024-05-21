Рада должна немедленно создать ВСК по фортификациям и дронам, - Порошенко
Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал Верховную Раду создать ВСК по строительству фортификаций и обеспечению ВСУ дронами.
Об этом он заявил во время заседания ВР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"18 декабря я выразил твердую позицию по необходимости немедленного строительства фортификационных сооружений, которые состоят из 4 элементов - обустройство собственно сооружений, устройство минных полей, противотанковых мин, заминирование и подрыв дорог, мостов, и четвертое - обеспечение радиоэлектронной разведки и РЭБовского прикрытия", - подчеркнул Порошенко.
По словам лидера "ЕС", Рада должна создать временную следственную комиссию, проект которой уже лежит в парламенте 4 месяца.
"Нас уверяли, видосики показывали, что все в стране в порядке, пока мы не дождались первого удара россиян в Харьковской области. И оказывается, что или не строили, или воровали, или строили не там", - подчеркнул пятый президент.
Такая же ситуация, отметил он, с дронами.
Порошенко также призвал вынести на голосование во втором чтении законопроект о запрете московской церкви в Украине.
Пятый президент отметил, что никто не ставит под сомнение легитимность украинской власти, однако она должна отчитываться о своей работе.
"Сегодня 21 мая. Помните, сколько нас пугали "Майданом 3.0", акциями сопротивления. В конце концов телеграмм-каналы Банковой разгоняют месседжи о якобы мощной волне нелегитимности президента. Сегодняшнее утро продемонстрировало, что это сплошная тотальная ложь. Никто не ставит под сомнение украинскую власть. Единственное - желательно было бы, чтобы она отчиталась", - подытожил Порошенко.
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Тому і блокують створеня ТСК з хоч 1-2 депутата ЄС! Бо тоді зраду і мародерство зє побаче весь світ.
Я ставлю під сумнів і ще з 2020 року , а після лютого 2022 року переконаний в тому що вона є ще й зрадниками!
"Дурень думкою багатіє" (с)
Мабуть треба радикальне рішеня,як Чаушеску ч Кадафі.
І до чого ці прогиби про "легітимність президента"? Ніхто не сумнівається, що "має право". Е сумніви в тому, чи потрібен нам зараз такий президент? Ну як "сумніви" ... швидше за тверду впевненість що не потрібен. У вас, Петре Олексійовичу, інша думка? (судячи із заяви)
Він посадовець,якого неможливо звільнити до закінченя контракту! Контракт зє скінчився,легитимність влади залишилась!
А от прив'язка зє до легитимності влади - це дійсно расейське,бо вони,як і зє,не уявляють існуваня влади без сцаря.
Ти,доречі,теж!
Саме тому, що ми не є рашкою у нас діють закони. Частина 1 ст. 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" прямо забороняє вибори під час дії воєнного стану. Заборона стосується всіх видів виборів: президента України, Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.
Ніхто не сперечається, що клоуна треба міняти. Але робити це треба законно! Інакше чим ми від рашкі відрізняємося?
Ще раз! Влада - легитимна. Пересидент - ні. Президент НЕ = ВЛАДА,як на раше і в твоїй уяві
Мда, дрібнішають ФСБшні троляки.
Хочеш жити без президента - живи. Зеля там все одно нічого не вирішує. Рулить Єрмак та його шобла. Або в тебе є рецептік як прибрати цю мафію? Ні? Так сиди і не варнякай про "лігітимність".
Як усунути? Все є у КУ та ККУ,але в банді рашистів,таких як ти,яка окупувала ОПу зезідєнта не бажають їх виконувати!
Чому зєбіи і рашисти разом обпльовують Пороха 10+ років - просто збіг?
То ти ще й колега зє по ФСБ!
Adiós amigo
Тільки зєбіли та *********** до всрачки лякаються навіть імені Порошенка!
Більшість,як ти,закінчує пропаанду руцкого міра і доброго сцаря чи то ху,чи то зє коли розуміють що потрапили на одного з 20%.
9 мільярдів які минулого року виділили з величезним піаром- де поділися...?!
Це схоже на якусь диверсію .
А саме, фраз:
"що чинна влада боїться власного народу. Саме цим я пояснюю відсутність її реакції на дуже важливі речі.
.... будівництва фортифікаційних споруд, .... Виявляється, або не будували, або крали, або будували не там. Парламент має створити тимчасову слідчу комісію, проєкт якої лежить уже ЧОТИРИ місяці, розслідувати та забезпечити захист воїнів, цивільних та української території.
.... мій фонд поставив на фронт 15 900 дронів, а це 10% від загальної кількості FPV, які поставила держава.
.... Зараз більше року Верховна Рада неспроможна розглянути і ухвалити рішення хоча би щодо перейменування філіалу російської православної церкви в Україні. Це відповідальність Голови ВР".
https://t.me/PresidentPoroshenko/9218 Звертайтесь за інфами до телеграму Порошенка! Оь тут ця інфа надрукована повністю !
Закрити його на замок, а ключ викінути!
Стефанчук закрив засідання.
Віщую, розблокувати ВР силою у влади не вийде. У монобільшості і так "тихий бунт", їх на голосування зібрати - проблема.
Спостерігаємо.