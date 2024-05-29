Сброс врагом 1,5-тонной авиабомбы на Алексеево-Дружковку в Донецкой области: количество пострадавших возросло до 7, повреждено более 100 домов. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вчера, 28 мая, вражеская авиация сбросила полуторатонную авиационную бомбу на частный жилой сектор города Алексеево-Дружковка Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, обломками разрушены и повреждены более 100 домов.
По данным ГСЧС, спасатели начали тушение пожаров, для безопасности личного состава был привлечен тактический робот Magirus Wolf С1.
"Более 7 часов пожарные боролись с огнем и ликвидировали возгорание жилых домов на общей площади более 1500 кв. м. Во время ликвидации пожаров был обнаружен мужчина, который отравился продуктами горения. Спасатели транспортировали его в больницу", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты ударили 1,5-тонной авиабомбой по Алексеево-Дружковке в Донецкой области. Тогда было известно о 6 раненых.
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