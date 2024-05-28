Росіяни атакують південь України "Шахедами", - Повітряні сили
Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА на півдні України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.
"Декілька груп БпЛА на Миколаївщині, курсом на Кіровоградщину", - йдеться в повідомленні.
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Це по єлабугє треба єлабужити зі всього, що є. І по основних шляхах сполучення, мостах, естакадах, тягових підстанціях (підхід до того ж Приморсько-Ахтарська, наприклад).