Заяви про відсутність фортифікацій на Харківщині - маніпуляція та ворожа пропаганда, - радник ОП Лещенко. ВIДЕО

Заяви про нібито відсутність фортифікацій на Харківщині є маніпулятивними. На підступах до Харкова, як і в решті прикордонних та прифронтових областей, зводиться ешелонована система оборонних фортифікацій, яка складається з кількох оборонних рубежів.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Останніми тижнями пропаганда держави-агресора наповнила інформаційний простір наративом, що відсутність фортифікаційних споруд на Харківщині робить цей регіон і обласний центр легкою здобиччю для російської армії. Також вони намагаються посилити цей наратив вкидом про те, що начебто фортифікаційні споруди відсутні через корумпованість і стали приводом для збагачення українських чиновників.

Цей вкид має під собою зросумілу мету. По-перше, посіяти паніку. По-друге, розсварити українське військове керівництво з місцевими адміністраціями, з політичною владою. А також посіяти зневіру щодо спроможності України обороняти свою територію в очах західних партнерів", - сказав Лещенко.

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