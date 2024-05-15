Синєгубов про фортифікації на Харківщині: Заплановані на 2023 рік роботи виконані на 100%
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що заплановані на 2023 рік роботи щодо будівництва укріплень в області були повністю виконані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Синєгубова.
"Усі роботи щодо встановлення тетраедрів з єгозою ("зуби дракона" з колючим дротом - Ред.) розраховані на 2023-2024 роки. Завдання, які ставили військові за 2023 рік, - виконані на 100%. Про що є відповідні висновки контролюючих органів", - розповів він.
За його словами, частину робіт згідно з планом розпочали виконувати вже у 2024-му році, але роботи були призупинені на деяких ділянках через постійні обстріли. Вони будуть виконані, коли фізично для цього буде можливість.
Крім того, Синєгубов нагадав, про "фото, що розповсюджують в мережах". Та зазначив, що зображені залишки матеріалів, які на прохання однієї з бригад вивіз підрядник для подальшого встановлення.
"Важливо: ті залишки - це 0,4% від загальної виконаної роботи з огороджень такого типу. Тобто це далеко не стратегічна кількість тетраедрів, яка б "за словами деяких блогерів" могла б взагалі теоретично вплинути на хід бойових дій. Розповсюдження такої дезінформації дискредитує військових та виконавців усіх оборонних робіт", - наголосив Синєгубов.
Він акцентував, на походженні всіх цих інформаційних вкидів, які розпочалися рівно в день наступу окупаційних військ на Вовчанськ.
"Ще з минулого тижня тиражувалися різні повідомлення: то про відсутність влади в області, то про захоплення Вовчанська, то про нібито ремонти доріг на Вовчанськ за майже 400 млн грн, то про відсутність фортифікацій і так далі. Всі ці матеріали виходили в приблизно однаковий час, з однаковими заголовками. Це ІПСО, яке спрямоване на дискредитацію військових, влади, поширення хаосу та ворожнечі між українцями. Це умисно спрямовані хвилі, які подекуди підтримують ЗМІ", - підкреслив керівник ОВА.
Фортифікації у Харківській області
Раніше командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський зазначав, що на українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін.
Своєю чергою, очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі заявив, що фортифікаційні споруди у Вовчанську побудували, проте через постійні російські обстріли зводити їх "було непросто". Все було побудовано, але, можливо, "не так щільно".
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Що і треба було зробити.
Тому зє і не бажає до ЄС і НАТО - бо такі закони там обов'язкові,а деяки мають давність не 5,а 50+ років.
Тобто, не вір очам своїм - вір "тєлємарафєту" та словам, бо віра - то все!
Ну а про "виконано на 100%" це вже бренд нинішньої влади: і захисні споруди на харківщині були "на 100%", і об'єкти енергетики були захищені "на 100%", і готовність до вторгнення була "на 100%"...
Але єдине, що у них "на 100%" - брехня і крадіжки.
бо дуже багато матер"ялу залишилось
і роботи виконані на всі 100
це вперше в економічній практиці України.
треба давати Героя капіталістичного труда
хотілобся щоб на 1000 танків виділили гроші
зробили 1000шт, добрих, якісних танків і залишилися траки, мотори та башні з стволами ще на 500шт
ми б тоді позичали МВФу а не вони нам
- Навпаки! Чим більше брешуть - тим вище залазять!
сипляться, дати зброю- БСЛ-110, хай відбива наступ супротивника.
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Виконані на 100% по плану ОП и ХЕРПІДУ САМ ПЕРШОГО
Гроші витрачені, час витрачено.
РЕЗУЛЬТАТУ НЕМАЄ. ВОРОГ НАСТУПАЄ.
На все інше наплювати.
Пора Синєгубова разом з Зеленським закопувати в землю.
А як виходить що в кацапа суровікіна плотно, а "лінія сінегубова" не плотно? може кацап меньше крав і ротом ******, а більше копав і бетону лив?
Це усе коштує десятки життів наших бійців, відповідальні зевлада😡