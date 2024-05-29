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Рашисты ударили по Краматорску: разрушено дорожное покрытие, повреждены многоэтажки.. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 29 мая войска РФ обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Из-за вражеского обстрела разрушено асфальтовое покрытие дороги.

"Коммунальщики уже работают, поэтому проезд пока перекрыт. Также повреждениям подверглись многоквартирные дома и магазины", - отмечает Гончаренко.

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Обстріл Краматорська 29 травня 2024 року
Обстріл Краматорська 29 травня 2024 року
Обстріл Краматорська 29 травня 2024 року
Обстріл Краматорська 29 травня 2024 року

По его словам, сейчас фиксируются последствия вражеского обстрела.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты попали в жилую застройку в Краматорске.

Автор: 

Краматорськ (2282) обстрел (27351)


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Тількі вчора розмовляла зі знайомим . Він розказував яка влада молодці , зробили водопровід, відремонтували дорогу . Хвалився яка ******* техніка була застосована.
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29.05.2024 09:26 Ответить
вони безнадійні: ні розуму, ні совісті, ні інстинкту самозбереження
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29.05.2024 10:49 Ответить
Манячело Прутнеподібний розмобив святе Бубочки ?Ждем гнівного відосика від нашого куцика ,
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29.05.2024 09:29 Ответить
О! Новий привід пиляти бабло на дорогах.
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29.05.2024 09:34 Ответить
шо б ви так будували захисні спорудження для хлопців,
як ви в ремонтування доріг вгизаєтеся...
це якась зелена манечка - дороги...
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29.05.2024 09:36 Ответить
Кожна влада пиляла грошики на дорогах. Пам"ятаю за часів Гройсмана дорогу на Скадовськ по три рази на рік "ремонтували", а тільки з"їдеш на кілька метрів вбік, вже ями в коліно. Там не ремонтували, бо дійсно требо було ремонтувать, а не грошенята списувати. Для ремонту дороги на дачу, дачники самі гроші збирали (Олешківській район). Рищук тільки обіцяв.
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29.05.2024 09:42 Ответить
якщо ми не зрозуміємо, що це війна і все на війну?
навіть не знаю, що і сказати...
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29.05.2024 09:53 Ответить
війна - не забули?
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29.05.2024 09:47 Ответить
 
 