Синегубов о фортификациях на Харьковщине: Запланированные на 2023 год работы выполнены на 100%

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что запланированные на 2023 год работы по строительству укреплений в области были полностью выполнены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Синегубова.

"Все работы по установке тетраэдров с егозой ("зубы дракона" с колючей проволокой. - Ред.) рассчитаны на 2023-2024 годы. Задачи, которые ставили военные на 2023 год, выполнены на 100%. О чем есть соответствующие выводы контролирующих органов", - рассказал он.

По его словам, часть работ согласно плану начали выполнять уже в 2024-м году, но работы были приостановлены на некоторых участках из-за постоянных обстрелов. Они будут выполнены, когда физически для этого будет возможность.

Кроме того, Синегубов напомнил, о "фото, которые распространяют в сетях". И отметил, что изображены остатки материалов, которые по просьбе одной из бригад вывез подрядчик для дальнейшей установки.

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"Важно: те остатки - это 0,4% от общей выполненной работы по ограждениям такого типа. То есть это далеко не стратегическое количество тетраэдров, которое "по словам некоторых блогеров" могло бы вообще теоретически повлиять на ход боевых действий. Распространение такой дезинформации дискредитирует военных и исполнителей всех оборонных работ", - подчеркнул Синегубов.

Он указал на происхождении всех этих информационных вбросов, которые начались ровно в день наступления оккупационных войск на Волчанск.

"Еще с прошлой недели тиражировались разные сообщения: то об отсутствии власти в области, то о захвате Волчанска, то о якобы ремонте дорог на Волчанск за почти 400 млн грн, то об отсутствии фортификаций и так далее. Все эти материалы выходили в примерно одинаковое время, с одинаковыми заголовками. Это ИПСО, которое направлено на дискредитацию военных, власти, распространение хаоса и вражды между украинцами. Это умышленно направленные волны, которые иногда поддерживают СМИ", - подчеркнул руководитель ОВА.

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Фортификации в Харьковской области

Ранее командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский отмечал, что на украинской границе должны были быть бетонные укрепления в минус 3 этажа, а не было даже мин.

В свою очередь, глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что фортификационные сооружения в Волчанске построили, однако из-за постоянных российских обстрелов возводить их "было непросто". Все было построено, но, возможно, "не так плотно".

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