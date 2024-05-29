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обстрел (25772) Донецкая область (8770)

Ночью россияне ударили по Селидово, погиб мужчина, под завалами дома ищут ребенка

селидове

28 мая около 21.30 россияне нанесли удары по Селидово Донецкой области. Погиб мужчина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Селидовской ГВА.

Оккупанты ударили по городу двумя авиабомбами "УМПБ Д-30С".

Ранена женщина 1953 г.р., она доставлена в больницу. Погиб гражданский житель, мужчина, 1970 г.р. (найдены фрагменты тела), поиск ребенка 2010 г.р. продолжается", - говорится в сообщении.

В результате удара разрушен 1 жилой дом, магазин и еще 10 частных домов получили повреждения.

Также смотрите: Рашисты ударили 1,5-тонной авиабомбой по Алексеево-Дружковке Донецкой области: Количество раненых возросло до шести. Среди них 4-летний ребенок. ВИДЕО (обновлено)
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Янсур анабой!!!
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29.05.2024 09:06 Ответить
 
 