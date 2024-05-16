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Заявления об отсутствии фортификаций на Харьковщине - манипуляция и вражеская пропаганда, - советник ОП Лещенко. ВИДЕО

Заявления о якобы отсутствии фортификаций на Харьковщине являются манипулятивными. На подступах к Харькову, как и в остальных приграничных и прифронтовых областях, возводится эшелонированная система оборонительных фортификаций, которая состоит из нескольких оборонительных рубежей.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"В последние недели пропаганда государства-агрессора наполнила информационное пространство нарративом, что отсутствие фортификационных сооружений на Харьковщине делает этот регион и областной центр легкой добычей для российской армии. Также они пытаются усилить этот нарратив вбросом о том, что якобы фортификационные сооружения отсутствуют из-за коррумпированности и стали поводом для обогащения украинских чиновников.

Этот вброс имеет под собой понятную цель. Во-первых, посеять панику. Во-вторых, рассорить украинское военное руководство с местными администрациями, с политической властью. А также посеять уныние относительно способности Украины оборонять свою территорию в глазах западных партнеров", - сказал Лещенко.

Также читайте: Харьковская ОВА заплатила подставным фирмам сотни миллионов гривен за строительство фортификаций, - глава Антикоррупционного центра "Межа" Богуславец. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Лещенко Сергей (697) Харьковщина (5577) Офис Президента (1797) фортификации (118)


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Топ комментарии
+68
А Чоргар розмінували теж російські пропагандисти?
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16.05.2024 19:46
+66
я так і знав!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.05.2024 19:41
+64
Холуйство - професія чи поклик душі?
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16.05.2024 19:43
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Страница 2 из 2
сірожа лєщєнка проста повія яку цікавить лише одне питання-вартість надаваємих послуг...
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16.05.2024 20:23 Ответить
і що, нема нікого з коментуючих, хто би наважився вписатись за Сі рожу?
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16.05.2024 20:25 Ответить
ЗУБИ ДРАКОНА ЛЕЖАТЬ НЕ В УКРАЇНІ??? І ТЕРИТОРІЯ БУЛА ЗАМІНОВАНА??? ТО ШВИДКО ЧИ НЕ ДУЖЕ ПРОСУНУЛИСЯ РАШФАШИСТИ ДО ВОВЧАНСЬКА???ТО ПИТАННЯ ДО ТЕЛЕКАНАЛІВ ЯКІ РОЗПОВСЮДИЛИ ІПСО ВОРОГА?? ЩОСЬ НЕ КЛЕЇТЬСЯ НІ ЛЕЩЕНКО НІ ЦІ НОВИНИ ПРО НЕПОБУДОВАНІ І НЕ ЗАМІНОВАНІ ТЕРИТОРІЇ.....І ЩО МИ МАЄМО??? ДУРНІ ТОМУ ЩО БІДНІ...
Ї
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16.05.2024 20:26 Ответить
опять ипсо?? козлина лещенко нам сша видео со спутника показали с горами пирамидок... а ты лещенко, тварь бородатая, опять про ипсо нам насыпаешь? доколе они будут иметь нас за идиотов?
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16.05.2024 20:37 Ответить
Сам ты ходячяя пропаганда! Как стал у кормушки то стал облизывать власть! ПОДОНОК
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16.05.2024 20:38 Ответить
Щоб повірити словам цього "залізничника",треба дати йому зброю і відправити на ті фортифікаційні споруди,які там збудовані,та послухати його звідти!Слабо ,серюня?
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16.05.2024 20:40 Ответить
Дуже прикро, що народ України в 2019 році висловив Зеленському грандіозний вотум довіри, а він його тупо про#рав, оточивши себе ригівськими шльондрами та корупціонерами. Зеленський послідовно крок за кроком здає Україну кацапам, а народу, через радників з низькою соціально відповідальністю, намагається втюхати, що у всьому винувате вороже ІПСО. Знали ми вже одного такого "радника".
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16.05.2024 20:45 Ответить
А як він міг його не просрати? По-перше, сам ЗЕ - рідка пихата погань. По-друге, довіру йому надали не дуже розумні люди, яких, як не прикро, більшість. І головне, преЗЕдент йшов на ці вибори під антиукраїнськими гаслами, все своє життя провів, як анти-українець. Такі самі за нього і голосували (велика частка)
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16.05.2024 23:35 Ответить
Знову Сєрьйожа із Зе-лупи виліз щоб своїм щершавим язиком зробити те, що він може робити краще всього.
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16.05.2024 20:55 Ответить
Ви ссуки дескридитували себе так, що тепер шо б ви не патякали люди вам не вірять!
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16.05.2024 20:56 Ответить
та ні серьежа....ти нам або ці фортифікації або виделені на них кошти покажи....що нема...так звістно нема все зелені падлюки покрали....
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16.05.2024 20:57 Ответить
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16.05.2024 21:00 Ответить
Ну якщо серЛещ -то вірю!
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16.05.2024 21:04 Ответить
Вибачаюся що мовою років, але це як цитата - "вдруг откуда не возьмись появился в рот **.сь".
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16.05.2024 21:09 Ответить
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16.05.2024 21:13 Ответить
Оцей обсосаний слюнявий дрищ схожий на глиста який виліз із дупи єрмака.
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16.05.2024 21:17 Ответить
Так у чому питання?
ПОКАЖИ ФОТО ФОРТИФІКАЦІЙ!
Хоча би зі Супутника Притули.
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16.05.2024 21:31 Ответить
Вірим як нікому...
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16.05.2024 21:36 Ответить
як що про ценеподобство розповідає серожа, то дійсно діло потребує уваги прокуратури та сбу, бо цей пройдисвіт останій кому можна щось довірити
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16.05.2024 21:39 Ответить
Вилізла істота і промукала.
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16.05.2024 21:39 Ответить
проперділа
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17.05.2024 10:34 Ответить
Цікаво, чому, коли бачу цю огидну фізіономію, хочеться її у у вигрібну яму сховати?
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16.05.2024 21:44 Ответить
Не тобі одному!!! Ця гидота як був піздюком так і залишився!!!
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16.05.2024 22:01 Ответить
Це новий Арестович?
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16.05.2024 21:52 Ответить
Ні, це просто старий далба..б
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16.05.2024 22:14 Ответить
А що ? В них Арестовичі вже скінчились?
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16.05.2024 22:27 Ответить
Наріду с такими спокійніше
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16.05.2024 22:01 Ответить
Вилізло чмо..
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16.05.2024 22:01 Ответить
закинути його під Вовчанськ хай практично нам всім доведе
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16.05.2024 22:10 Ответить
Сірожа, вийми йух Єрмака з рота
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16.05.2024 22:13 Ответить
Великий шанувальник глістів від влади дуполіз ту нам парить мариво угару
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16.05.2024 22:20 Ответить
А Сірожа і з хрестиком і без трусів )
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16.05.2024 22:23 Ответить
Борадатая женщина , как всегда НЕ ******. Фото уже все видели .
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16.05.2024 22:24 Ответить
Звичайно, Сергій каже правду, йому добре видно, а не якомусь командиру розвідки.... Зелені пробивають дно за дном.... А головне, що за це буквально кров'ю платять наші воїни....
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16.05.2024 22:24 Ответить
Є, тільки вона вертуальна ! Для ОП існує, а для росіян ні.
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16.05.2024 22:25 Ответить
Точно , точно . Кацапы ещё все зубы дракона в кучи постаскивали , и укрепления накопали хрен знает где . Чтоб подосрать Зеленскому.
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16.05.2024 22:28 Ответить
Блин, ну если сам лещенко так говорит - тогда это правда (Sarkasmus)
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16.05.2024 22:31 Ответить
Як алкоголік не зможе вилікуватись від алкогольної залежності не визнавши її важкості, так і влада не зможе подолати проблеми на фронті - не визнавши їх серйозність.
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16.05.2024 22:36 Ответить
дітородний орган самки синього кита вміщує 6 дорослих людей. і це друга найбільша 3.14 зда після сірожи лєщенка
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16.05.2024 22:40 Ответить
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16.05.2024 22:47 Ответить
Купленная тварь.
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16.05.2024 22:56 Ответить
Повністю згідний, це все кремлівська провокація і вороже ІПСО, на самому кордоні по факту не могло бути ніяких фортифікацій, а розміщені вони за 5-10 км від нього, от там і ЗСУ зустріло ворога і потроху його вибиває!
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16.05.2024 22:56 Ответить
Лизнув знатно! Тепер стань перед дзеркалом, відкрий рота, і висолопи язика! Думаєш це шоколад? Та ні...
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16.05.2024 23:26 Ответить
Що за баба с бородою?
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16.05.2024 22:57 Ответить
"возводится эшелонированная система"

Возводится? То есть, не была построена раньше, а строительство началось только сейчас, когда шум возник?
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16.05.2024 23:06 Ответить


Симороз Олег Олександрович

@SymorozOfficial

В мені тільки одне питання? А з яких пір дешевим шутам можна носити одяг бойових бригад? Ще найогиднішим є те, що це створіння надягло футболку з символікою 47-ї бригади ЗСУ навмисно поверх одягу, бо на своєму брифінгу радник Єрмака виправдовував провалене будівництво фортифікаційних споруд на кордоні України на Харівщині, ну і тому треба було робити образ «свого» серед військових. Сірьожа, зніми футболку, більше ніколи не вдягай військові атрибути! Не позорь військових, які на відміну від тебе захищають цю країну!
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16.05.2024 23:06 Ответить
Чергове зелене лайно.
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16.05.2024 23:18 Ответить
Як тільки правду чують, то відразу ворожа пропаганда! Зекоманда зрадників, крадіїв та ухилянтів.Колись Мосейчук дуже ''возмущалась", що на передку екскаватори не риють траншеї для військових, а зараз язик в .... тримає.
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16.05.2024 23:25 Ответить
Схоже, кепськи справи у команди ЗЕРмака... Бо якщо такого "лідера громадських думок" випустили на арену цирку в єфір марафону, то 100% правда очі таки пече!
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16.05.2024 23:28 Ответить


Дмитрий Чекалкин

@Chekalkin

Все, до чого торкається Зеленскький та його ЗЕрмакорахамії, перетворюється або на лайно, або на гроші в їх кишенях.(із коментарів)
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16.05.2024 23:35 Ответить
Чому ж тоді москалі просунулися на 100 км кВ якщо там все було захищено по розуму? Чи під Суровікіним москалі будують ліпше?
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16.05.2024 23:54 Ответить
от тварюка...
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16.05.2024 23:58 Ответить
Аферист и лжец.
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17.05.2024 00:24 Ответить
"Заяви про нібито відсутність фортифікацій на Харківщині є маніпулятивними. На підступах до Харкова, як і в решті прикордонних та прифронтових областей, зводиться ешелонована система оборонних фортифікацій, яка складається з кількох оборонних рубежів."
Джерело:
Англійське видання Гардіан теж "маніпулює та займається ворожою пропагандою"?
Репортери Гардіан знають обстановку і від розвідки Великої Британії, і від військових ЗСУ, які воюють на фронті.
Джерело:
https://www.theguardian.com/world/article/2024/may/16/ukraines-defences-thin-on-ground-as-russia-advances-on-kharkiv
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17.05.2024 01:17 Ответить
Подельник Найема ахметовец Лещенко захищає голову державної агенції Найема , який будував фортифікації і дороги до Вовчанська ( щоб кацапам легше було до Харкова доїхати)
Ще довго ці два довбо&ба БУДУТЬ СІДИТИ НА ШІІ УКРАЇНЦІВ ???
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17.05.2024 02:32 Ответить
Раджу нормальним людям не зрадофілам і не перемогойобам,читати якісну аналітику, Олександр Коваленко наприклад, майже щодня на,oboz tv є його аналітика
Стосовно Харкова, 1уся смуга кордону з рашкою ж сіра зона і там не може відбуватися нормальне зведення фортифікації,це лінія в декілька кілометрів,що прострілюється майже всіма видами зброї від снайперської до артилерії,тому ні дзотів ні окопів в декілька поверхів там не побудувати, стосовно лінії від 5-10кілометрів від кордону, дійсно повинні були бути трирівневі захисні лінії і саме до них мають бути претензії до влади області, Києва як столиці, тощо,
Ви спитаєте,а навіщо тоді кордони, якщо там не можна побудувати укриття,там є певні "лісі нори" певні секретні пункти спостереження,і задачі прикордонних військ це спостереження за кордоном,у разі проникнення дрг, повідомлення до резервів які знаходяться в тилу, тобто накшталт розвідка.
Стосовно же якості лінії захисту в тилу, важко щось зробити з людьми котрі беруть відкати при такій судовій системі, можна вкрасти 100мільйонів і вийти під заставу в мільйон.
Конче необхідна суддівська реформи, люстрація суддів що працювали при опзж, як це зробити, коли там в бетон пущено корені,незнаю, сподівання на патріотів,що приведуть країну до ладу, потрібні парламентські вибори, патріоти мають потрапити в парламент
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17.05.2024 07:10 Ответить
Даже в США, обозреватели обратили внимание, что нет минных полей на подступах к Харькову.
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17.05.2024 07:45 Ответить
сірожа бути гандоном твоя доля але це за гроші
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17.05.2024 08:27 Ответить
Уже діагноз. Холуй.
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17.05.2024 08:43 Ответить
Коли ці клоуни вже підуть нах...?
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17.05.2024 09:00 Ответить
Чоловіку московської діджейки вірити не можна.
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17.05.2024 09:49 Ответить
Та таких Сірож в Україні хоч греблю гати.
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17.05.2024 10:05 Ответить
Задньоприводного Сірьоню випустили
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17.05.2024 10:33 Ответить


Це , кращій комент , який я бачив , дуже файно
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17.05.2024 19:22 Ответить
мобілізувати цього пздабола
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17.05.2024 23:40 Ответить
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