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Синегубов о фортификациях на Харьковщине: Запланированные на 2023 год работы выполнены на 100%

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что запланированные на 2023 год работы по строительству укреплений в области были полностью выполнены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Синегубова.

"Все работы по установке тетраэдров с егозой ("зубы дракона" с колючей проволокой. - Ред.) рассчитаны на 2023-2024 годы. Задачи, которые ставили военные на 2023 год, выполнены на 100%. О чем есть соответствующие выводы контролирующих органов", - рассказал он.

По его словам, часть работ согласно плану начали выполнять уже в 2024-м году, но работы были приостановлены на некоторых участках из-за постоянных обстрелов. Они будут выполнены, когда физически для этого будет возможность.

Кроме того, Синегубов напомнил, о "фото, которые распространяют в сетях". И отметил, что изображены остатки материалов, которые по просьбе одной из бригад вывез подрядчик для дальнейшей установки.

Читайте также: Серая зона на Харьковщине увеличилась, рашисты пытаются растянуть оборону ВСУ, - Синегубов

Залишки матеріалів, які на прохання однієї з бригад вивіз підрядник для подальшого встановлення
Фото: DeepState

"Важно: те остатки - это 0,4% от общей выполненной работы по ограждениям такого типа. То есть это далеко не стратегическое количество тетраэдров, которое "по словам некоторых блогеров" могло бы вообще теоретически повлиять на ход боевых действий. Распространение такой дезинформации дискредитирует военных и исполнителей всех оборонных работ", - подчеркнул Синегубов.

Он указал на происхождении всех этих информационных вбросов, которые начались ровно в день наступления оккупационных войск на Волчанск.

"Еще с прошлой недели тиражировались разные сообщения: то об отсутствии власти в области, то о захвате Волчанска, то о якобы ремонте дорог на Волчанск за почти 400 млн грн, то об отсутствии фортификаций и так далее. Все эти материалы выходили в примерно одинаковое время, с одинаковыми заголовками. Это ИПСО, которое направлено на дискредитацию военных, власти, распространение хаоса и вражды между украинцами. Это умышленно направленные волны, которые иногда поддерживают СМИ", - подчеркнул руководитель ОВА.

Читайте также: В Волчанске остаются еще около 200 человек, оккупантов сдерживают на всех подходах к городу, - глава Харьковской ОВА Синегубов

Фортификации в Харьковской области

Ранее командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский отмечал, что на украинской границе должны были быть бетонные укрепления в минус 3 этажа, а не было даже мин.

В свою очередь, глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что фортификационные сооружения в Волчанске построили, однако из-за постоянных российских обстрелов возводить их "было непросто". Все было построено, но, возможно, "не так плотно".

Читайте также: Распространенная воином 57-й бригады информация об оборонных сооружениях на Харьковщине - его видение, - 57-я ОМБр

Автор: 

Харьковщина (5577) Синегубов Олег (559) фортификации (118)


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Топ комментарии
+36
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15.05.2024 19:50
+27
"Не дивись вгору!" (с)
Тобто, не вір очам своїм - вір "тєлємарафєту" та словам, бо віра - то все!
Ну а про "виконано на 100%" це вже бренд нинішньої влади: і захисні споруди на харківщині були "на 100%", і об'єкти енергетики були захищені "на 100%", і готовність до вторгнення була "на 100%"...
Але єдине, що у них "на 100%" - брехня і крадіжки.
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15.05.2024 19:53
+24
та вже бачимо що ти набудував із ліса на 250 лямів, чувирло
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15.05.2024 19:49
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Правила форума Совет форумчан
та вже бачимо що ти набудував із ліса на 250 лямів, чувирло
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15.05.2024 19:49 Ответить
Все,що набудував - захоплено/знищено. Гроші присвоєні.
Що і треба було зробити.
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15.05.2024 19:52 Ответить
І взагалі! Вибори зє у 2019 були російським іпсо!
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15.05.2024 19:50 Ответить
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15.05.2024 19:50 Ответить
Він мав на увазі «заплановані гроші освоєні»
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15.05.2024 19:51 Ответить
Чи присвоєні. Тепер нема доказів. А от закону,як в цивілізованих країнах,про несплату податків,і законість отриманих активів будь- якою особою теж немає!
Тому зє і не бажає до ЄС і НАТО - бо такі закони там обов'язкові,а деяки мають давність не 5,а 50+ років.
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15.05.2024 19:58 Ответить
красавчики, молодці! я знав що це все кацапське іпсо!
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15.05.2024 19:52 Ответить
Кончений ганд...н цей сенігубов!
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15.05.2024 19:52 Ответить
"Не дивись вгору!" (с)
Тобто, не вір очам своїм - вір "тєлємарафєту" та словам, бо віра - то все!
Ну а про "виконано на 100%" це вже бренд нинішньої влади: і захисні споруди на харківщині були "на 100%", і об'єкти енергетики були захищені "на 100%", і готовність до вторгнення була "на 100%"...
Але єдине, що у них "на 100%" - брехня і крадіжки.
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15.05.2024 19:53 Ответить
Яб ще вставив "- вір" тєлємарафету" та словам НАЙВЕЛИЧНІШОГО СОНЦЕСЯЙНОГО і Єрмака,пророка ЙОГО,бо віра -"
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15.05.2024 20:02 Ответить
судячи по "зубах дракона, синегубов добавляв свої кошти.
бо дуже багато матер"ялу залишилось
і роботи виконані на всі 100
це вперше в економічній практиці України.
треба давати Героя капіталістичного труда
хотілобся щоб на 1000 танків виділили гроші
зробили 1000шт, добрих, якісних танків і залишилися траки, мотори та башні з стволами ще на 500шт
ми б тоді позичали МВФу а не вони нам
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15.05.2024 19:58 Ответить
Юрій,не роби з себе юродивого...При будь якому виробництві створюється технологічний запас міцності.І не треба тут %издіти про вперше в економічній практиці,і про Героїв Праці...Не тямиш в виробництві-не патякай.Про "зуби дракона" і їх залишки-нічого не знаю,але і прикладів з залишками від 1000 космічних кораблів-не наводжу...
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16.05.2024 19:11 Ответить
Він же не може обманювати ..!?
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15.05.2024 19:58 Ответить
Міни куди дів - Сині Губи?
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15.05.2024 20:00 Ответить
- Чим вище по вертикалі влади видираються, тим більше брешуть!
- Навпаки! Чим більше брешуть - тим вище залазять!
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15.05.2024 20:03 Ответить
Кто ****** деньги тот ест.Кто не ****** тот не ест.
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15.05.2024 20:03 Ответить
Зеленський здав Вовчанськ
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15.05.2024 20:04 Ответить
Взагалі, ХЕРПІДУ САМ планує здати усю Україну, якщо що.
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15.05.2024 20:37 Ответить
насправді,вже остаточно зрозуміло що воно найнятий актор.а управляють ********* цирком світовий кагал в якого українці - обєкт наживи.
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15.05.2024 20:45 Ответить
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15.05.2024 20:04 Ответить
це усі 100%?
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15.05.2024 20:07 Ответить
На юге области може...
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15.05.2024 20:08 Ответить
Щоб він з'їв і не пиз*ів!
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15.05.2024 20:08 Ответить
Звіт на папері не відображує реальний стан справ. Військовим із передової більше віри ніж зажратим виродкам-хабарникам із кабінетів
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15.05.2024 20:11 Ответить
яке 3.14ливе лайно....Гроші розікрав та про плани розказує...Да пох на твої плани де фортифікації падла зелена....
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15.05.2024 20:11 Ответить
Як кажуть досвідчені злодії, Сінєгубов пішов у жорсткий отказ. Наша Конституція дає йому таку можливість - не свідчити проти себе. Але відмовеики від свідчень теж сидять. Красти не лише гріховно, але й злочинно. Навіть якщо не зізнаватися крадіжках. у
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15.05.2024 20:13 Ответить
А хто пиймав цю роботу. Посадити в окопи , що необлаштовані і
сипляться, дати зброю- БСЛ-110, хай відбива наступ супротивника.
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15.05.2024 20:14 Ответить
🚫4 дня і ЦЯ БАНДА 🚫🤢🤡🎪КРОВАВИХ ЗЕГНИД НЕ ЛЕГЕТИМНА 🚫‼️‼️
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15.05.2024 20:17 Ответить
Кто бы его пристрелил бы за смерти воинов?
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15.05.2024 20:19 Ответить
Цікаво, а чому не садять виноградники...ідеальне загородження...а поміж рядядами стовчиків міни протипіхотні та розяжки...жоден танк не пройде...дріт накручується на траки і на трали...і танк чи беха вже мішень...і особовий склад поміж колючки на мінах..
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15.05.2024 20:25 Ответить
якщо б засадили мільярдом дерев, то вже б було загородження, як варіант
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15.05.2024 20:28 Ответить
Це не влада це брехливі цинічні покидьки.
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15.05.2024 20:26 Ответить
Блін кристально чесний гондон,собі толіку маленьку,все наверх пішло
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15.05.2024 20:26 Ответить
Синегубов о фортификациях на Харьковщине: Запланированные на 2023 год работы выполнены на 100% Источник:
==========
Виконані на 100% по плану ОП и ХЕРПІДУ САМ ПЕРШОГО

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15.05.2024 20:35 Ответить
Вірю!Снегубову з папірцями! Очас власним - ні! Вони оповиті ворожими ІПСО !!
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15.05.2024 20:39 Ответить
Скажи ЗЕмарафону- ТАК! Скажи рельності -НІ!
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15.05.2024 20:40 Ответить
Якщо це 100% то будували та проектували та приймали відверті вороги України, а Сєнєгубов їх прикриває.
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15.05.2024 21:04 Ответить
Він такий самий!
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15.05.2024 22:07 Ответить
Ну як там можна брехати? Військові і цивільні побачили, що десь нічого немає, десь одні траншеї, а десь на купу висипані "зуби дракона". Партія "слуг" має реально називатися партією "брехунів, крадунів і мародерів".
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15.05.2024 21:06 Ответить
треба його нагородити
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15.05.2024 21:10 Ответить
Синєгубий "Гроші видилені на 2023 рік ми вкрали, а ті що виділені на 2024 рік ми в процесі розкрадання а то що там мають бути якісь оборонні рубежі це все іпсьо. Які рубижі ви що подуріли"
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15.05.2024 21:20 Ответить
Та ПОХ! скільки там було "заплановано" та скільки там було "побудовано".
Гроші витрачені, час витрачено.
РЕЗУЛЬТАТУ НЕМАЄ. ВОРОГ НАСТУПАЄ.
На все інше наплювати.
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15.05.2024 21:24 Ответить
Дуже зручно коли влада контролює сама себе. Тоді і висновки контролюючиїх органів завжди такі як треба, і заднім числом їх теж можна написати
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15.05.2024 21:37 Ответить
Покрывает воров, которые давали ему взятки.
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15.05.2024 21:42 Ответить
мабуть спутав , в смислі за 2023 вкрадено 100 відсотків ,
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15.05.2024 21:47 Ответить
зеленський, як президент негайно повинен вжити кадрові рішення по цьому питанню, та призначити відповідні розслідування. Професійний генералітет на чолі з Валерієм Залужним, що безжально нищив окупантів, зеленський з посад познімав, а всякий корумпований непотріб, що нищить Україну зсередини він не чіпає. Ганьба на весь світ! Просять гроші та допомогу у всього світу, і в той самий час крадуть та с#уть зеленою сечею народу в очі. І чому з цього приводу мовчить мар'яна безугла?
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15.05.2024 21:51 Ответить
Хто небудь вже почне їх ст..., разом з леді і нащадками...
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15.05.2024 21:59 Ответить
Від брехні носи ростуть
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15.05.2024 22:04 Ответить
Ото іпальники щирих українців. Мабуть долі в справі обговорюють.
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16.05.2024 06:29 Ответить
Це що за херня, де він знаходиться?
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15.05.2024 22:06 Ответить
МІН НАВІТЬ НЕ БУЛО ЗАКОПАНО В ЗЕМЛЮ.
Пора Синєгубова разом з Зеленським закопувати в землю.
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15.05.2024 22:07 Ответить
Якщо було побудовано на 100% то яким чином кацапи просунулись на 100кв км? Чому не було зроблене як то робив Суровікіна?
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15.05.2024 22:35 Ответить
Вони не повідомили касабам, що укріплення на 100% готові, а касаби поперлись поміж "не так щільно".
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16.05.2024 00:10 Ответить
Це правда. Вони більше будувати і не планували. Решту, по розрахунках, мали просто закварталити. Що й виконали, і перевиконали.
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15.05.2024 22:58 Ответить
> Все было построено, но, возможно, "не так плотно"

А як виходить що в кацапа суровікіна плотно, а "лінія сінегубова" не плотно? може кацап меньше крав і ротом ******, а більше копав і бетону лив?
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15.05.2024 23:43 Ответить
Окей давайте повіримо в казочку що біля самого кордону не було можливості рити окопи через обстріли русні, але по прикладу Вовчанська, де бліндажі, де окопи, де укріпрайони🤦🤦
Це усе коштує десятки життів наших бійців, відповідальні зевлада😡
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16.05.2024 00:44 Ответить
Олег Синєгубов, ти брешеш. Ти маєш нести відповідальність за злочинну бездіяльність.
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16.05.2024 00:47 Ответить
Тобто "освоїли" всі кошти на 100% у свої кишені? Так потрібно розуміти?
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16.05.2024 05:35 Ответить
Точно на 100% виконано! Не вірите? У Мосійчучки запитайте, вона підтвердить.
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16.05.2024 06:31 Ответить
Да да, ти це сци нам в очі, там Діпи вже нові фото і іакти виклали, бо декому дуже хочеться своє распізд..во та крадіжки списати на міфічне «російське ІПСО»
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16.05.2024 12:43 Ответить
 
 