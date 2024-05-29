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Сутки на Донетчине: 3 человека погибли, 14 получили ранения в результате российских обстрелов. ФОТОрепортаж

В результате российских обстрелов Донецкой области погибли 3 человека, 14 - получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

Под огнем рашистов - Кураховская громада. 4 дома повреждены в Остром, один - в Кураховке. В Селидово 1 человек погиб и 1 ранен; разрушен дом, повреждены 10 домов и магазин.

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Краматорский район

В Краматорске в результате обстрела оккупантов повреждены дом и нежилое сооружение. В Алексеево-Дружковке ранены 7 человек, повреждено около сотни домов. В Константиновке ранен человек, повреждены 8 многоэтажек, 3 инфраструктурных объекта и предприятие.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов, многоэтажка и нежилое здание. В Торецке 2 человека погибли и 3 ранены; повреждены 6 многоэтажек, 6 админзданий и 2 инфраструктурных объекта. Также в Северном повреждены 18 домов. В Сиверске повреждены дом и админздание.

Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 165 человек, в том числе - 15 детей.

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Наслідки російських обстрілів Донеччини
Наслідки російських обстрілів Донеччини
Наслідки російських обстрілів Донеччини
Наслідки російських обстрілів Донеччини
Наслідки російських обстрілів Донеччини
Наслідки російських обстрілів Донеччини
Наслідки російських обстрілів Донеччини
Наслідки російських обстрілів Донеччини
Наслідки російських обстрілів Донеччини
Наслідки російських обстрілів Донеччини

Автор: 

обстрел (27351) Донецкая область (9756)


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