Рада створила ТСК з питань фортифікацій та закупівлі дронів
Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію щодо облаштування фортифікацій та закупівлі дронів для ЗСУ.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 277 парламентарів.
Головою ТСК призначено нардепа "Слуги народу" Миколу Задорожнього.
"До складу увійшли 8-м Слуг народу, та по одному представнику від всіх фракцій та груп ВРУ. Від нас Рома Костенко", - додав нардеп "Голосу".
"До повноважень ТСК відносяться, вивчення обставин та підготовки питань щодо:
1) потреб сектору безпеки і оборони у безпілотних літальних апаратах та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю безпілотних літальних апаратів;
2) аналізу практики розподілу, передачі, постачання та взяття на баланс безпілотних літальних апаратів військовим частинам та підрозділам ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
3) облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використанням коштів виділених на їх облаштування", - розповів Железняк.
П'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко нагадав, що ця ініціатива півроку блокувалася керівництвом парламенту.
"Абсолютно очевидно, що питання захисту України від московської церкви, питання перевірки ефективності будівництва фортифікаційних споруд і питання закупівлі БПЛА мали б об’єднати наш парламент. Замість цього півроку проєкт постанови не виносився до залу. За ці півроку сотні українських воїнів, які не мали відповідних укріплень, загинули. Це не просто питання корупції – це питання життя українських цивільних, українських воїнів і захисту нашої території", - додав він.
Нагадаємо, 21 травня 2024 року нардепи "Європейської Солідарності" блокували трибуну парламенту, вимагаючи створення ТСК щодо будівництва фортифікацій.
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Здається всі почали забувати хто саме піарив то потужне ніх..я! Відео:
https://x.com/i/status/1790340690670452957
це роспропаганда. хоч їх фоткали і біля Вовчанська і в сумській чи чернігівській обл.
що траншея, це і є бліндаж
і що орки ходили пішки по 30км2 зоні, бо переступали наші міни,
а вони були...
от такі вони москалі прокляті
не дали довезти та змонтувати зуби там де вони потрібні.
і синєгубов сказав що фортифікації зроблені на /100%
а тепер ТСК..
і буде те що з яйцями резніка
тобто , нікуя...
розслідувати злочин будуть слуги.
а заяву на прокурора буде розглядати той самий прокурор
заяву на мусара, масар.
заібісь!!!
вибачте, але цей склад ВР ні на що не здатен від слова взагалі.
"Слуги" пропонують призначити головою ТСК "слугу" Задорожного.
Які має знання по питанню?
Як у всіх "слуг" (гіркий сарказм): Шоумен, ведучий та організатор святкових заходів. Працював в GB Event by Kvartal 95.
✅ ДОТИСНУЛИ! ВР створила ТСК з питань використання коштів держбюджету України, спрямованих на облаштування фортифікаційних споруд, а також виготовлення та закупівлі БПЛА для ЗСУ 11282. За - 277 народних депутатів.
«ЄС» вимагала створення ТСК вже півроку. Правда, не обійшлося без ложки дьогтю. Головою ТСК став представник Кварталу 95, слуга Задорожний, фах і компетенція якого викликають великі сумніви.
Від «ЄС» в ТСК делеговано нашого колегу Михайла Бондаря.
Це все одно що вбивця фінансує розслідування вбивств для того щоб не вийшли на нього ....
"Європейська Солідарність делегувала в ТСК по фортифікаціям і закупівлі дронів Бондара Михайла. Сотник Майдану, в 2014 він став добровольцем і захищав Україну в АТО. Син Михайла служить в ЗСУ (це про дітей депутатів на фронті), племінник Михайла, на жаль, загинув на війні. Інші члени родини - воюють.
Він добре знає всю проблематику фортифікацій і дронів. І разом з Романом Костенком, впевнена, зроблять все, аби навести лад в закупівлі дронів і посилення відповідальності за фортифікації. Попри те, що слуги направили в ТСК максимально далеких від проблематики і непрофесійних людей".
і що цікаво, "порохоботи" вважають себе освіченим українцями з критичним мисленням.
ОДНОЗНАЧЕ ВИЗНАННЯ СВОЄЇ ПРОВИНИ!!!
Якщо би їм нічого було ховати, то й комісію дозволили би створити опозиції!
У липні 2023 року ракетний корвет ВМФ Росії "Циклон" увійшов до складу Чорноморського флоту, зазначає видання. Проте вже за 10 місяців після цього ракетний удар України https://war.gordonua.com/ni-odnoj-rakety-krylatoj-on-tak-i-ne-zapustil-pletenchuk-prokommentiroval-porazhenie-rossijskoho-korablja-tsiklon-1707813.html потопив цей корабель класу "Каракурт" (проєкт 22800) у тимчасово окупованому Севастополі, пише Forbes.
Ще один корабель класу "Каракурт", недобудований "Аскольд", уразили під час ракетного удару України в листопаді 2023 року по https://gordonua.com/news/war/ukraina-vpervye-v-istorii-unichtozhila-*******-korabl-protivnika-kotoryj-eshche-dazhe-ne-vyshel-s-zavoda-defense-express-1687256.html суднобудівному заводу в Керчі в тимчасово окупованому Криму.