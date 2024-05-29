Доба на Донеччині: 3 особи загинули, 14 дістали поранення внаслідок російських обстрілів. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських обстрілів Донецької області загинули 3 особи, 14 - дістали поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район.

Під вогнем рашистів Курахівська громада. 4 будинки пошкоджено у Гострому, один - в Курахівці. У Селидовому 1 людина загинула і 1 поранена; зруйновано будинок, пошкоджено 10 будинків і крамницю.

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Краматорський район.

У Краматорську внаслідок обстрілу окупантів пошкоджено будинок і нежитлову споруду. В Олексієво-Дружківці поранено 7 осіб, пошкоджено близько сотні будинків. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 3 інфраструктурні об'єкти та підприємство.

Бахмутський район.

У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлова будівля. У Торецьку 2 людини загинули і 3 поранені; пошкоджено 6 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель та 2 інфраструктурні об'єкти. Також у Північному пошкоджено 18 будинків. У Сіверську пошкоджено будинок і адмінбудівлю.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 165 людей, зокрема 15 дітей.

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