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Рашисти вдарили по Краматорську: зруйновано дорожнє покриття, пошкоджено багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

У ніч проти 29 травня війська РФ обстріляли Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Через ворожий обстріл зруйновано асфальтове покриття дороги.

"Комунальники вже працюють, тому проїзд поки перекрито. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та магазини", - зазначає Гончаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російського агента, який навів ракетний удар по кафе у Краматорську, засуджено до довічного позбавлення волі, - СБУ

Обстріл Краматорська 29 травня 2024 року
Обстріл Краматорська 29 травня 2024 року
Обстріл Краматорська 29 травня 2024 року
Обстріл Краматорська 29 травня 2024 року

За його словами, наразі фіксуються наслідки ворожого обстрілу.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти поцілили в житлову забудову у Краматорську

Автор: 

Краматорськ (660) обстріл (28657)


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Тількі вчора розмовляла зі знайомим . Він розказував яка влада молодці , зробили водопровід, відремонтували дорогу . Хвалився яка ******* техніка була застосована.
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29.05.2024 09:26 Відповісти
вони безнадійні: ні розуму, ні совісті, ні інстинкту самозбереження
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29.05.2024 10:49 Відповісти
Манячело Прутнеподібний розмобив святе Бубочки ?Ждем гнівного відосика від нашого куцика ,
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29.05.2024 09:29 Відповісти
О! Новий привід пиляти бабло на дорогах.
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29.05.2024 09:34 Відповісти
шо б ви так будували захисні спорудження для хлопців,
як ви в ремонтування доріг вгизаєтеся...
це якась зелена манечка - дороги...
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29.05.2024 09:36 Відповісти
Кожна влада пиляла грошики на дорогах. Пам"ятаю за часів Гройсмана дорогу на Скадовськ по три рази на рік "ремонтували", а тільки з"їдеш на кілька метрів вбік, вже ями в коліно. Там не ремонтували, бо дійсно требо було ремонтувать, а не грошенята списувати. Для ремонту дороги на дачу, дачники самі гроші збирали (Олешківській район). Рищук тільки обіцяв.
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29.05.2024 09:42 Відповісти
якщо ми не зрозуміємо, що це війна і все на війну?
навіть не знаю, що і сказати...
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29.05.2024 09:53 Відповісти
війна - не забули?
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29.05.2024 09:47 Відповісти
 
 