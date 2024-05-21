Нардепи заблокували трибуну ВР: Вимагають створення ТСК з питань фортифікацій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Народні депутати "Європейської Солідарності" заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення ТСК щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Нардепи "ЄС" закликають негайно винести на голосування законопроєкт про заборону московської церкви в Україні, створення ТСК з питань фортифікацій і забезпечення ЗСУ дронами.

Ці пропозиції не було підтримано. "ЄС" звернулася з вимогою оголосити перерву, щоб винести ці проєкти на розгляд. Спікер ВР, зазначили у політсилі, перерву в засіданні оголосив, однак нараду голів фракцій з цього питання не скликав.

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"Ми взяли перерву на вимогу двох фракцій. Ми ставимо наступні питання – пів року тому в першому читанні було проголосовано законопроект про заборону московських попів. Цю позицію відстоювали депутати різних фракцій, і ми не розуміємо, чому це питання не виноситься в другому читанні в порядок денний. ТСК – це інструмент опозиції і ситуація з фортифікаціями та дронами важка. Тому ми вважаємо, що тут треба об’єднатися і застосувати парламентський контроль, щоб розібратися хто в уряді відповідає за фортифікації, як відбуваються закупівлі дронів і як вони поставляються в підрозділи", - наголосила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко.

Марія Іонова закликала Голову Верховної Ради привести порядок денний парламенту у відповідність та не ховатися від народних депутатів: "Може, ви нормально проведете свою роботу хоч раз? Чому ви закриваєте двері перед народними депутатами? Ми вас просимо обговорити питання дронів та фортифікацій. Поїдьте під Харків та подивіться, яка ситуація на фронті".

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