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Сброс врагом 1,5-тонной авиабомбы на Алексеево-Дружковку в Донецкой области: количество пострадавших возросло до 7, повреждено более 100 домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вчера, 28 мая, вражеская авиация сбросила полуторатонную авиационную бомбу на частный жилой сектор города Алексеево-Дружковка Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, обломками разрушены и повреждены более 100 домов.

По данным ГСЧС, спасатели начали тушение пожаров, для безопасности личного состава был привлечен тактический робот Magirus Wolf С1.

"Более 7 часов пожарные боролись с огнем и ликвидировали возгорание жилых домов на общей площади более 1500 кв. м. Во время ликвидации пожаров был обнаружен мужчина, который отравился продуктами горения. Спасатели транспортировали его в больницу", - говорится в сообщении.

Обстріл Олексієво-Дружківки
Обстріл Олексієво-Дружківки
Обстріл Олексієво-Дружківки
Обстріл Олексієво-Дружківки
Обстріл Олексієво-Дружківки

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты ударили 1,5-тонной авиабомбой по Алексеево-Дружковке в Донецкой области. Тогда было известно о 6 раненых.

Автор: 

обстрел (27351) Донецкая область (9756) ГСЧС (4982)


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Та то таке,це територія України.От по росії бити не можна,ато попа вутін нападе,ескалація буде!!!
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29.05.2024 13:38 Ответить
А у нас є подібні бомби і чим їх доправляти? У кацапів є ще й 3 тонні. В Європі таке важке бомбардування, зокрема Дрездена, було здійснено союзниками в 1945 році.
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29.05.2024 13:40 Ответить
Так можуть стерти всі міста і військові позиції, поки не дадуть змогу збивати все над терріторіею мордору.
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29.05.2024 13:51 Ответить
Чим збивати? Асфальтом ?
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29.05.2024 13:57 Ответить
бабусяфонами і мільярдом дерев
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29.05.2024 14:40 Ответить
 
 