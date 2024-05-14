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Поширена воїном 57 бригади інформація про оборонні споруди на Харківщині - його власне бачення, - 57 ОМБр

фортифікації,укріплення

57 окрема мотопіхотна бригада спростовує інформацію, поширювану військовим бригади про стан оборонних споруд на одній із ділянок фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 57 ОМБр.

Як зазначається, військовослужбовець 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка на власній сторінці в соціальній мережі оприлюднив інформацію щодо стану оборонних споруд на одній із ділянок фронту, яка, як стверджують у бригаді, "не відповідає дійсності".

"Даний пост - це його власне бачення ситуації, не входить в компетенцію військовослужбовця та не відображає офіційну позицію бригади. Прохання не підігравати ворогу в інформаційному полі та звертатися тільки до офіційних каналів комунікації за верифікованою інформацією", - йдеться у повідомленні.

У бригаді не називають прізвища військового, який поширив відповідну інформацію. 

Також читайте: Харківська ОВА заплатила підставним фірмам сотні мільйонів гривень за будівництво фортифікацій, - голова Антикорупційного центру "Межа" Богуславець. ДОКУМЕНТ

Фортифікації у Харківській області

Раніше командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський зазначав, що на українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін.

Своєю чергою, очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі заявив, що фортифікаційні споруди у Вовчанську побудували, проте через постійні російські обстріли зводити їх "було непросто". Все було побудовано, але, можливо, "не так щільно".

Автор: 

оборона (4776) 57 окрема мотопіхотна бригада (103) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+43
Вже подонки з влади та МО нажали на командира. І винним буде - воїн, який це оприлюднив, а не мародери із владних кабінетів
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14.05.2024 14:23
+34
Так и Чонгар , наверное, разминировал
Какой - нибудь неизвестный солдат 57 отдельной мотопехотной бригады?
И мосты не взорвал все тот же неизвестный солдат?
Точно памятник надо ставить
НЕИЗВЕСТНОМУ солдату..
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14.05.2024 14:22
+32
ну це вже далі нікуди.

НЕ ВІР ОЧАМ СВОЇМ
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14.05.2024 14:21
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Бліндажі повинні мати перекриття навіть там де вони побудовані.зеленським в них не воювати.
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14.05.2024 14:21 Відповісти
Вони цого не спростували… Факти не навели.

А тупо заткнули пельку- «не маешь права» про це розповідати…
Я начальник- ти дурак.
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14.05.2024 15:23 Відповісти
щойно по радіо НВ Юрій Бутусов підтвердив, що був вражений відсутністю будь-яких фортифікацій в Вовчанську
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14.05.2024 15:36 Відповісти
57 окрема мотопіхотна бригада спростовує інформацію, поширювану військовим бригади про стан оборонних споруд на одній із ділянок фронту Джерело:

мабуть Бутусов фантазує. Ну не можуть командири бригади брехати.
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14.05.2024 16:26 Відповісти
Ну ,значіть , готові померти за МЕГАМАРОДЕРІВ НА ВАШІЙ КРОВІ? Оце так ГАНЬБИЩА, не боїтесь РАШИСТІВ ,а навіщо покриваєте тих, хто допомагає ТЕРРОРИСТАМ?
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14.05.2024 16:22 Відповісти
випийте пігулки.
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14.05.2024 16:22 Відповісти
ну це вже далі нікуди.

НЕ ВІР ОЧАМ СВОЇМ
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14.05.2024 14:21 Відповісти
то виходить що все заібісь.....
фортифікації є,
підари не зайшли за пару годин на 30км2...
і голова ОВА даремно збирає підрядників....
ох і пісдабол , воїн...
або комбриг отримав ...зди та строчить це під загрозою звільнення
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14.05.2024 14:49 Відповісти
Так и Чонгар , наверное, разминировал
Какой - нибудь неизвестный солдат 57 отдельной мотопехотной бригады?
И мосты не взорвал все тот же неизвестный солдат?
Точно памятник надо ставить
НЕИЗВЕСТНОМУ солдату..
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14.05.2024 14:22 Відповісти
Чому невідомий? Всім відомо, хто пустив ворога через Чонгар - Іван Сестриватовський, 48-річний військовий, який ніс службу на межі з Кримом. Саме він наодинці сам з собою боронив південний кордон від орди людожерів (це по версії зеленої мерзоти при владі).
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14.05.2024 14:42 Відповісти
Ну так да. При Пороху південь стеріг і заміновував генерал Кривоніс, а зеля все зруйнував, лишивши фактично кордон без охорони.
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14.05.2024 14:51 Відповісти
Кривоніс ще не відсидів за грабунок кави та розлиту оливу на злітці аеропорту Жуляни

шутка, звісно,
сумно, панове !!!
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14.05.2024 15:41 Відповісти
Ванечка этот рассказывал
Как он пытался взорвать мост
Но Ванечка этот не рассказывал
Как он весь ЧОНГАР разминировал!!
Так что на памятник Ванечка не заработал....
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14.05.2024 16:21 Відповісти
Вже подонки з влади та МО нажали на командира. І винним буде - воїн, який це оприлюднив, а не мародери із владних кабінетів
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14.05.2024 14:23 Відповісти
Та пишіть, що ця інфа про власне бачення стану форт.споруд командиром розвідроти Ярославським - є власним баченням командування від ЕрЗе до командуування 5-ї бригади з зазначенням конкретних прізвищ!

Бо як там насправді - скажуть рядові солдати, які залишаться в живих після отої орківської навали...
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14.05.2024 14:24 Відповісти
Виявилося, що вкрали не так багато , як ми всі думали .
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14.05.2024 14:24 Відповісти
"Своєю чергою, очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі ... Все було побудовано, але, можливо, "не так щільно".

Обласну військову адміністрацію очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президентом України
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14.05.2024 16:04 Відповісти
Ми самі винуваті, що влада ссала і дожила на людей, а люди терплять і нічого не роблять щоб змінити. Багато вийшло за Червінського? Отож і воно, якщо вийде тисяча, дві,вони у більшості своїй як шакали, тільки сильні як в купі, а народ поодинокий(моя хата с краю, якщо мене не чіпає)
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14.05.2024 14:25 Відповісти
не так щільно... це означає один окоп на 10 км, або ж на 100?
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14.05.2024 14:29 Відповісти
Іншими словами - рабу слова не давали, а тому тихенько в стійло. Правильні пацани краще знають як правильно.
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14.05.2024 14:29 Відповісти
Дуже шкода воїна, за оприлюднення незручної правди з ним точно розправляться - мабуть, дадуть чималий термін, або закинуть на такі позиції, звідки шансу повернутися немає.
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14.05.2024 14:41 Відповісти
друге...або в спину
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14.05.2024 15:05 Відповісти
Угробят Козака суки 🤬
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14.05.2024 15:16 Відповісти
А може воїна уволять з армії?
Он навіть чиновників, які прокралися, звільнюють з посади, і всьо. Тіпа, покарали.
Або раптово виявиться інвалідом, як Залужний.
Покарайте солдата - демобілізуйте його. )))
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14.05.2024 15:19 Відповісти
ВЛК здорового визначає інвалідом лише у випадках з Залужним та мажора

для пересічних працює лише у зворотньому напрямку: інваліди стають здоровими
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14.05.2024 15:54 Відповісти
"Слуги народу" забрали у громад всі ресурси, розікрали, а тепер вимагають від них знайти додаткові гроші для ЗСУ. При цьому публічно закликають до порушення закону і кажуть про "амністію" для громад, наче ті є "арештантами". Про це заявив народний депутат VIII скликання Борислав Береза, коментуючи публікацію "слуги" Віталія Безгіна щодо грошей громад.
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14.05.2024 14:29 Відповісти
ТА ДА, НАВІТЬ ПРОТИТАНКОВИХ МІН НЕ БУЛО НА КОРДОНІ ЯКІ Б ЗУПИНИЛИ ТАНКИ І БМП ВОРОГА
Напередодні 20 травня Зе влада хочуть замяти скандал всіма силами.
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14.05.2024 14:32 Відповісти
после 20 травня он должен быть И.О.
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14.05.2024 15:02 Відповісти
Иосіф Онегін ? 😁
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14.05.2024 15:16 Відповісти
Даний пост - це його власне бачення ситуації, не входить в компетенцію військовослужбовця та не відображає офіційну позицію бригади. Прохання не підігравати ворогу в інформаційному полі та звертатися тільки до офіційних каналів комунікації за верифікованою інформацією", - йдеться у повідомленні. Джерело:

Бо офіційна позиція бригади - то є наказ. А наказ був сказати, що всьо заіппісь.
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14.05.2024 14:33 Відповісти
Сирський усюди розплодив сирят.
Ясний пеньок - правда не відображає "...офіційну позицію бригади..."
Ні прізвища, ні звання - заховалися за безликим "пресцентр".
У цієї "офіційної позиції" завання, посада, прізвище є?
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14.05.2024 14:34 Відповісти
Атож!
Ну хто ж з поміркованих українців може повірити, що можновладці та високі чини крадуть!
То є пропутінська пропаганда!
_______________________

- Любий! Ти що: дрочиш???
- Клянуся, люба: то рука Москви!!!
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14.05.2024 14:38 Відповісти
там 5-7 , вноді до 10 км до лінії бойових дій. То може "обурені" туди поїдуть будувати фортифікаційні споруди?
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14.05.2024 14:39 Відповісти
Можливо, але таких умов не пропонується. Ви особисто підете будувати за 5 км від лінії фронту і при такій щільності обстрілів з боку підарів? КАБів, артилерії?? Чогось сумніваюся. Від того ж Вовчанську до шебекіно(наприклад) 20 км, а до кордону з підарами 8.
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14.05.2024 14:59 Відповісти
На жаль, це не моїй компетенції. Хоча не можу не погодитись, умови такі можуть вмотивувати.
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14.05.2024 15:04 Відповісти
Только вот разминирование тех территорий начали сразу после освобождения. Люди спрашивали (нет, не местные)- вы подурели, война уже закончилась? А куда деваться, указания Ермака нужно выполнять.
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14.05.2024 16:55 Відповісти
Кацапи як побудували цілі підземні міста на чужій території?
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14.05.2024 14:55 Відповісти
а ми так само щільно обстрілювали підарські позиції, як підари наші?? В нас навіть такої кількості артснарядів не було, не говорячи вже про літаки з яких КАБи скидають. Та й останні півроку завдяки західним "партнерам" взагалі снарядний якщо не голод, то точно снарядна жорстка дієта. По статистиці на наші позиції летить 10 підарських снарядів, а від нас на їхні - 1 (!!!!). Зараз стан дещо покращився тепер на їх 10 ми відстрілюємо 3. Але перевага в арті ОЧЕВИДНА ! Хіба ні??
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14.05.2024 15:03 Відповісти
Так може сотні мільярдів які в бюджеті виділені на всяку хню,потрібно було витрачати на виготовлення снарядів та іншої збої?
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14.05.2024 15:08 Відповісти
так може і в місцевих адміністраціях трохи зменшити апетити міських князьків?? Не перекладати бруківку по 10 разів, не будувати усілякі ідіотські скверики та алейки під час війни?? От точно кажуть: Війна - пів країни плаче, а пів країни скаче.
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14.05.2024 15:10 Відповісти
Скачуть тільки шашличні пдраси, мусора, судді та інша прислуга тряпки ,які роблять все що хочуть, а ціна цьому тисячі життів українців.
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14.05.2024 15:18 Відповісти
та ви що?? А в мене у місті повні ресторани людей, гуляють, веселяться. То невже то всі "шашличні"?
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14.05.2024 15:26 Відповісти
Зараз можуть публічно гуляти і веселитись в ресторанах, тільки перечисленні мною вище категорії їх діти та шашличні сраколизи які купили собі бронь.
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14.05.2024 16:38 Відповісти
Верить нельзя никому. Даже себе. Телемарафону - можно. И НУЖНО.
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14.05.2024 14:44 Відповісти
Але не було фото хоча б одного серйозного укриття, суцільні канави, як вони можуть захистити від бомб? **** влада бреше, але правда нікуди не дінеться, всім роти не закриють.
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14.05.2024 14:45 Відповісти
Треба ж якось виправдати бездіяльність чинної влади, яка відвітовує, що все там впор'ядку, а насправді, все знову розкрадено...
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14.05.2024 14:47 Відповісти
Власне бачення? Звісно власне бачення. Командир підрозділу і підрозділ власне і бачить. Власне бачення співпадає з об'єктивними причинами втрати населених пунктів, розгортанню ще однієї гарячої ділянки. Прес-офіцер сидить зараз в бункері із штабом і у них з фортифікаціями проблем нема. Тобто штаб це і є бригада напевно. В Сумській області напевно також все добре з фортифікаціями з офіційного виступу прес офіцера із бункера. Ха ха ха.
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14.05.2024 14:49 Відповісти
Це коли з Авдіївки виводили війська і тринділи, що друга і третя лінія готова, є куди відступати і тримати оборону. Військові ж фактично опинились у чистому полі. Їм видали лопати і сказали копати. Чого вони почали панікувати, не ясно. . Кричати, що зеля і єрмак підрасти і так далі.
Адже грунти там м'які, лопатою швидко працювати. Їхнє бачення їх же і підвело.
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14.05.2024 14:57 Відповісти
В любому з випадків солдат з лопатою це вже не актуально. Війна не стоїть на місці. Є певні обставини коли і лопати вистачить. Але якщо нависає угруповання в 30 - 50 тис., то про які лопати може йти мова. Мінні поля можна прорвати. Цим повідомленням прес офіцера лише підтвердив той факт, що штаб і його мислення живе своїм окремим життям від життя солдата і його реалій. Таке враження що дві різні планети. Є факт втрати населених пунктів і причини цього вказані солдатом. Штаб заявляє протилежне. Але ж чого ж тоді ті населені пункти втрачені? Жодного аргументу від штаба нема. Лише заперечення сам дурак. Цікава тепер реакція Драпатого. Він згідний із думками солдат чи штабу? Поле боя поки що говорить на користь думки солдата. Штаб непрофесійно без різних там згладжувань і обтікань стверджує протилежне. Але тут є ще і третя сторона. А саме евакуйовані цивільні. Які втратили тепер уже все із майна і минулого життя при тому що штаб заявляє, що вони були якоби захищені. Ви ж зрозумійте. Що отой цивільний, що евакуюється, завжди питає про обстановку на фронті саме у солдата. Бо солдат стоїть тут поруч з ним і зараз. А що йому може відповісти солдат? Жодного прес офіцера на полі не буває. А якщо і є, то проїздом. Уявляєте собі картину де штабісти заспокоюють цивільне населення при евакуації? Що ніби все нормально фортифікації для солдат насправді десь є. Ха ха ха.
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14.05.2024 16:16 Відповісти
Назад в совок, ніззя зверхників-злодіїв критикувати
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14.05.2024 14:50 Відповісти
З питань фортифікації відповідь прийшла від країн G7.
09 - 10 травня 2024 р .країни G7 заявила про нечувану корупцію під час війни в України і попередили про негативні наслідки, а де гарант безпеки держави Зеленський? Зеленський, тілами патріотів намагається зупинити московський наступ, який йде по тих дорогах які він збудував...за п'ять роківи Зеленський звів не так щільні фортифікаційні споруди. Чому?
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14.05.2024 14:52 Відповісти
Його хоч не чипайте, а то вже свого бійця ворогом назвали
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14.05.2024 14:52 Відповісти
Подолячки включили дуру. Це так я називаю подібні відписки так би мовити офіційних сторінок бригад чи батальйонів. Ми ж чудово розуміємо хто це пише.
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14.05.2024 14:53 Відповісти
Я верю солдатику. Ему видней, ведь он будет в этих укреплениях воевать.
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14.05.2024 14:54 Відповісти
Не даремно зешмарля змінила в армії всіх командирів , прес офіцерів ітд . Тепер все буде як мусейчукча вам розказує.
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14.05.2024 14:58 Відповісти
Отак і мобілізуйтесь в бригади де командування по клацанню пальців з Банкової стає на задні лапи.
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14.05.2024 14:59 Відповісти
Так вони по клацанню пальців , відправляють на вірну смерть ,як найкращих спецпризначенців яких відправили на розстріл в човнах щоб буданга і тряпка могли попіаритись. Хто за це поніс покарання?
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14.05.2024 15:12 Відповісти
Будувати дорогу на Вовчанськ було "не складно", а укріплення - "дуже складно" (с)

І так: я маю більше віри словам військового, який це бачить на власні очі, аніж "пресцентру", який від "нуля" в кількох кілометрах (а може й в десятках)...
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14.05.2024 15:01 Відповісти
о, включилася єрмаковська репресивна машина, боюся відрпавлять його на (смерть) ділянку де самий капець...
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14.05.2024 15:03 Відповісти
Якщо мова про того ярославцева, то він реально мутний аж прозорий.
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14.05.2024 15:07 Відповісти
Ага, тільки зелені пдраси кришталево чисті і ці руки нічого не крали. За кого ти всіх тут маєш?
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14.05.2024 15:16 Відповісти
Просто погугліть. "Простий" військовий який під час війни їздить "з візитами" в Вашингтон, явно не дуже простий.
А маю я вас (і себе) за мудрий нарід який під час війни 75% голоснув за тупого клована. А зараз дуже здивований шо клован робить те й що обіцяв. Поржать...
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14.05.2024 15:28 Відповісти
Якщо мова про того ярославцева
***********
Ви пишете про "ярославцева".
А тут йдеться про людину з іншим прізвищем, - "Ярославський".

командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський Джерело:
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14.05.2024 16:21 Відповісти
Не вірю, вірю військовому , що перший повідомив про цей прой-б.
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14.05.2024 15:08 Відповісти
комбриг 57 мабуть підписував за хабарі акти про наявність неіснуючих укріплень....
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14.05.2024 15:15 Відповісти
Зелена вертикаль в дії вже настукали по голові військовому керівництву позатикали роти гидко дивитися як остання структура довіри українців до ЗСУ нищиться зеленими покидьками
Після Залужного з приходом Сирьского становиться зеленим шалманом чего изволите пане Ермак та пан Зеленським позатикаємо ротяки всім хто проти вашої величності
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14.05.2024 15:16 Відповісти
"Даний пост - це його власне бачення ситуації", ні не власне бачення, це РЕАЛЬНІСТЬ наша яка вона є, бо простий солдат в окопі бачить все на власні очі під шквалом куль і снарядів чи є лінія оборони чи її немає, а пресцентр те що скажуть Зєрмаки із ОПИ
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14.05.2024 15:18 Відповісти
Та прорив і захват за 2 дні сотні кілометрів та десятків н/п - то все власне бачиння окремого військового, це йього позіція.
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14.05.2024 15:33 Відповісти
Але ж вже відомо що гроші розікрали корупціонери то навіщо ось це перекидання відповідальності на низи? Коли це .лядство вже закінчиться?
"Сотні мільйонів гривень, ймовірно, могли вкрасти на будівництві фортифікацій на Харківщині, де зараз активно наступає "русня".
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14.05.2024 15:36 Відповісти
🔥ЗЕЛЕНИЙ ЦИНІЗМ ВРАЖАЄ : повна відсутність фортифікаційних споруд | ПолітПросвіт
https://www.youtube.com/watch?v=dqc6AQj8rDI
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14.05.2024 15:56 Відповісти
Думаю час настав. Пора. Нанести рішучий удар у відповідь на рашистські ІПСО. Зняти силами кв.95 , 160 серійний серіал - "Фортифікація". Замовити ранкову телепередачу - "В бліндажі з Кошовим". Записати інтерв'ю з героїчними бійцями Мукачівського котла. Вечірнє ток-шоу з експертом фортифікацій - Тимошенком, запросити туди експерта Федорова з доповіддю - "Важливість фортифікацій трохи перебільшена".
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14.05.2024 16:01 Відповісти
Ну звісно, прості солдати не розрізняють, що таке траншея з водою а що таке опорний пункт з бетону. Вони там всі затуркані.
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14.05.2024 16:29 Відповісти
Прилетів фідбек від Сирського.
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14.05.2024 16:37 Відповісти
А чи не командування саме цієї бригади підписало акти прийомки не існуючих укріплень? Тоді все зрозуміло.
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14.05.2024 17:25 Відповісти
І як ви думаєте до цих гнид підвиваючих в бригаду хтось піде воювати,чи до інших??!! Питання риторичне....Чим ви думаєте(хто приймає рішення,навіть комбриг,комбати,хто погоджується з грабежем народу)що з вами буде,коли люди не погодяться....куди ви будете тікати?
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14.05.2024 18:29 Відповісти
 
 