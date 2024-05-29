Рашисти вдарили по Краматорську: зруйновано дорожнє покриття, пошкоджено багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

У ніч проти 29 травня війська РФ обстріляли Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Через ворожий обстріл зруйновано асфальтове покриття дороги.

"Комунальники вже працюють, тому проїзд поки перекрито. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та магазини", - зазначає Гончаренко.

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За його словами, наразі фіксуються наслідки ворожого обстрілу.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти поцілили в житлову забудову у Краматорську.