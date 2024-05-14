Распространенная воином 57-й бригады информация об оборонных сооружениях на Харьковщине - его видение, - 57-я ОМБр

57-я отдельная мотопехотная бригада опровергает информацию, распространяемую военным бригады о состоянии оборонительных сооружений на одном из участков фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 57-й ОМБр.

Как отмечается, военнослужащий 57 отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко на своей странице в социальной сети обнародовал информацию о состоянии оборонительных сооружений на одном из участков фронта, которая, как утверждают в бригаде, "не соответствует действительности".

"Данный пост - это его собственное видение ситуации, не входит в компетенцию военнослужащего и не отражает официальной позиции бригады. Просьба не подыгрывать врагу в информационном поле и обращаться только к официальным каналам коммуникации за верифицированной информацией", - говорится в сообщении.

В бригаде не называют фамилии военного, который распространил соответствующую информацию.

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Фортификации в Харьковской области

Ранее командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский отмечал, что на украинской границе должны были быть бетонные укрепления в минус 3 этажа, а не было даже мин.

В свою очередь, глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что фортификационные сооружения в Волчанске построили, однако из-за постоянных российских обстрелов возводить их "было непросто". Все было построено, но, возможно, "не так плотно".