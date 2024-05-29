Сутки на Донетчине: 3 человека погибли, 14 получили ранения в результате российских обстрелов. ФОТОрепортаж
В результате российских обстрелов Донецкой области погибли 3 человека, 14 - получили ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.
Покровский район
Под огнем рашистов - Кураховская громада. 4 дома повреждены в Остром, один - в Кураховке. В Селидово 1 человек погиб и 1 ранен; разрушен дом, повреждены 10 домов и магазин.
Краматорский район
В Краматорске в результате обстрела оккупантов повреждены дом и нежилое сооружение. В Алексеево-Дружковке ранены 7 человек, повреждено около сотни домов. В Константиновке ранен человек, повреждены 8 многоэтажек, 3 инфраструктурных объекта и предприятие.
Бахмутский район
В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов, многоэтажка и нежилое здание. В Торецке 2 человека погибли и 3 ранены; повреждены 6 многоэтажек, 6 админзданий и 2 инфраструктурных объекта. Также в Северном повреждены 18 домов. В Сиверске повреждены дом и админздание.
Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 165 человек, в том числе - 15 детей.
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