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Синєгубов про фортифікації на Харківщині: Заплановані на 2023 рік роботи виконані на 100%

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що заплановані на 2023 рік роботи щодо будівництва укріплень в області були повністю виконані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Синєгубова.

"Усі роботи щодо встановлення тетраедрів з єгозою ("зуби дракона" з колючим дротом - Ред.) розраховані на 2023-2024 роки. Завдання, які ставили військові за 2023 рік, - виконані на 100%. Про що є відповідні висновки контролюючих органів", - розповів він.

За його словами, частину робіт згідно з планом розпочали виконувати вже у 2024-му році, але роботи були призупинені на деяких ділянках через постійні обстріли. Вони будуть виконані, коли фізично для цього буде можливість. 

Крім того, Синєгубов нагадав, про "фото, що розповсюджують в мережах". Та зазначив, що зображені залишки матеріалів, які на прохання однієї з бригад вивіз підрядник для подальшого встановлення. 

Читайте: За 2024 рік на Харківщині було встановлено десятки тисяч мін, - Генштаб ЗСУ

Залишки матеріалів, які на прохання однієї з бригад вивіз підрядник для подальшого встановлення
Фото: DeepState

"Важливо: ті залишки - це 0,4% від загальної виконаної роботи з огороджень такого типу. Тобто це далеко не стратегічна кількість тетраедрів, яка б "за словами деяких блогерів" могла б взагалі теоретично вплинути на хід бойових дій. Розповсюдження такої дезінформації дискредитує військових та виконавців усіх оборонних робіт", - наголосив Синєгубов.

Він акцентував, на походженні всіх цих інформаційних вкидів, які розпочалися рівно в день наступу окупаційних військ на Вовчанськ.

"Ще з минулого тижня тиражувалися різні повідомлення: то про відсутність влади в області, то про захоплення Вовчанська, то про нібито ремонти доріг на Вовчанськ за майже 400 млн грн, то про відсутність фортифікацій і так далі. Всі ці матеріали виходили в приблизно однаковий час, з однаковими заголовками. Це ІПСО, яке спрямоване на дискредитацію військових, влади, поширення хаосу та ворожнечі між українцями. Це умисно спрямовані хвилі, які подекуди підтримують ЗМІ", - підкреслив керівник ОВА.

Читайте також на Цензор.НЕТ: У Вовчанську залишаються ще близько 200 людей, окупантів стримують на всіх підходах до міста, - Синєгубов

Фортифікації у Харківській області

Раніше командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський зазначав, що на українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін.

Своєю чергою, очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі заявив, що фортифікаційні споруди у Вовчанську побудували, проте через постійні російські обстріли зводити їх "було непросто". Все було побудовано, але, можливо, "не так щільно".

Читайте також: Поширена воїном 57 бригади інформація про оборонні споруди на Харківщині - його власне бачення, - 57 ОМБр

Автор: 

Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+36
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15.05.2024 19:50
+27
"Не дивись вгору!" (с)
Тобто, не вір очам своїм - вір "тєлємарафєту" та словам, бо віра - то все!
Ну а про "виконано на 100%" це вже бренд нинішньої влади: і захисні споруди на харківщині були "на 100%", і об'єкти енергетики були захищені "на 100%", і готовність до вторгнення була "на 100%"...
Але єдине, що у них "на 100%" - брехня і крадіжки.
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15.05.2024 19:53
+24
та вже бачимо що ти набудував із ліса на 250 лямів, чувирло
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15.05.2024 19:49
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та вже бачимо що ти набудував із ліса на 250 лямів, чувирло
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15.05.2024 19:49 Відповісти
Все,що набудував - захоплено/знищено. Гроші присвоєні.
Що і треба було зробити.
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15.05.2024 19:52 Відповісти
І взагалі! Вибори зє у 2019 були російським іпсо!
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15.05.2024 19:50 Відповісти
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15.05.2024 19:50 Відповісти
Він мав на увазі «заплановані гроші освоєні»
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15.05.2024 19:51 Відповісти
Чи присвоєні. Тепер нема доказів. А от закону,як в цивілізованих країнах,про несплату податків,і законість отриманих активів будь- якою особою теж немає!
Тому зє і не бажає до ЄС і НАТО - бо такі закони там обов'язкові,а деяки мають давність не 5,а 50+ років.
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15.05.2024 19:58 Відповісти
красавчики, молодці! я знав що це все кацапське іпсо!
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15.05.2024 19:52 Відповісти
Кончений ганд...н цей сенігубов!
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15.05.2024 19:52 Відповісти
"Не дивись вгору!" (с)
Тобто, не вір очам своїм - вір "тєлємарафєту" та словам, бо віра - то все!
Ну а про "виконано на 100%" це вже бренд нинішньої влади: і захисні споруди на харківщині були "на 100%", і об'єкти енергетики були захищені "на 100%", і готовність до вторгнення була "на 100%"...
Але єдине, що у них "на 100%" - брехня і крадіжки.
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15.05.2024 19:53 Відповісти
Яб ще вставив "- вір" тєлємарафету" та словам НАЙВЕЛИЧНІШОГО СОНЦЕСЯЙНОГО і Єрмака,пророка ЙОГО,бо віра -"
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15.05.2024 20:02 Відповісти
судячи по "зубах дракона, синегубов добавляв свої кошти.
бо дуже багато матер"ялу залишилось
і роботи виконані на всі 100
це вперше в економічній практиці України.
треба давати Героя капіталістичного труда
хотілобся щоб на 1000 танків виділили гроші
зробили 1000шт, добрих, якісних танків і залишилися траки, мотори та башні з стволами ще на 500шт
ми б тоді позичали МВФу а не вони нам
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15.05.2024 19:58 Відповісти
Юрій,не роби з себе юродивого...При будь якому виробництві створюється технологічний запас міцності.І не треба тут %издіти про вперше в економічній практиці,і про Героїв Праці...Не тямиш в виробництві-не патякай.Про "зуби дракона" і їх залишки-нічого не знаю,але і прикладів з залишками від 1000 космічних кораблів-не наводжу...
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16.05.2024 19:11 Відповісти
Він же не може обманювати ..!?
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15.05.2024 19:58 Відповісти
Міни куди дів - Сині Губи?
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15.05.2024 20:00 Відповісти
- Чим вище по вертикалі влади видираються, тим більше брешуть!
- Навпаки! Чим більше брешуть - тим вище залазять!
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15.05.2024 20:03 Відповісти
Кто ****** деньги тот ест.Кто не ****** тот не ест.
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15.05.2024 20:03 Відповісти
Зеленський здав Вовчанськ
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15.05.2024 20:04 Відповісти
Взагалі, ХЕРПІДУ САМ планує здати усю Україну, якщо що.
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15.05.2024 20:37 Відповісти
насправді,вже остаточно зрозуміло що воно найнятий актор.а управляють ********* цирком світовий кагал в якого українці - обєкт наживи.
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15.05.2024 20:45 Відповісти
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15.05.2024 20:04 Відповісти
це усі 100%?
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15.05.2024 20:07 Відповісти
На юге области може...
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15.05.2024 20:08 Відповісти
Щоб він з'їв і не пиз*ів!
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15.05.2024 20:08 Відповісти
Звіт на папері не відображує реальний стан справ. Військовим із передової більше віри ніж зажратим виродкам-хабарникам із кабінетів
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15.05.2024 20:11 Відповісти
яке 3.14ливе лайно....Гроші розікрав та про плани розказує...Да пох на твої плани де фортифікації падла зелена....
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15.05.2024 20:11 Відповісти
Як кажуть досвідчені злодії, Сінєгубов пішов у жорсткий отказ. Наша Конституція дає йому таку можливість - не свідчити проти себе. Але відмовеики від свідчень теж сидять. Красти не лише гріховно, але й злочинно. Навіть якщо не зізнаватися крадіжках. у
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15.05.2024 20:13 Відповісти
А хто пиймав цю роботу. Посадити в окопи , що необлаштовані і
сипляться, дати зброю- БСЛ-110, хай відбива наступ супротивника.
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15.05.2024 20:14 Відповісти
🚫4 дня і ЦЯ БАНДА 🚫🤢🤡🎪КРОВАВИХ ЗЕГНИД НЕ ЛЕГЕТИМНА 🚫‼️‼️
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15.05.2024 20:17 Відповісти
Кто бы его пристрелил бы за смерти воинов?
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15.05.2024 20:19 Відповісти
Цікаво, а чому не садять виноградники...ідеальне загородження...а поміж рядядами стовчиків міни протипіхотні та розяжки...жоден танк не пройде...дріт накручується на траки і на трали...і танк чи беха вже мішень...і особовий склад поміж колючки на мінах..
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15.05.2024 20:25 Відповісти
якщо б засадили мільярдом дерев, то вже б було загородження, як варіант
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15.05.2024 20:28 Відповісти
Це не влада це брехливі цинічні покидьки.
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15.05.2024 20:26 Відповісти
Блін кристально чесний гондон,собі толіку маленьку,все наверх пішло
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15.05.2024 20:26 Відповісти
Синегубов о фортификациях на Харьковщине: Запланированные на 2023 год работы выполнены на 100% Источник:
==========
Виконані на 100% по плану ОП и ХЕРПІДУ САМ ПЕРШОГО

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15.05.2024 20:35 Відповісти
Вірю!Снегубову з папірцями! Очас власним - ні! Вони оповиті ворожими ІПСО !!
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15.05.2024 20:39 Відповісти
Скажи ЗЕмарафону- ТАК! Скажи рельності -НІ!
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15.05.2024 20:40 Відповісти
Якщо це 100% то будували та проектували та приймали відверті вороги України, а Сєнєгубов їх прикриває.
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15.05.2024 21:04 Відповісти
Він такий самий!
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15.05.2024 22:07 Відповісти
Ну як там можна брехати? Військові і цивільні побачили, що десь нічого немає, десь одні траншеї, а десь на купу висипані "зуби дракона". Партія "слуг" має реально називатися партією "брехунів, крадунів і мародерів".
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15.05.2024 21:06 Відповісти
треба його нагородити
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15.05.2024 21:10 Відповісти
Синєгубий "Гроші видилені на 2023 рік ми вкрали, а ті що виділені на 2024 рік ми в процесі розкрадання а то що там мають бути якісь оборонні рубежі це все іпсьо. Які рубижі ви що подуріли"
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15.05.2024 21:20 Відповісти
Та ПОХ! скільки там було "заплановано" та скільки там було "побудовано".
Гроші витрачені, час витрачено.
РЕЗУЛЬТАТУ НЕМАЄ. ВОРОГ НАСТУПАЄ.
На все інше наплювати.
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15.05.2024 21:24 Відповісти
Дуже зручно коли влада контролює сама себе. Тоді і висновки контролюючиїх органів завжди такі як треба, і заднім числом їх теж можна написати
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15.05.2024 21:37 Відповісти
Покрывает воров, которые давали ему взятки.
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15.05.2024 21:42 Відповісти
мабуть спутав , в смислі за 2023 вкрадено 100 відсотків ,
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15.05.2024 21:47 Відповісти
зеленський, як президент негайно повинен вжити кадрові рішення по цьому питанню, та призначити відповідні розслідування. Професійний генералітет на чолі з Валерієм Залужним, що безжально нищив окупантів, зеленський з посад познімав, а всякий корумпований непотріб, що нищить Україну зсередини він не чіпає. Ганьба на весь світ! Просять гроші та допомогу у всього світу, і в той самий час крадуть та с#уть зеленою сечею народу в очі. І чому з цього приводу мовчить мар'яна безугла?
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15.05.2024 21:51 Відповісти
Хто небудь вже почне їх ст..., разом з леді і нащадками...
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15.05.2024 21:59 Відповісти
Від брехні носи ростуть
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15.05.2024 22:04 Відповісти
Ото іпальники щирих українців. Мабуть долі в справі обговорюють.
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16.05.2024 06:29 Відповісти
Це що за херня, де він знаходиться?
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15.05.2024 22:06 Відповісти
МІН НАВІТЬ НЕ БУЛО ЗАКОПАНО В ЗЕМЛЮ.
Пора Синєгубова разом з Зеленським закопувати в землю.
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15.05.2024 22:07 Відповісти
Якщо було побудовано на 100% то яким чином кацапи просунулись на 100кв км? Чому не було зроблене як то робив Суровікіна?
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15.05.2024 22:35 Відповісти
Вони не повідомили касабам, що укріплення на 100% готові, а касаби поперлись поміж "не так щільно".
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16.05.2024 00:10 Відповісти
Це правда. Вони більше будувати і не планували. Решту, по розрахунках, мали просто закварталити. Що й виконали, і перевиконали.
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15.05.2024 22:58 Відповісти
> Все было построено, но, возможно, "не так плотно"

А як виходить що в кацапа суровікіна плотно, а "лінія сінегубова" не плотно? може кацап меньше крав і ротом ******, а більше копав і бетону лив?
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15.05.2024 23:43 Відповісти
Окей давайте повіримо в казочку що біля самого кордону не було можливості рити окопи через обстріли русні, але по прикладу Вовчанська, де бліндажі, де окопи, де укріпрайони🤦🤦
Це усе коштує десятки життів наших бійців, відповідальні зевлада😡
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16.05.2024 00:44 Відповісти
Олег Синєгубов, ти брешеш. Ти маєш нести відповідальність за злочинну бездіяльність.
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16.05.2024 00:47 Відповісти
Тобто "освоїли" всі кошти на 100% у свої кишені? Так потрібно розуміти?
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16.05.2024 05:35 Відповісти
Точно на 100% виконано! Не вірите? У Мосійчучки запитайте, вона підтвердить.
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16.05.2024 06:31 Відповісти
Да да, ти це сци нам в очі, там Діпи вже нові фото і іакти виклали, бо декому дуже хочеться своє распізд..во та крадіжки списати на міфічне «російське ІПСО»
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16.05.2024 12:43 Відповісти
 
 