Поширена воїном 57 бригади інформація про оборонні споруди на Харківщині - його власне бачення, - 57 ОМБр
57 окрема мотопіхотна бригада спростовує інформацію, поширювану військовим бригади про стан оборонних споруд на одній із ділянок фронту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 57 ОМБр.
Як зазначається, військовослужбовець 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка на власній сторінці в соціальній мережі оприлюднив інформацію щодо стану оборонних споруд на одній із ділянок фронту, яка, як стверджують у бригаді, "не відповідає дійсності".
"Даний пост - це його власне бачення ситуації, не входить в компетенцію військовослужбовця та не відображає офіційну позицію бригади. Прохання не підігравати ворогу в інформаційному полі та звертатися тільки до офіційних каналів комунікації за верифікованою інформацією", - йдеться у повідомленні.
У бригаді не називають прізвища військового, який поширив відповідну інформацію.
Фортифікації у Харківській області
Раніше командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський зазначав, що на українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін.
Своєю чергою, очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі заявив, що фортифікаційні споруди у Вовчанську побудували, проте через постійні російські обстріли зводити їх "було непросто". Все було побудовано, але, можливо, "не так щільно".
Будь ласка, зачекайте...
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А тупо заткнули пельку- «не маешь права» про це розповідати…
Я начальник- ти дурак.
мабуть Бутусов фантазує. Ну не можуть командири бригади брехати.
НЕ ВІР ОЧАМ СВОЇМ
фортифікації є,
підари не зайшли за пару годин на 30км2...
і голова ОВА даремно збирає підрядників....
ох і пісдабол , воїн...
або комбриг отримав ...зди та строчить це під загрозою звільнення
Какой - нибудь неизвестный солдат 57 отдельной мотопехотной бригады?
И мосты не взорвал все тот же неизвестный солдат?
Точно памятник надо ставить
НЕИЗВЕСТНОМУ солдату..
шутка, звісно,
сумно, панове !!!
Как он пытался взорвать мост
Но Ванечка этот не рассказывал
Как он весь ЧОНГАР разминировал!!
Так что на памятник Ванечка не заработал....
Бо як там насправді - скажуть рядові солдати, які залишаться в живих після отої орківської навали...
Обласну військову адміністрацію очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президентом України
Он навіть чиновників, які прокралися, звільнюють з посади, і всьо. Тіпа, покарали.
Або раптово виявиться інвалідом, як Залужний.
Покарайте солдата - демобілізуйте його. )))
для пересічних працює лише у зворотньому напрямку: інваліди стають здоровими
Напередодні 20 травня Зе влада хочуть замяти скандал всіма силами.
Бо офіційна позиція бригади - то є наказ. А наказ був сказати, що всьо заіппісь.
Ясний пеньок - правда не відображає "...офіційну позицію бригади..."
Ні прізвища, ні звання - заховалися за безликим "пресцентр".
У цієї "офіційної позиції" завання, посада, прізвище є?
Ну хто ж з поміркованих українців може повірити, що можновладці та високі чини крадуть!
То є пропутінська пропаганда!
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- Любий! Ти що: дрочиш???
- Клянуся, люба: то рука Москви!!!
Адже грунти там м'які, лопатою швидко працювати. Їхнє бачення їх же і підвело.
09 - 10 травня 2024 р .країни G7 заявила про нечувану корупцію під час війни в України і попередили про негативні наслідки, а де гарант безпеки держави Зеленський? Зеленський, тілами патріотів намагається зупинити московський наступ, який йде по тих дорогах які він збудував...за п'ять роківи Зеленський звів не так щільні фортифікаційні споруди. Чому?
І так: я маю більше віри словам військового, який це бачить на власні очі, аніж "пресцентру", який від "нуля" в кількох кілометрах (а може й в десятках)...
(смерть)ділянку де самий капець...
А маю я вас (і себе) за мудрий нарід який під час війни 75% голоснув за тупого клована. А зараз дуже здивований шо клован робить те й що обіцяв. Поржать...
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Ви пишете про "ярославцева".
А тут йдеться про людину з іншим прізвищем, - "Ярославський".
командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський Джерело:
Після Залужного з приходом Сирьского становиться зеленим шалманом чего изволите пане Ермак та пан Зеленським позатикаємо ротяки всім хто проти вашої величності
"Сотні мільйонів гривень, ймовірно, могли вкрасти на будівництві фортифікацій на Харківщині, де зараз активно наступає "русня".
https://www.youtube.com/watch?v=dqc6AQj8rDI