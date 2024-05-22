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Рада створила ТСК з питань фортифікацій та закупівлі дронів

Рада створила ТСК з питань фортифікацій

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію щодо облаштування фортифікацій та закупівлі дронів для ЗСУ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 277 парламентарів.

Головою ТСК призначено нардепа "Слуги народу" Миколу Задорожнього.

Рада створила ТСК з питань фортифікацій

"До складу увійшли 8-м Слуг народу, та по одному представнику від всіх фракцій та груп ВРУ. Від нас Рома Костенко", - додав нардеп "Голосу".

"До повноважень ТСК відносяться, вивчення обставин та підготовки питань щодо:
1) потреб сектору безпеки і оборони у безпілотних літальних апаратах та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю безпілотних літальних апаратів;
2) аналізу практики розподілу, передачі, постачання та взяття на баланс безпілотних літальних апаратів військовим частинам та підрозділам ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
3) облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використанням коштів виділених на їх облаштування", - розповів Железняк.

П'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко нагадав, що ця ініціатива півроку блокувалася керівництвом парламенту.

"Абсолютно очевидно, що питання захисту України від московської церкви, питання перевірки ефективності будівництва фортифікаційних споруд і питання закупівлі БПЛА мали б об’єднати наш парламент. Замість цього півроку проєкт постанови не виносився до залу. За ці півроку сотні українських воїнів, які не мали відповідних укріплень, загинули. Це не просто питання корупції – це питання життя українських цивільних, українських воїнів і захисту нашої території", - додав він.

Дивіться: Заяви про відсутність фортифікацій на Харківщині - маніпуляція та ворожа пропаганда, - радник ОП Лещенко. ВIДЕО

Нагадаємо, 21 травня 2024 року нардепи "Європейської Солідарності" блокували трибуну парламенту, вимагаючи створення ТСК щодо будівництва фортифікацій.

Автор: 

ВР (14949) ТСК (373) Железняк Ярослав (551) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+33
Там 8 слуг + підхалуї з інших фракцій, буде такий балаган. Короче, винен Порошенко з Байденом.
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22.05.2024 11:32
+18
Ви забули ТСК по вагнерівцям з Безуглою на чолі? Де виявилося, що винні ті, хто проводив операцію, а не ті, хто її здав ворогу?
вибачте, але цей склад ВР ні на що не здатен від слова взагалі.
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22.05.2024 12:14
+17
І простий збіг: голова ТСК сценарист зеленого шапіто.

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22.05.2024 11:35
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Сподіваюсь, в наслідок цього якась мразота буде взята за яйця.
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22.05.2024 11:30 Відповісти
Там 8 слуг + підхалуї з інших фракцій, буде такий балаган. Короче, винен Порошенко з Байденом.
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22.05.2024 11:32 Відповісти
Не знаю за Байдена, але хіба не ЄС вчора топила за цю комісію?
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22.05.2024 11:42 Відповісти
І саме в такому складі топила.))) Суги підуть проти бубачкі?)))

Здається всі почали забувати хто саме піарив то потужне ніх..я! Відео:

https://x.com/i/status/1790340690670452957
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22.05.2024 11:50 Відповісти
Я так зрозумів , що ця комісія створюється для того щоб контролювати Порошенка і його благодійність . А що ви думали стільки бабла мимо протікає.
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22.05.2024 11:53 Відповісти
ще б створили медичну комісію для таких долбодятлів як сірожа малецький
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22.05.2024 17:41 Відповісти
Гошам, треба розуміти, вже ніяка комісія не допоможе...
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23.05.2024 17:44 Відповісти
і лещенко сказав що гори, насипом зубів дракона по узбіччю
це роспропаганда. хоч їх фоткали і біля Вовчанська і в сумській чи чернігівській обл.
що траншея, це і є бліндаж
і що орки ходили пішки по 30км2 зоні, бо переступали наші міни,
а вони були...
от такі вони москалі прокляті
не дали довезти та змонтувати зуби там де вони потрібні.
і синєгубов сказав що фортифікації зроблені на /100%
а тепер ТСК..
і буде те що з яйцями резніка
тобто , нікуя...
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22.05.2024 12:03 Відповісти
Щоб ще завдяки той комісії не зірвалися поставки дронів до Війська.
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22.05.2024 12:43 Відповісти
Тих мільйона дронів, що заблудили поміж мільярда дерев?
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23.05.2024 17:46 Відповісти
Взагалі то винен ОБАМА
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22.05.2024 15:20 Відповісти
слуги або ті кого вони призначили, списдили бабло
розслідувати злочин будуть слуги.
а заяву на прокурора буде розглядати той самий прокурор
заяву на мусара, масар.
заібісь!!!
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22.05.2024 22:48 Відповісти
Ні, не візмуть за яйця, бо вони по 17
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22.05.2024 12:10 Відповісти
Ви забули ТСК по вагнерівцям з Безуглою на чолі? Де виявилося, що винні ті, хто проводив операцію, а не ті, хто її здав ворогу?
вибачте, але цей склад ВР ні на що не здатен від слова взагалі.
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22.05.2024 12:14 Відповісти
І простий збіг: голова ТСК сценарист зеленого шапіто.

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22.05.2024 11:35 Відповісти
Одразу видно що патріот
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22.05.2024 12:43 Відповісти
Замечательно , теперь творчество зелёных тридварастов станет известно народу. С цифрами , датами и конкретными лицами.
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22.05.2024 11:59 Відповісти
Hellis

"Слуги" пропонують призначити головою ТСК "слугу" Задорожного.
Які має знання по питанню?
Як у всіх "слуг" (гіркий сарказм): Шоумен, ведучий та організатор святкових заходів. Працював в GB Event by Kvartal 95.
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22.05.2024 12:33 Відповісти
Рома Костенко, рада,що іменно він має відношення до Армії і що він знає правду про фортифікації і дрони.
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22.05.2024 12:02 Відповісти
Так, але він один, а від СН чомусь аж 8
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22.05.2024 12:37 Відповісти
Він один має вагу тих 8,навіть більше. До того є ще ЄС ,а вони і є авторами цього
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22.05.2024 12:54 Відповісти
Нажаль, ні, його голос - це лише один голос, з представником ЕС - 2 голоси, а 8 голосів СН - це 8 голосів.
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22.05.2024 13:05 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/10516 Європейська Солідарність

ДОТИСНУЛИ! ВР створила ТСК з питань використання коштів держбюджету України, спрямованих на облаштування фортифікаційних споруд, а також виготовлення та закупівлі БПЛА для ЗСУ 11282. За - 277 народних депутатів.

«ЄС» вимагала створення ТСК вже півроку. Правда, не обійшлося без ложки дьогтю. Головою ТСК став представник Кварталу 95, слуга Задорожний, фах і компетенція якого викликають великі сумніви.
Від «ЄС» в ТСК делеговано нашого колегу Михайла Бондаря.
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22.05.2024 13:32 Відповісти
тобто, єс вважає це своєю перемогою?
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22.05.2024 17:45 Відповісти
Ну якщо вони цього вимагали і нарешті це зроблено - то чому не вважати це маленькою перемогою?
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22.05.2024 19:14 Відповісти
может и получится, если сша разрешит
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22.05.2024 12:05 Відповісти
Рада створила ТСК з питань фортифікацій та закупівлі дронів Джерело:
Це все одно що вбивця фінансує розслідування вбивств для того щоб не вийшли на нього ....
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22.05.2024 12:16 Відповісти
Ну то і добренько. Цим рішенням спасуть життя не однієї тисячі військових, бо деякі мародери почнуть будувати укріплення там, де вже вкрали гроші. А деякі підуть на кічу і будуть відповідти за рельні мародерства і крдіжки, дючи покази н тих, які сьогодні займають найвищі пости в державі.
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22.05.2024 12:41 Відповісти
Знаю лінію оборони Порошенко - 600 км, у три лінії - здав зеленский. Знаю лінію суровікіна - три лінії - ЗСУ ніхрена не може її прорвати. Не знаю жодної ліняї оборони України від того як вона обрала зелену гниду - тіки здача теріторій та кров патріотів. Ну ще виборці зеленского всі тікають за кордон - страшно, пілять - тай не всім дає зеленский красти - самому не вистачає мільярдів.
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22.05.2024 12:42 Відповісти
Поки народ та волонтери займаються якимсь ділом-там порядок. Але тільки туди влазить своїм свинячим рилом ОПа, кабмін чи верховне шапіто- наступає піздєц.
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22.05.2024 13:22 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko/14782 Ірина Геращенко :
"Європейська Солідарність делегувала в ТСК по фортифікаціям і закупівлі дронів Бондара Михайла. Сотник Майдану, в 2014 він став добровольцем і захищав Україну в АТО. Син Михайла служить в ЗСУ (це про дітей депутатів на фронті), племінник Михайла, на жаль, загинув на війні. Інші члени родини - воюють.
Він добре знає всю проблематику фортифікацій і дронів. І разом з Романом Костенком, впевнена, зроблять все, аби навести лад в закупівлі дронів і посилення відповідальності за фортифікації. Попри те, що слуги направили в ТСК максимально далеких від проблематики і непрофесійних людей".
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22.05.2024 13:27 Відповісти
імітація бурхливої діяльності, та примітивна профанація для бидла.
і що цікаво, "порохоботи" вважають себе освіченим українцями з критичним мисленням.
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22.05.2024 17:50 Відповісти
Для бидла шоу 95-го кварталу більш як достатньо... ні, хіба, ще вечірнього відосіка від бубочки. То їм для оргазму...
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23.05.2024 17:48 Відповісти
Более миллиарда долларов на фортификации выделил так называемый коллективный запад, зелёная кодла распилила бабло и распихала по своим карманам (офшорам), если западу наплевать что их держат за лошар и крадут их кровные деньги, значит так тому и быть. Ни в жизнь не поверю что западные спецслужбы не знают кто украл миллиард и где прячет, допускаю другое, когда ворьё побежит в Европу и США, вот тогда им сунут факты под нос и начнут "раздевать", а куда жулики пойдут жаловаться, как ты в суде будешь рассказывать о своих преступлениях, придётся отдать наворованное.
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22.05.2024 13:34 Відповісти
ТСК потрібно з початку .розслідувати причетність офісу президента до вагнергейту витік секретних даних до країни агресора, потім всі причетні до розмінування шляхів у Крим та неготовність країни до оборони 2022 року що призвело до чисельних жертв та втрати територій внаслідок окупації.
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22.05.2024 15:19 Відповісти
Там зелених більшість, і голова теж зелений. Це чергова клоунада від д'єрмака!
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22.05.2024 15:48 Відповісти
СЛУГИ розслідують розкрадання СЛУГ це
ОДНОЗНАЧЕ ВИЗНАННЯ СВОЄЇ ПРОВИНИ!!!
Якщо би їм нічого було ховати, то й комісію дозволили би створити опозиції!
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22.05.2024 17:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3XiM3GLAbv0&pp=ygVC0L3QuNGH0LXQs9C-INGB0LLQstGP0YLQvtCz0L4g0YEg0YHQtdGA0LPQtdC10Lwg0L_QvtGP0YDQutC-0LLQuNC8 Это Порох украл фортификацию и дроны,уже известны результаты Зелиной комиссии и да,"виноват весь мир
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22.05.2024 19:19 Відповісти
Схемы схемы схемы Аду-да-дудуда-аду-дадаааааа!
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22.05.2024 20:00 Відповісти
**** там розслідувати, ухилянти розікрали буд. матеріали, щоб збудувати переправу через Тису. А фінансував операцію баррига Порошенко
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22.05.2024 21:08 Відповісти
Раніше комісії складались з представників опозиції, а зараз ТСК очолює представник провладної партії, пам'ятаю таку комісію яку очолювала Безглузда, так це ж було знущання над парламентаризмом і демократією. Будем спостерігати цей цирк на дроту.
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22.05.2024 21:16 Відповісти
Україна виводить із ладу нові кораблі Чорноморського флоту швидше, ніж Росія встигає їх побудувати. Така динаміка, за ідеєю, має дуже непокоїти російське військове керівництво, пише 21 травня https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/05/21/ukrainian-missiles-are-blowing-up-the-black-sea-fleets-new-missile-corvettes-faster-than-russia-can-build-them/?sh=66442e871098 Forbes .

У липні 2023 року ракетний корвет ВМФ Росії "Циклон" увійшов до складу Чорноморського флоту, зазначає видання. Проте вже за 10 місяців після цього ракетний удар України https://war.gordonua.com/ni-odnoj-rakety-krylatoj-on-tak-i-ne-zapustil-pletenchuk-prokommentiroval-porazhenie-rossijskoho-korablja-tsiklon-1707813.html потопив цей корабель класу "Каракурт" (проєкт 22800) у тимчасово окупованому Севастополі, пише Forbes.

Ще один корабель класу "Каракурт", недобудований "Аскольд", уразили під час ракетного удару України в листопаді 2023 року по https://gordonua.com/news/war/ukraina-vpervye-v-istorii-unichtozhila-*******-korabl-protivnika-kotoryj-eshche-dazhe-ne-vyshel-s-zavoda-defense-express-1687256.html суднобудівному заводу в Керчі в тимчасово окупованому Криму.
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23.05.2024 08:02 Відповісти
 
 