Нардепи заблокували трибуну ВР: Вимагають створення ТСК з питань фортифікацій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Народні депутати "Європейської Солідарності" заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення ТСК щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Нардепи "ЄС" закликають негайно винести на голосування законопроєкт про заборону московської церкви в Україні, створення ТСК з питань фортифікацій і забезпечення ЗСУ дронами.
Ці пропозиції не було підтримано. "ЄС" звернулася з вимогою оголосити перерву, щоб винести ці проєкти на розгляд. Спікер ВР, зазначили у політсилі, перерву в засіданні оголосив, однак нараду голів фракцій з цього питання не скликав.
"Ми взяли перерву на вимогу двох фракцій. Ми ставимо наступні питання – пів року тому в першому читанні було проголосовано законопроект про заборону московських попів. Цю позицію відстоювали депутати різних фракцій, і ми не розуміємо, чому це питання не виноситься в другому читанні в порядок денний. ТСК – це інструмент опозиції і ситуація з фортифікаціями та дронами важка. Тому ми вважаємо, що тут треба об’єднатися і застосувати парламентський контроль, щоб розібратися хто в уряді відповідає за фортифікації, як відбуваються закупівлі дронів і як вони поставляються в підрозділи", - наголосила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко.
Марія Іонова закликала Голову Верховної Ради привести порядок денний парламенту у відповідність та не ховатися від народних депутатів: "Може, ви нормально проведете свою роботу хоч раз? Чому ви закриваєте двері перед народними депутатами? Ми вас просимо обговорити питання дронів та фортифікацій. Поїдьте під Харків та подивіться, яка ситуація на фронті".
Будь ласка, зачекайте...
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рік тому генерал-майор Попов с позывным «Спартак» заявил своим «гладиаторам», что его «предательски и подло» уволили после доклада о проблемах армии
а зараз виявилось, що ще й вкрав 2 000 тон !!!! металоконструкції при будівництві фортифікацій.
а якби не вкрав, то та лінія суровікіна точно була б лінією Мажіно.
Якщо знайдуть мого "свинарчука" я одразу звлишу посаду президента! (С)
То чому би цому дешевому імітатору ролі "президента" і не залишатися?
Це питання виживання України.
Це питання до державної, вибачте, "влади" - до шайки зелених ворюг та фсб-шних агентів, які захопили владу в Україні.
Корупція - це ж не казкова баба-яга з палицею.
У "корупції" є конкретні прізвища і це усі морди з зеленої влади Зеленського.
То може вже напишете правду - зелені гниди на чолі із Зеленським та Єрмаком вбивають !?
Це ж не на вулиці мітинг з пересічних...
То ж зелені гниди і трясуться...
Майдану-4 із розстрілами корупціонерів на місці
Ми просто спалимо опудало "корупції" на мітингу...
А логіка проста, наприклад: "корупція" вбиває - Резніков корупціонер - Резніков вбиває.
Хіба не так?
А там, під куполом, притомні політики мають передовсім думати, та зважувати, як їх заяви відгукнуться потім, та хоча би на відносинах України з союзниками, з США, з Британією, Польщею, з іншими країнами з числа НАТО, Євросоюзу та G7.
Тому вважай, що плакат правильний. Хоча би тому, що ти все зрозумів, що там написано. а саме "корупція зелених гнид на чолі із Зеленським та Єрмаком вбиває"
Спікером у нас хто? Стефанчук. Той самий, до якого частково переходять повноваження Президента після зєлі.
Це для тих, хто вважає, що вот вигонім зєлю - і заживьом!
Чорта з два.
Поки з д'Єрьмаковою жОПою не розберемось.
Судячи з поведінки Стефанчука, він не збирається нічого подібного робити.
котрий казав , якщо куля в лоб(чоло), то буде в лоб...
П
Зичу міцного здоров'я, наснаги, витримки!
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До речі, звернув увагу на їхню регістрацію і згадав: "Соупадєніє? Нє думаю."
ну, створять тск, поставлять всюди безуглу. а далі що?
питання стоїть про узурпацію влади в україні, купкою самозванців, про повний реванш ригів, котрі прийшли на кацапських штиках.
яка, в сраку, корупція?
https://www.pravda.com.ua/columns/2024/05/13/7455571/
https://glavcom.ua/economics/finances/khto-nazhivsja-na-zvedenni-fortifikatsij-na-kharkivshchini-siloviki-nazvali-firmi-i-prizvishcha-1000918.html
Pandamonium
@RudijLis
·
https://x.com/RudijLis/status/1792886880020648420 2 ч
Зеля і Єрмєля забороняють утворювати ТСК по провалу фортифікацій і поставці дронів