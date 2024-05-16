Заявления об отсутствии фортификаций на Харьковщине - манипуляция и вражеская пропаганда, - советник ОП Лещенко. ВИДЕО

Заявления о якобы отсутствии фортификаций на Харьковщине являются манипулятивными. На подступах к Харькову, как и в остальных приграничных и прифронтовых областях, возводится эшелонированная система оборонительных фортификаций, которая состоит из нескольких оборонительных рубежей.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"В последние недели пропаганда государства-агрессора наполнила информационное пространство нарративом, что отсутствие фортификационных сооружений на Харьковщине делает этот регион и областной центр легкой добычей для российской армии. Также они пытаются усилить этот нарратив вбросом о том, что якобы фортификационные сооружения отсутствуют из-за коррумпированности и стали поводом для обогащения украинских чиновников.

Этот вброс имеет под собой понятную цель. Во-первых, посеять панику. Во-вторых, рассорить украинское военное руководство с местными администрациями, с политической властью. А также посеять уныние относительно способности Украины оборонять свою территорию в глазах западных партнеров", - сказал Лещенко.

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