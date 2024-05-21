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Нардепи заблокували трибуну ВР: Вимагають створення ТСК з питань фортифікацій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Народні депутати "Європейської Солідарності" заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення ТСК щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Нардепи "ЄС" закликають негайно винести на голосування законопроєкт про заборону московської церкви в Україні, створення ТСК з питань фортифікацій і забезпечення ЗСУ дронами.

Ці пропозиції не було підтримано. "ЄС" звернулася з вимогою оголосити перерву, щоб винести ці проєкти на розгляд. Спікер ВР, зазначили у політсилі, перерву в засіданні оголосив, однак нараду голів фракцій з цього питання не скликав.

Читайте: Рада має негайно створити ТСК щодо фортифікацій та дронів, - Порошенко

"Ми взяли перерву на вимогу двох фракцій. Ми ставимо наступні питання – пів року тому в першому читанні було проголосовано законопроект про заборону московських попів. Цю позицію відстоювали депутати різних фракцій, і ми не розуміємо, чому це питання не виноситься в другому читанні в порядок денний. ТСК – це інструмент опозиції і ситуація з фортифікаціями та дронами важка. Тому ми вважаємо, що тут треба об’єднатися і застосувати парламентський контроль, щоб розібратися хто в уряді відповідає за фортифікації, як відбуваються закупівлі дронів і як вони поставляються в підрозділи", - наголосила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко.

Марія Іонова закликала Голову Верховної Ради привести порядок денний парламенту у відповідність та не ховатися від народних депутатів: "Може, ви нормально проведете свою роботу хоч раз? Чому ви закриваєте двері перед народними депутатами? Ми вас просимо обговорити питання дронів та фортифікацій. Поїдьте під Харків та подивіться, яка ситуація на фронті".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фракція "ЄС" вимагає ТСК по фортифікаціях і дронах, готові до блокування роботи Ради, - Геращенко

Нардеп блокують трибуну Ради
Нардеп блокують трибуну Ради
Нардеп блокують трибуну Ради
Нардеп блокують трибуну Ради

Автор: 

ВР (14974) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+39
Молодці ЄС. Це питання вже давно перезріло. Давно вже пора врегулювати ці питання на законодавчому рівні.
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21.05.2024 15:07
+27
А чому ж так сором'язливо - "корупція" вбиває?
Корупція - це ж не казкова баба-яга з палицею.
У "корупції" є конкретні прізвища і це усі морди з зеленої влади Зеленського.
То може вже напишете правду - зелені гниди на чолі із Зеленським та Єрмаком вбивають !?
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21.05.2024 15:09
+26
Що простий нарід, не на часі? Човен розхитують? На ***** працюють?
Якщо знайдуть мого "свинарчука" я одразу звлишу посаду президента! (С)
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21.05.2024 15:08
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Правила форума Рада форумчан
взяли з цугундер колишнього командуючого 58 армією

рік тому генерал-майор Попов с позывным «Спартак» заявил своим «гладиаторам», что его «предательски и подло» уволили после доклада о проблемах армии
а зараз виявилось, що ще й вкрав 2 000 тон !!!! металоконструкції при будівництві фортифікацій.
а якби не вкрав, то та лінія суровікіна точно була б лінією Мажіно.
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21.05.2024 16:34 Відповісти
А про легетимність зелі, коли буде питання, чому конституційний суд мовчить?
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21.05.2024 16:43 Відповісти
марна це все справа. очевидний зговір учасників корупційних схем, які очолює ОПа. тільки радикальні дії небайдужих озброєних патріотів мають шанс змінити ситуацію
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21.05.2024 15:07 Відповісти
Як же ж ватні трололохі відчайдушно намагаються розхитати Україну зсередини )))) ну до чого ж жалюгідні істоти ))))
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21.05.2024 15:48 Відповісти
Ну яких ви в ОПу вибрали, такі й є...
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21.05.2024 17:14 Відповісти
Молодці ЄС. Це питання вже давно перезріло. Давно вже пора врегулювати ці питання на законодавчому рівні.
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21.05.2024 15:07 Відповісти
ще петицію прєзіку можна підписати щоб посилити фейл, так би мовити
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21.05.2024 15:39 Відповісти
Теж люблю садоводческі терміни.Питання зацвіло,зав"язалось,дозріло і перезріло.Тільки коли воно ще цвіло (то було при прем"єрі Яценюку) на цвіт сів такий малий світло коричневий метелик,на крилах якого було написано - "корупція".Він і відклав яйця на плід що формувався...Ой,та ж ми вийшли на старого садовода,що вчасно не обприскав дерево...
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21.05.2024 17:19 Відповісти
Що простий нарід, не на часі? Човен розхитують? На ***** працюють?
Якщо знайдуть мого "свинарчука" я одразу звлишу посаду президента! (С)
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21.05.2024 15:08 Відповісти
Саме тому, що Україна не правова держава, а суди в Україні - продажні шкури - саме тому ніякого "свинарчука" Зеленського сліпі і глухі правоохоронці ніколи не знайдуть.
То чому би цому дешевому імітатору ролі "президента" і не залишатися?
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21.05.2024 15:29 Відповісти
Це риторичні питання.
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21.05.2024 15:44 Відповісти
Зі всією повагою - це зовсім не риторичні питання.
Це питання виживання України.
Це питання до державної, вибачте, "влади" - до шайки зелених ворюг та фсб-шних агентів, які захопили владу в Україні.
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21.05.2024 16:00 Відповісти
А чому ж так сором'язливо - "корупція" вбиває?
Корупція - це ж не казкова баба-яга з палицею.
У "корупції" є конкретні прізвища і це усі морди з зеленої влади Зеленського.
То може вже напишете правду - зелені гниди на чолі із Зеленським та Єрмаком вбивають !?
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21.05.2024 15:09 Відповісти
Наче як правова держава... Щоб когось офіційно називати злочинцем, треба щоб це визнав суд. От саме для цього і вимагають створення ТСК.
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21.05.2024 15:14 Відповісти
Ви про яку державу написали "правова"?
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21.05.2024 15:15 Відповісти
У Вас є сумніви що за "наклеп" будуть наслідки в даному випадку?
Це ж не на вулиці мітинг з пересічних...
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21.05.2024 15:19 Відповісти
До мітингу пересічних на вулиці вже не так багато часу залишилося.
То ж зелені гниди і трясуться...
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21.05.2024 15:21 Відповісти
оскільки Майдан-3 оголошено рашиським іпсом, то переходимо одразу до

Майдану-4 із розстрілами корупціонерів на місці
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21.05.2024 15:34 Відповісти
При цьому зауважимо - зараз ми абсолютно не говоримо - хто конкретно ті корупціонери, щоб нас не звинуватили у екстремізмі.
Ми просто спалимо опудало "корупції" на мітингу...
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21.05.2024 15:36 Відповісти
опудало на Банковій.... під посиленою охороною

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21.05.2024 15:50 Відповісти
Суд в Україні - це один з веселих коротких анекдотів.
А логіка проста, наприклад: "корупція" вбиває - Резніков корупціонер - Резніков вбиває.
Хіба не так?
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21.05.2024 15:19 Відповісти
це ти, і я маємо повне право так заявляти.

А там, під куполом, притомні політики мають передовсім думати, та зважувати, як їх заяви відгукнуться потім, та хоча би на відносинах України з союзниками, з США, з Британією, Польщею, з іншими країнами з числа НАТО, Євросоюзу та G7.

Тому вважай, що плакат правильний. Хоча би тому, що ти все зрозумів, що там написано. а саме "корупція зелених гнид на чолі із Зеленським та Єрмаком вбиває"
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21.05.2024 16:47 Відповісти
Давно назріле питання
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21.05.2024 15:10 Відповісти
хто в уряді відповідає за фортифікації, як відбуваються закупівлі дронів і як вони поставляються в підрозділи?
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21.05.2024 15:15 Відповісти
це ті миші, що зерно з'їли,.. і гімна не залишили?
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21.05.2024 15:20 Відповісти
мойші?
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21.05.2024 16:33 Відповісти
Це інформація "топ сікрет". Особливо останній пункт.
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21.05.2024 15:33 Відповісти
Ці пропозиції не було підтримано. "ЄС" звернулася з вимогою оголосити перерву, щоб винести ці проєкти на розгляд. Спікер ВР, зазначили у політсилі, перерву в засіданні оголосив, однак нараду голів фракцій з цього питання не скликав.
Спікером у нас хто? Стефанчук. Той самий, до якого частково переходять повноваження Президента після зєлі.
Це для тих, хто вважає, що вот вигонім зєлю - і заживьом!
Чорта з два.
Поки з д'Єрьмаковою жОПою не розберемось.
Судячи з поведінки Стефанчука, він не збирається нічого подібного робити.
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21.05.2024 15:17 Відповісти
повноваження перходять.але хто захоче мати справу з Україною на саміті миру,коте організувало фсб і у випадку перемовин з 3,14дерацією ,куйло тут же скаже,що в Україні немає законно обраного президента, а тому немає з ким домовлятися...???
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21.05.2024 15:22 Відповісти
Якраз тему пєрєговоров русня зараз хитає посилено.
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21.05.2024 15:25 Відповісти
тему переговорів, починають хитати всі.
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21.05.2024 15:32 Відповісти
У русні свій спосіб. Україна має першою піти на пєрєговори.
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21.05.2024 15:34 Відповісти
по ходу "провентіліровать" питання фортифікацій 2022 го року в чаплинкі та чонгарі
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21.05.2024 15:21 Відповісти
Дійсно. Оппозіція в парламєнтє? Нємєдлєнно прєкратіть ето бєзобразіє, она только мєшаєт работать.
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21.05.2024 15:27 Відповісти
Барига! На краві! В 80 раз! Апшори! Апшори!
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21.05.2024 15:32 Відповісти
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21.05.2024 18:40 Відповісти
А чого ж ти пітушара не побіг тоді в тапочках і спортивках Крим захищати? Чи в Іловайських котлах горіти? Без нічого бо яник дорозвалив усе що було ще не розвалено в армії?
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21.05.2024 15:39 Відповісти
ты уже со школы пришло?)))))
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21.05.2024 15:52 Відповісти
Понеслась ..... по кочках!
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21.05.2024 15:25 Відповісти
так так і захисний вал імені сєні яценюка теж хай перевірять...
котрий казав , якщо куля в лоб(чоло), то буде в лоб...
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21.05.2024 15:28 Відповісти
З ЭС загинуло чимало депутатів, із слуг - жодного. Це має знати кожна троляка, що готується написати: "А какая разница, все они одинаковые, а Порох не воровал с Яценюком ?"
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21.05.2024 15:30 Відповісти
Суки зелені , нічого святого, лише вкрасти. Нічим не кращі за Х@ йла.
П
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21.05.2024 15:31 Відповісти
Шановний ПП! Давіть, топіть, не зупиняйтеся!
Зичу міцного здоров'я, наснаги, витримки!
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21.05.2024 15:33 Відповісти
Підтримую! Нарешті почалось політичне життя в Раді!
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21.05.2024 15:33 Відповісти
Рада має піти вслід за зеприпіздентом
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21.05.2024 15:35 Відповісти
Ого,скільки єрмакоботні набігло в коменти...підгорає на Банковій?А хто відповість за розстріляних людей на Слобожанщині,за полонених цивільних,за вбитих військових,які загинули в перші години тільки тому,що 5-ть "найефективніших" мародерять на фортифікаціях?Зелених пора карати по законам воєнного часу.
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21.05.2024 15:36 Відповісти
Ось їхній невеликий перелік



,

До речі, звернув увагу на їхню регістрацію і згадав: "Соупадєніє? Нє думаю."
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21.05.2024 15:59 Відповісти
ще й міхобот засвітився
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21.05.2024 16:51 Відповісти
з паралельної гілки не забути би...
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21.05.2024 16:55 Відповісти
якась тупа імітація бурхливої діяльності. для кого ця профанація? а саме для нас, для бидла!
ну, створять тск, поставлять всюди безуглу. а далі що?
питання стоїть про узурпацію влади в україні, купкою самозванців, про повний реванш ригів, котрі прийшли на кацапських штиках.
яка, в сраку, корупція?
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21.05.2024 16:05 Відповісти
100%
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21.05.2024 16:25 Відповісти
Вони думають що всі навколо них лише дурні, відразу миттєво забули як вони Велику Ширку разом із зеленими узурпаторами підписали. Тепер умивають руки, вдають із себе "аппазіцию"
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22.05.2024 12:23 Відповісти
А що рослідувати журналісти уже все рослідували

https://www.pravda.com.ua/columns/2024/05/13/7455571/

https://glavcom.ua/economics/finances/khto-nazhivsja-na-zvedenni-fortifikatsij-na-kharkivshchini-siloviki-nazvali-firmi-i-prizvishcha-1000918.html
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21.05.2024 16:24 Відповісти
Але проблема не тільки в Харківській області в соцмережах військові знімають що на Донецькому напрямку те саме..
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21.05.2024 16:27 Відповісти
Самое печальное то что клоун вспомнил о фортификациях на третий год войны, да и то деньги разокрали
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21.05.2024 20:45 Відповісти
..."но тада ж ми, зебіли, нє сможем красть асфальт"
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21.05.2024 16:25 Відповісти
Треба мочити це зелене лайно. Зеля- Підарєшт!
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21.05.2024 16:43 Відповісти
Ось як знімалось кіно про нечувано потужні та чіткі укріплення на кордоні біля Харкова. Привезли Зелю, як мебель кудись в тили, зняли кіно. І Зеля до тепер з гордістю за себе заявляє про готові на 98% оборонні споруди.
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21.05.2024 16:48 Відповісти
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21.05.2024 16:49 Відповісти
Видимість бурної роботи імпотентної псевдоопозиції. Ніби ці актори не бачили раніше що розкрадаються кошти на армії, а можливо і самі приймали участь в цих розкраданнях.
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21.05.2024 16:48 Відповісти
Цікаво, звідки ж ви, такі виродки беретесь? Скільки життів твій висер коштує? Скільки людей щодня гине, скільки людської крові проливається?
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21.05.2024 17:22 Відповісти
оце діло....ще б потовкли пики зеленим тварюкам...
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21.05.2024 17:05 Відповісти
Хіба що на камеру, штани на жопі один одному пороздерали б, а потім в барі всі разом з цієи вистави ржали за пивком
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22.05.2024 12:30 Відповісти
Та ви шо....як потужно....треба ще пару відосіків і зовсім все буде вері вел...
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21.05.2024 17:33 Відповісти
відволікання
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21.05.2024 17:36 Відповісти


Pandamonium

@RudijLis

·

https://x.com/RudijLis/status/1792886880020648420 2 ч

Зеля і Єрмєля забороняють утворювати ТСК по провалу фортифікацій і поставці дронів
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21.05.2024 17:40 Відповісти
Як то сказала, що питаннями фортифікаційних споруд в уряді єрмака займається міністерство інформації. Я навіть такого не очікувала.
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21.05.2024 18:53 Відповісти
 
 