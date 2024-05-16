Заявления об отсутствии фортификаций на Харьковщине - манипуляция и вражеская пропаганда, - советник ОП Лещенко. ВИДЕО
Заявления о якобы отсутствии фортификаций на Харьковщине являются манипулятивными. На подступах к Харькову, как и в остальных приграничных и прифронтовых областях, возводится эшелонированная система оборонительных фортификаций, которая состоит из нескольких оборонительных рубежей.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"В последние недели пропаганда государства-агрессора наполнила информационное пространство нарративом, что отсутствие фортификационных сооружений на Харьковщине делает этот регион и областной центр легкой добычей для российской армии. Также они пытаются усилить этот нарратив вбросом о том, что якобы фортификационные сооружения отсутствуют из-за коррумпированности и стали поводом для обогащения украинских чиновников.
Этот вброс имеет под собой понятную цель. Во-первых, посеять панику. Во-вторых, рассорить украинское военное руководство с местными администрациями, с политической властью. А также посеять уныние относительно способности Украины оборонять свою территорию в глазах западных партнеров", - сказал Лещенко.
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ПОКАЖИ ФОТО ФОРТИФІКАЦІЙ!
Хоча би зі Супутника Притули.
Возводится? То есть, не была построена раньше, а строительство началось только сейчас, когда шум возник?
Симороз Олег Олександрович
@SymorozOfficial
В мені тільки одне питання? А з яких пір дешевим шутам можна носити одяг бойових бригад? Ще найогиднішим є те, що це створіння надягло футболку з символікою 47-ї бригади ЗСУ навмисно поверх одягу, бо на своєму брифінгу радник Єрмака виправдовував провалене будівництво фортифікаційних споруд на кордоні України на Харівщині, ну і тому треба було робити образ «свого» серед військових. Сірьожа, зніми футболку, більше ніколи не вдягай військові атрибути! Не позорь військових, які на відміну від тебе захищають цю країну!
на арену циркув єфір марафону, то 100% правда очі таки пече!
Дмитрий Чекалкин
@Chekalkin
Все, до чого торкається Зеленскький та його ЗЕрмакорахамії, перетворюється або на лайно, або на гроші в їх кишенях.(із коментарів)
Джерело:
Англійське видання Гардіан теж "маніпулює та займається ворожою пропагандою"?
Репортери Гардіан знають обстановку і від розвідки Великої Британії, і від військових ЗСУ, які воюють на фронті.
Джерело:
https://www.theguardian.com/world/article/2024/may/16/ukraines-defences-thin-on-ground-as-russia-advances-on-kharkiv
Ще довго ці два довбо&ба БУДУТЬ СІДИТИ НА ШІІ УКРАЇНЦІВ ???
Стосовно Харкова, 1уся смуга кордону з рашкою ж сіра зона і там не може відбуватися нормальне зведення фортифікації,це лінія в декілька кілометрів,що прострілюється майже всіма видами зброї від снайперської до артилерії,тому ні дзотів ні окопів в декілька поверхів там не побудувати, стосовно лінії від 5-10кілометрів від кордону, дійсно повинні були бути трирівневі захисні лінії і саме до них мають бути претензії до влади області, Києва як столиці, тощо,
Ви спитаєте,а навіщо тоді кордони, якщо там не можна побудувати укриття,там є певні "лісі нори" певні секретні пункти спостереження,і задачі прикордонних військ це спостереження за кордоном,у разі проникнення дрг, повідомлення до резервів які знаходяться в тилу, тобто накшталт розвідка.
Стосовно же якості лінії захисту в тилу, важко щось зробити з людьми котрі беруть відкати при такій судовій системі, можна вкрасти 100мільйонів і вийти під заставу в мільйон.
Конче необхідна суддівська реформи, люстрація суддів що працювали при опзж, як це зробити, коли там в бетон пущено корені,незнаю, сподівання на патріотів,що приведуть країну до ладу, потрібні парламентські вибори, патріоти мають потрапити в парламент
Це , кращій комент , який я бачив , дуже файно