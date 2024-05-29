Через уламки "шахедів" на Рівненщині знеструмлювались населені пункти

Вночі проти 29 травня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками "Shahed-131/136" Рівненську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Рівненської ОВА Сергій Коваль.

"У результаті падіння уламків на одному з енергооб'єктів спрацювала система захисту, що призвело до знеструмлення частини населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Коваль зазначив, що наразі електропостачання відновлене. Люди не постраждали.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня сили ППО знищили 13 ворожих безпілотників з 14.

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