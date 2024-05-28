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Донецька область (7528) фортифікації (135)

На Донеччині будують фортифікації, на першій лінії цим займаються ЗСУ, - ОВА

Зведення фортифікацій

На Донеччині зводяться військові інженерно-технічні фортифікаційні споруди. На першій лінії оборони до процесу залучені військовослужбовці Сил оборони України, військові адміністрації залучені до будівництва фортифікацій на другій лінії оборони, а будівництво третьої лінії оборони належить до сфери державних замовників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли у Донецькій ОВА на запит LIGA.net.

За даними ОВА, зведення інженерно-фортифікаційних споруд на першій лінії оборони проводиться військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань Сил оборони.

Військові адміністрації населених пунктів області залучені у зведенні фортифікацій на другій лінії оборони, з урахуванням обмежень безпекової складової, запевнили в ОВА.

Водночас у відповіді зауважили, що ОВА не забезпечує будівництво першої та другої лінії оборони. Будівництво третьої лінії оборони забезпечується державними замовниками, в тому числі військовими адміністраціями.

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В ОВА розповіли, що на території області залишаються лише чотири військово-цивільні адміністрації населених пунктів, територіальні громади яких окуповані і які не займаються побудовою ліній оборони.

Будівництво забезпечується за рахунок і в межах видатків державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, додали у відповіді.

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Топ коментарі
+7
Тільки зараз взялись? І не розкрадають? А чому кацапи побудували свої лінії оборони зразу, як тільки їх зупинили на Дніпрі? А зелена сволота в той час лише дивилась що ще вкрасти.
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28.05.2024 12:33
+5
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28.05.2024 12:42
+2
Зелена сволота не обіцяла будувати лінії оборони, які до неї претензії. Обіцяла поржать і по Дніпру....
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28.05.2024 12:35
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Тільки зараз взялись? І не розкрадають? А чому кацапи побудували свої лінії оборони зразу, як тільки їх зупинили на Дніпрі? А зелена сволота в той час лише дивилась що ще вкрасти.
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28.05.2024 12:33 Відповісти
Зелена сволота не обіцяла будувати лінії оборони, які до неї претензії. Обіцяла поржать і по Дніпру....
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28.05.2024 12:35 Відповісти
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28.05.2024 12:42 Відповісти
Ух ти! Мій комент з Цензора (https://censor.net/ua/news/3491386/*****************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_81850829)
трохи переробили і в маси!
Так і до популярності недалеко 😂

Дякую 👍
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28.05.2024 13:41 Відповісти
Так вы и есть vitaliyfalcon?
Рад познакомиться, даже заочно.
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28.05.2024 17:24 Відповісти
https://x.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2Fzayats757
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28.05.2024 17:45 Відповісти
ці "зуби" легко роздвигаються ковшем бульдозеру, що й роблять кацапи, а потім іде бронетехніка. Мінувати надійніше.
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28.05.2024 12:47 Відповісти
Найкраще це комплексні споруди - міни, зуби, колючий дріт, окопи з бліндажами. А самі зуби розраховані на стримання проривів на легкоброньованій техніці(Харківщина 2022р).
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28.05.2024 13:11 Відповісти
Тышо тышо. Под огнем арты и дронов ехать экскаватором?
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28.05.2024 13:23 Відповісти
я нічо, я нічо. Так хлопці розказували.
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28.05.2024 14:39 Відповісти
пис.. В нас не завжди було чим стріляти. Второпав?
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28.05.2024 14:40 Відповісти
дуже завчасно..., не пройшло й 3-х років повномасштабної війни..., знов їх будують по підручниках із серії "Часті помилки при будівництві фортифікаційних споруд або як не треба будувати"...,
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28.05.2024 12:55 Відповісти
Ого як вчасно, дякувати школі Трускавця!)
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28.05.2024 12:57 Відповісти
Ух ти! Нарешті дійшло! Якби не складності з людською мобілізацією (а іншої і немає) , то далі продовжували би українцями оборонятись.
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28.05.2024 13:54 Відповісти
 
 