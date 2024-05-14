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Распространенная воином 57-й бригады информация об оборонных сооружениях на Харьковщине - его видение, - 57-я ОМБр

фортифікації,укріплення

57-я отдельная мотопехотная бригада опровергает информацию, распространяемую военным бригады о состоянии оборонительных сооружений на одном из участков фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 57-й ОМБр.

Как отмечается, военнослужащий 57 отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко на своей странице в социальной сети обнародовал информацию о состоянии оборонительных сооружений на одном из участков фронта, которая, как утверждают в бригаде, "не соответствует действительности".

"Данный пост - это его собственное видение ситуации, не входит в компетенцию военнослужащего и не отражает официальной позиции бригады. Просьба не подыгрывать врагу в информационном поле и обращаться только к официальным каналам коммуникации за верифицированной информацией", - говорится в сообщении.

В бригаде не называют фамилии военного, который распространил соответствующую информацию.

Также читайте: Харьковская ОВА заплатила подставным фирмам сотни миллионов гривен за строительство фортификаций, - глава Антикоррупционного центра "Межа" Богуславец. ДОКУМЕНТ

Фортификации в Харьковской области

Ранее командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский отмечал, что на украинской границе должны были быть бетонные укрепления в минус 3 этажа, а не было даже мин.

В свою очередь, глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что фортификационные сооружения в Волчанске построили, однако из-за постоянных российских обстрелов возводить их "было непросто". Все было построено, но, возможно, "не так плотно".

Автор: 

оборона (5202) 57 отдельная мотопехотная бригада (102) фортификации (118)


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Топ комментарии
+43
Вже подонки з влади та МО нажали на командира. І винним буде - воїн, який це оприлюднив, а не мародери із владних кабінетів
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14.05.2024 14:23
+34
Так и Чонгар , наверное, разминировал
Какой - нибудь неизвестный солдат 57 отдельной мотопехотной бригады?
И мосты не взорвал все тот же неизвестный солдат?
Точно памятник надо ставить
НЕИЗВЕСТНОМУ солдату..
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14.05.2024 14:22
+32
ну це вже далі нікуди.

НЕ ВІР ОЧАМ СВОЇМ
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14.05.2024 14:21
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Правила форума Совет форумчан
Бліндажі повинні мати перекриття навіть там де вони побудовані.зеленським в них не воювати.
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14.05.2024 14:21 Ответить
Вони цого не спростували… Факти не навели.

А тупо заткнули пельку- «не маешь права» про це розповідати…
Я начальник- ти дурак.
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14.05.2024 15:23 Ответить
щойно по радіо НВ Юрій Бутусов підтвердив, що був вражений відсутністю будь-яких фортифікацій в Вовчанську
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14.05.2024 15:36 Ответить
57 окрема мотопіхотна бригада спростовує інформацію, поширювану військовим бригади про стан оборонних споруд на одній із ділянок фронту Джерело:

мабуть Бутусов фантазує. Ну не можуть командири бригади брехати.
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14.05.2024 16:26 Ответить
Ну ,значіть , готові померти за МЕГАМАРОДЕРІВ НА ВАШІЙ КРОВІ? Оце так ГАНЬБИЩА, не боїтесь РАШИСТІВ ,а навіщо покриваєте тих, хто допомагає ТЕРРОРИСТАМ?
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14.05.2024 16:22 Ответить
випийте пігулки.
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14.05.2024 16:22 Ответить
ну це вже далі нікуди.

НЕ ВІР ОЧАМ СВОЇМ
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14.05.2024 14:21 Ответить
то виходить що все заібісь.....
фортифікації є,
підари не зайшли за пару годин на 30км2...
і голова ОВА даремно збирає підрядників....
ох і пісдабол , воїн...
або комбриг отримав ...зди та строчить це під загрозою звільнення
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14.05.2024 14:49 Ответить
Так и Чонгар , наверное, разминировал
Какой - нибудь неизвестный солдат 57 отдельной мотопехотной бригады?
И мосты не взорвал все тот же неизвестный солдат?
Точно памятник надо ставить
НЕИЗВЕСТНОМУ солдату..
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14.05.2024 14:22 Ответить
Чому невідомий? Всім відомо, хто пустив ворога через Чонгар - Іван Сестриватовський, 48-річний військовий, який ніс службу на межі з Кримом. Саме він наодинці сам з собою боронив південний кордон від орди людожерів (це по версії зеленої мерзоти при владі).
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14.05.2024 14:42 Ответить
Ну так да. При Пороху південь стеріг і заміновував генерал Кривоніс, а зеля все зруйнував, лишивши фактично кордон без охорони.
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14.05.2024 14:51 Ответить
Кривоніс ще не відсидів за грабунок кави та розлиту оливу на злітці аеропорту Жуляни

шутка, звісно,
сумно, панове !!!
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14.05.2024 15:41 Ответить
Ванечка этот рассказывал
Как он пытался взорвать мост
Но Ванечка этот не рассказывал
Как он весь ЧОНГАР разминировал!!
Так что на памятник Ванечка не заработал....
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14.05.2024 16:21 Ответить
Вже подонки з влади та МО нажали на командира. І винним буде - воїн, який це оприлюднив, а не мародери із владних кабінетів
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14.05.2024 14:23 Ответить
Та пишіть, що ця інфа про власне бачення стану форт.споруд командиром розвідроти Ярославським - є власним баченням командування від ЕрЗе до командуування 5-ї бригади з зазначенням конкретних прізвищ!

Бо як там насправді - скажуть рядові солдати, які залишаться в живих після отої орківської навали...
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14.05.2024 14:24 Ответить
Виявилося, що вкрали не так багато , як ми всі думали .
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14.05.2024 14:24 Ответить
"Своєю чергою, очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі ... Все було побудовано, але, можливо, "не так щільно".

Обласну військову адміністрацію очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президентом України
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14.05.2024 16:04 Ответить
Ми самі винуваті, що влада ссала і дожила на людей, а люди терплять і нічого не роблять щоб змінити. Багато вийшло за Червінського? Отож і воно, якщо вийде тисяча, дві,вони у більшості своїй як шакали, тільки сильні як в купі, а народ поодинокий(моя хата с краю, якщо мене не чіпає)
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14.05.2024 14:25 Ответить
не так щільно... це означає один окоп на 10 км, або ж на 100?
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14.05.2024 14:29 Ответить
Іншими словами - рабу слова не давали, а тому тихенько в стійло. Правильні пацани краще знають як правильно.
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14.05.2024 14:29 Ответить
Дуже шкода воїна, за оприлюднення незручної правди з ним точно розправляться - мабуть, дадуть чималий термін, або закинуть на такі позиції, звідки шансу повернутися немає.
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14.05.2024 14:41 Ответить
друге...або в спину
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14.05.2024 15:05 Ответить
Угробят Козака суки 🤬
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14.05.2024 15:16 Ответить
А може воїна уволять з армії?
Он навіть чиновників, які прокралися, звільнюють з посади, і всьо. Тіпа, покарали.
Або раптово виявиться інвалідом, як Залужний.
Покарайте солдата - демобілізуйте його. )))
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14.05.2024 15:19 Ответить
ВЛК здорового визначає інвалідом лише у випадках з Залужним та мажора

для пересічних працює лише у зворотньому напрямку: інваліди стають здоровими
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14.05.2024 15:54 Ответить
"Слуги народу" забрали у громад всі ресурси, розікрали, а тепер вимагають від них знайти додаткові гроші для ЗСУ. При цьому публічно закликають до порушення закону і кажуть про "амністію" для громад, наче ті є "арештантами". Про це заявив народний депутат VIII скликання Борислав Береза, коментуючи публікацію "слуги" Віталія Безгіна щодо грошей громад.
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14.05.2024 14:29 Ответить
ТА ДА, НАВІТЬ ПРОТИТАНКОВИХ МІН НЕ БУЛО НА КОРДОНІ ЯКІ Б ЗУПИНИЛИ ТАНКИ І БМП ВОРОГА
Напередодні 20 травня Зе влада хочуть замяти скандал всіма силами.
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14.05.2024 14:32 Ответить
после 20 травня он должен быть И.О.
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14.05.2024 15:02 Ответить
Иосіф Онегін ? 😁
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14.05.2024 15:16 Ответить
Даний пост - це його власне бачення ситуації, не входить в компетенцію військовослужбовця та не відображає офіційну позицію бригади. Прохання не підігравати ворогу в інформаційному полі та звертатися тільки до офіційних каналів комунікації за верифікованою інформацією", - йдеться у повідомленні. Джерело:

Бо офіційна позиція бригади - то є наказ. А наказ був сказати, що всьо заіппісь.
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14.05.2024 14:33 Ответить
Сирський усюди розплодив сирят.
Ясний пеньок - правда не відображає "...офіційну позицію бригади..."
Ні прізвища, ні звання - заховалися за безликим "пресцентр".
У цієї "офіційної позиції" завання, посада, прізвище є?
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14.05.2024 14:34 Ответить
Атож!
Ну хто ж з поміркованих українців може повірити, що можновладці та високі чини крадуть!
То є пропутінська пропаганда!
_______________________

- Любий! Ти що: дрочиш???
- Клянуся, люба: то рука Москви!!!
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14.05.2024 14:38 Ответить
там 5-7 , вноді до 10 км до лінії бойових дій. То може "обурені" туди поїдуть будувати фортифікаційні споруди?
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14.05.2024 14:39 Ответить
Можливо, але таких умов не пропонується. Ви особисто підете будувати за 5 км від лінії фронту і при такій щільності обстрілів з боку підарів? КАБів, артилерії?? Чогось сумніваюся. Від того ж Вовчанську до шебекіно(наприклад) 20 км, а до кордону з підарами 8.
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14.05.2024 14:59 Ответить
На жаль, це не моїй компетенції. Хоча не можу не погодитись, умови такі можуть вмотивувати.
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14.05.2024 15:04 Ответить
Только вот разминирование тех территорий начали сразу после освобождения. Люди спрашивали (нет, не местные)- вы подурели, война уже закончилась? А куда деваться, указания Ермака нужно выполнять.
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14.05.2024 16:55 Ответить
Кацапи як побудували цілі підземні міста на чужій території?
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14.05.2024 14:55 Ответить
а ми так само щільно обстрілювали підарські позиції, як підари наші?? В нас навіть такої кількості артснарядів не було, не говорячи вже про літаки з яких КАБи скидають. Та й останні півроку завдяки західним "партнерам" взагалі снарядний якщо не голод, то точно снарядна жорстка дієта. По статистиці на наші позиції летить 10 підарських снарядів, а від нас на їхні - 1 (!!!!). Зараз стан дещо покращився тепер на їх 10 ми відстрілюємо 3. Але перевага в арті ОЧЕВИДНА ! Хіба ні??
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14.05.2024 15:03 Ответить
Так може сотні мільярдів які в бюджеті виділені на всяку хню,потрібно було витрачати на виготовлення снарядів та іншої збої?
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14.05.2024 15:08 Ответить
так може і в місцевих адміністраціях трохи зменшити апетити міських князьків?? Не перекладати бруківку по 10 разів, не будувати усілякі ідіотські скверики та алейки під час війни?? От точно кажуть: Війна - пів країни плаче, а пів країни скаче.
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14.05.2024 15:10 Ответить
Скачуть тільки шашличні пдраси, мусора, судді та інша прислуга тряпки ,які роблять все що хочуть, а ціна цьому тисячі життів українців.
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14.05.2024 15:18 Ответить
та ви що?? А в мене у місті повні ресторани людей, гуляють, веселяться. То невже то всі "шашличні"?
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14.05.2024 15:26 Ответить
Зараз можуть публічно гуляти і веселитись в ресторанах, тільки перечисленні мною вище категорії їх діти та шашличні сраколизи які купили собі бронь.
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14.05.2024 16:38 Ответить
Верить нельзя никому. Даже себе. Телемарафону - можно. И НУЖНО.
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14.05.2024 14:44 Ответить
Але не було фото хоча б одного серйозного укриття, суцільні канави, як вони можуть захистити від бомб? **** влада бреше, але правда нікуди не дінеться, всім роти не закриють.
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14.05.2024 14:45 Ответить
Треба ж якось виправдати бездіяльність чинної влади, яка відвітовує, що все там впор'ядку, а насправді, все знову розкрадено...
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14.05.2024 14:47 Ответить
Власне бачення? Звісно власне бачення. Командир підрозділу і підрозділ власне і бачить. Власне бачення співпадає з об'єктивними причинами втрати населених пунктів, розгортанню ще однієї гарячої ділянки. Прес-офіцер сидить зараз в бункері із штабом і у них з фортифікаціями проблем нема. Тобто штаб це і є бригада напевно. В Сумській області напевно також все добре з фортифікаціями з офіційного виступу прес офіцера із бункера. Ха ха ха.
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14.05.2024 14:49 Ответить
Це коли з Авдіївки виводили війська і тринділи, що друга і третя лінія готова, є куди відступати і тримати оборону. Військові ж фактично опинились у чистому полі. Їм видали лопати і сказали копати. Чого вони почали панікувати, не ясно. . Кричати, що зеля і єрмак підрасти і так далі.
Адже грунти там м'які, лопатою швидко працювати. Їхнє бачення їх же і підвело.
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14.05.2024 14:57 Ответить
В любому з випадків солдат з лопатою це вже не актуально. Війна не стоїть на місці. Є певні обставини коли і лопати вистачить. Але якщо нависає угруповання в 30 - 50 тис., то про які лопати може йти мова. Мінні поля можна прорвати. Цим повідомленням прес офіцера лише підтвердив той факт, що штаб і його мислення живе своїм окремим життям від життя солдата і його реалій. Таке враження що дві різні планети. Є факт втрати населених пунктів і причини цього вказані солдатом. Штаб заявляє протилежне. Але ж чого ж тоді ті населені пункти втрачені? Жодного аргументу від штаба нема. Лише заперечення сам дурак. Цікава тепер реакція Драпатого. Він згідний із думками солдат чи штабу? Поле боя поки що говорить на користь думки солдата. Штаб непрофесійно без різних там згладжувань і обтікань стверджує протилежне. Але тут є ще і третя сторона. А саме евакуйовані цивільні. Які втратили тепер уже все із майна і минулого життя при тому що штаб заявляє, що вони були якоби захищені. Ви ж зрозумійте. Що отой цивільний, що евакуюється, завжди питає про обстановку на фронті саме у солдата. Бо солдат стоїть тут поруч з ним і зараз. А що йому може відповісти солдат? Жодного прес офіцера на полі не буває. А якщо і є, то проїздом. Уявляєте собі картину де штабісти заспокоюють цивільне населення при евакуації? Що ніби все нормально фортифікації для солдат насправді десь є. Ха ха ха.
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14.05.2024 16:16 Ответить
Назад в совок, ніззя зверхників-злодіїв критикувати
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14.05.2024 14:50 Ответить
З питань фортифікації відповідь прийшла від країн G7.
09 - 10 травня 2024 р .країни G7 заявила про нечувану корупцію під час війни в України і попередили про негативні наслідки, а де гарант безпеки держави Зеленський? Зеленський, тілами патріотів намагається зупинити московський наступ, який йде по тих дорогах які він збудував...за п'ять роківи Зеленський звів не так щільні фортифікаційні споруди. Чому?
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14.05.2024 14:52 Ответить
Його хоч не чипайте, а то вже свого бійця ворогом назвали
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14.05.2024 14:52 Ответить
Подолячки включили дуру. Це так я називаю подібні відписки так би мовити офіційних сторінок бригад чи батальйонів. Ми ж чудово розуміємо хто це пише.
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14.05.2024 14:53 Ответить
Я верю солдатику. Ему видней, ведь он будет в этих укреплениях воевать.
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14.05.2024 14:54 Ответить
Не даремно зешмарля змінила в армії всіх командирів , прес офіцерів ітд . Тепер все буде як мусейчукча вам розказує.
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14.05.2024 14:58 Ответить
Отак і мобілізуйтесь в бригади де командування по клацанню пальців з Банкової стає на задні лапи.
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14.05.2024 14:59 Ответить
Так вони по клацанню пальців , відправляють на вірну смерть ,як найкращих спецпризначенців яких відправили на розстріл в човнах щоб буданга і тряпка могли попіаритись. Хто за це поніс покарання?
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14.05.2024 15:12 Ответить
Будувати дорогу на Вовчанськ було "не складно", а укріплення - "дуже складно" (с)

І так: я маю більше віри словам військового, який це бачить на власні очі, аніж "пресцентру", який від "нуля" в кількох кілометрах (а може й в десятках)...
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14.05.2024 15:01 Ответить
о, включилася єрмаковська репресивна машина, боюся відрпавлять його на (смерть) ділянку де самий капець...
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14.05.2024 15:03 Ответить
Якщо мова про того ярославцева, то він реально мутний аж прозорий.
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14.05.2024 15:07 Ответить
Ага, тільки зелені пдраси кришталево чисті і ці руки нічого не крали. За кого ти всіх тут маєш?
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14.05.2024 15:16 Ответить
Просто погугліть. "Простий" військовий який під час війни їздить "з візитами" в Вашингтон, явно не дуже простий.
А маю я вас (і себе) за мудрий нарід який під час війни 75% голоснув за тупого клована. А зараз дуже здивований шо клован робить те й що обіцяв. Поржать...
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14.05.2024 15:28 Ответить
Якщо мова про того ярославцева
***********
Ви пишете про "ярославцева".
А тут йдеться про людину з іншим прізвищем, - "Ярославський".

командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський Джерело:
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14.05.2024 16:21 Ответить
Не вірю, вірю військовому , що перший повідомив про цей прой-б.
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14.05.2024 15:08 Ответить
комбриг 57 мабуть підписував за хабарі акти про наявність неіснуючих укріплень....
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14.05.2024 15:15 Ответить
Зелена вертикаль в дії вже настукали по голові військовому керівництву позатикали роти гидко дивитися як остання структура довіри українців до ЗСУ нищиться зеленими покидьками
Після Залужного з приходом Сирьского становиться зеленим шалманом чего изволите пане Ермак та пан Зеленським позатикаємо ротяки всім хто проти вашої величності
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14.05.2024 15:16 Ответить
"Даний пост - це його власне бачення ситуації", ні не власне бачення, це РЕАЛЬНІСТЬ наша яка вона є, бо простий солдат в окопі бачить все на власні очі під шквалом куль і снарядів чи є лінія оборони чи її немає, а пресцентр те що скажуть Зєрмаки із ОПИ
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14.05.2024 15:18 Ответить
Та прорив і захват за 2 дні сотні кілометрів та десятків н/п - то все власне бачиння окремого військового, це йього позіція.
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14.05.2024 15:33 Ответить
Але ж вже відомо що гроші розікрали корупціонери то навіщо ось це перекидання відповідальності на низи? Коли це .лядство вже закінчиться?
"Сотні мільйонів гривень, ймовірно, могли вкрасти на будівництві фортифікацій на Харківщині, де зараз активно наступає "русня".
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14.05.2024 15:36 Ответить
🔥ЗЕЛЕНИЙ ЦИНІЗМ ВРАЖАЄ : повна відсутність фортифікаційних споруд | ПолітПросвіт
https://www.youtube.com/watch?v=dqc6AQj8rDI
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14.05.2024 15:56 Ответить
Думаю час настав. Пора. Нанести рішучий удар у відповідь на рашистські ІПСО. Зняти силами кв.95 , 160 серійний серіал - "Фортифікація". Замовити ранкову телепередачу - "В бліндажі з Кошовим". Записати інтерв'ю з героїчними бійцями Мукачівського котла. Вечірнє ток-шоу з експертом фортифікацій - Тимошенком, запросити туди експерта Федорова з доповіддю - "Важливість фортифікацій трохи перебільшена".
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14.05.2024 16:01 Ответить
Ну звісно, прості солдати не розрізняють, що таке траншея з водою а що таке опорний пункт з бетону. Вони там всі затуркані.
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14.05.2024 16:29 Ответить
Прилетів фідбек від Сирського.
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14.05.2024 16:37 Ответить
А чи не командування саме цієї бригади підписало акти прийомки не існуючих укріплень? Тоді все зрозуміло.
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14.05.2024 17:25 Ответить
І як ви думаєте до цих гнид підвиваючих в бригаду хтось піде воювати,чи до інших??!! Питання риторичне....Чим ви думаєте(хто приймає рішення,навіть комбриг,комбати,хто погоджується з грабежем народу)що з вами буде,коли люди не погодяться....куди ви будете тікати?
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14.05.2024 18:29 Ответить
 
 