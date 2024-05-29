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Доба на Донеччині: 3 особи загинули, 14 дістали поранення внаслідок російських обстрілів. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських обстрілів Донецької області загинули 3 особи, 14 - дістали поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район.

Під вогнем рашистів Курахівська громада. 4 будинки пошкоджено у Гострому, один - в Курахівці. У Селидовому 1 людина загинула і 1 поранена; зруйновано будинок, пошкоджено 10 будинків і крамницю.

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Краматорський район.

У Краматорську внаслідок обстрілу окупантів пошкоджено будинок і нежитлову споруду. В Олексієво-Дружківці поранено 7 осіб, пошкоджено близько сотні будинків. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 3 інфраструктурні об'єкти та підприємство.

Бахмутський район.

У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлова будівля. У Торецьку 2 людини загинули і 3 поранені; пошкоджено 6 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель та 2 інфраструктурні об'єкти. Також у Північному пошкоджено 18 будинків. У Сіверську пошкоджено будинок і адмінбудівлю.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 165 людей, зокрема 15 дітей.

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Наслідки російських обстрілів Донеччини
Наслідки російських обстрілів Донеччини
Наслідки російських обстрілів Донеччини
Наслідки російських обстрілів Донеччини
Наслідки російських обстрілів Донеччини
Наслідки російських обстрілів Донеччини
Наслідки російських обстрілів Донеччини
Наслідки російських обстрілів Донеччини
Наслідки російських обстрілів Донеччини
Наслідки російських обстрілів Донеччини

Автор: 

обстріл (28657) Донецька область (8558)


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