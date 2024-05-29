Рашисты ударили по Краматорску: разрушено дорожное покрытие, повреждены многоэтажки.. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 29 мая войска РФ обстреляли Краматорск Донецкой области.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Из-за вражеского обстрела разрушено асфальтовое покрытие дороги.
"Коммунальщики уже работают, поэтому проезд пока перекрыт. Также повреждениям подверглись многоквартирные дома и магазины", - отмечает Гончаренко.
По его словам, сейчас фиксируются последствия вражеского обстрела.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты попали в жилую застройку в Краматорске.
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як ви в ремонтування доріг вгизаєтеся...
це якась зелена манечка - дороги...
навіть не знаю, що і сказати...