Вночі росіяни вдарили по Селидовому, загинув чоловік, під завалами будинку шукають дитину
28 травня близько 21.30 росіяни завдали ударів по Селидовому Донецької області. Загинув чоловік
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Селидівській МВА.
Окупанти вдарили по місті двома авіабомбами "УМПБ Д-30С".
Поранено жінку 1953 р.н., її доставлено до лікарні. Загинув цивільний мешканець, чоловік, 1970 р.н. (знайдено фрагменти тіла), пошук дитини 2010 р.н. триває", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару зруйновано 1 житловий будинок, магазин та ще 10 приватних будинків зазнали пошкоджень.
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Isolda Peres
показати весь коментар29.05.2024 09:06 Відповісти Мені подобається 0
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