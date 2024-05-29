Удар войск РФ по Селидово: под завалами нашли тело 13-летнего парня

На месте удара по Селидово в Донецкой области нашли тело погибшего подростка.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Удар по Селидовому

Он напоминает, что накануне ночью войска РФ сбросили на город две управляемые авиабомбы - попали в частный дом.

Жертвы вражеского обстрела

"Сразу было известно, что на месте погиб 53-летний мужчина и получила ранения 70-летняя женщина. Сегодня во время поисковых работ спасатели достали из-под завалов тело 13-летнего парня. Все фрагменты тел передали в полицию для дальнейшей экспертизы", - говорится в сообщении.

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Последствия вражеского обстрела

Всего в результате удара в городе повреждены 10 домов и магазин - все пострадавшие семьи получили наборы для экстренного ремонта.

Ликвидация последствий атаки продолжается.