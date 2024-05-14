Поширена воїном 57 бригади інформація про оборонні споруди на Харківщині - його власне бачення, - 57 ОМБр

57 окрема мотопіхотна бригада спростовує інформацію, поширювану військовим бригади про стан оборонних споруд на одній із ділянок фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 57 ОМБр.

Як зазначається, військовослужбовець 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка на власній сторінці в соціальній мережі оприлюднив інформацію щодо стану оборонних споруд на одній із ділянок фронту, яка, як стверджують у бригаді, "не відповідає дійсності".

"Даний пост - це його власне бачення ситуації, не входить в компетенцію військовослужбовця та не відображає офіційну позицію бригади. Прохання не підігравати ворогу в інформаційному полі та звертатися тільки до офіційних каналів комунікації за верифікованою інформацією", - йдеться у повідомленні.

У бригаді не називають прізвища військового, який поширив відповідну інформацію.

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Фортифікації у Харківській області

Раніше командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський зазначав, що на українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін.

Своєю чергою, очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі заявив, що фортифікаційні споруди у Вовчанську побудували, проте через постійні російські обстріли зводити їх "було непросто". Все було побудовано, але, можливо, "не так щільно".