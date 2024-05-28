Росіяни атакують південь України "Шахедами", - Повітряні сили

Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА на півдні України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Декілька груп БпЛА на Миколаївщині, курсом на Кіровоградщину", - йдеться в повідомленні.

Читайте: По всій Україні була тривога, злітав МіГ-31К (оновлено)