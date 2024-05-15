Синєгубов про фортифікації на Харківщині: Заплановані на 2023 рік роботи виконані на 100%

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що заплановані на 2023 рік роботи щодо будівництва укріплень в області були повністю виконані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Синєгубова.

"Усі роботи щодо встановлення тетраедрів з єгозою ("зуби дракона" з колючим дротом - Ред.) розраховані на 2023-2024 роки. Завдання, які ставили військові за 2023 рік, - виконані на 100%. Про що є відповідні висновки контролюючих органів", - розповів він.

За його словами, частину робіт згідно з планом розпочали виконувати вже у 2024-му році, але роботи були призупинені на деяких ділянках через постійні обстріли. Вони будуть виконані, коли фізично для цього буде можливість.

Крім того, Синєгубов нагадав, про "фото, що розповсюджують в мережах". Та зазначив, що зображені залишки матеріалів, які на прохання однієї з бригад вивіз підрядник для подальшого встановлення.

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"Важливо: ті залишки - це 0,4% від загальної виконаної роботи з огороджень такого типу. Тобто це далеко не стратегічна кількість тетраедрів, яка б "за словами деяких блогерів" могла б взагалі теоретично вплинути на хід бойових дій. Розповсюдження такої дезінформації дискредитує військових та виконавців усіх оборонних робіт", - наголосив Синєгубов.

Він акцентував, на походженні всіх цих інформаційних вкидів, які розпочалися рівно в день наступу окупаційних військ на Вовчанськ.

"Ще з минулого тижня тиражувалися різні повідомлення: то про відсутність влади в області, то про захоплення Вовчанська, то про нібито ремонти доріг на Вовчанськ за майже 400 млн грн, то про відсутність фортифікацій і так далі. Всі ці матеріали виходили в приблизно однаковий час, з однаковими заголовками. Це ІПСО, яке спрямоване на дискредитацію військових, влади, поширення хаосу та ворожнечі між українцями. Це умисно спрямовані хвилі, які подекуди підтримують ЗМІ", - підкреслив керівник ОВА.

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Фортифікації у Харківській області

Раніше командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський зазначав, що на українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін.

Своєю чергою, очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі заявив, що фортифікаційні споруди у Вовчанську побудували, проте через постійні російські обстріли зводити їх "було непросто". Все було побудовано, але, можливо, "не так щільно".

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