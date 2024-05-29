Рашисты ударили по Краматорску: разрушено дорожное покрытие, повреждены многоэтажки.. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 29 мая войска РФ обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Из-за вражеского обстрела разрушено асфальтовое покрытие дороги.

"Коммунальщики уже работают, поэтому проезд пока перекрыт. Также повреждениям подверглись многоквартирные дома и магазины", - отмечает Гончаренко.

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По его словам, сейчас фиксируются последствия вражеского обстрела.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты попали в жилую застройку в Краматорске.