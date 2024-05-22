Рада створила ТСК з питань фортифікацій та закупівлі дронів

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію щодо облаштування фортифікацій та закупівлі дронів для ЗСУ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 277 парламентарів.

Головою ТСК призначено нардепа "Слуги народу" Миколу Задорожнього.

"До складу увійшли 8-м Слуг народу, та по одному представнику від всіх фракцій та груп ВРУ. Від нас Рома Костенко", - додав нардеп "Голосу".

"До повноважень ТСК відносяться, вивчення обставин та підготовки питань щодо:

1) потреб сектору безпеки і оборони у безпілотних літальних апаратах та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю безпілотних літальних апаратів;

2) аналізу практики розподілу, передачі, постачання та взяття на баланс безпілотних літальних апаратів військовим частинам та підрозділам ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

3) облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використанням коштів виділених на їх облаштування", - розповів Железняк.

П'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко нагадав, що ця ініціатива півроку блокувалася керівництвом парламенту.

"Абсолютно очевидно, що питання захисту України від московської церкви, питання перевірки ефективності будівництва фортифікаційних споруд і питання закупівлі БПЛА мали б об’єднати наш парламент. Замість цього півроку проєкт постанови не виносився до залу. За ці півроку сотні українських воїнів, які не мали відповідних укріплень, загинули. Це не просто питання корупції – це питання життя українських цивільних, українських воїнів і захисту нашої території", - додав він.

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Нагадаємо, 21 травня 2024 року нардепи "Європейської Солідарності" блокували трибуну парламенту, вимагаючи створення ТСК щодо будівництва фортифікацій.