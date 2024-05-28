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Росіяни атакують південь України "Шахедами", - Повітряні сили

Росіяни запустили кілька груп Шахедів на півдні України

Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА на півдні України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Декілька груп БпЛА на Миколаївщині, курсом на Кіровоградщину", - йдеться в повідомленні.

Читайте: По всій Україні була тривога, злітав МіГ-31К (оновлено)

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підари свинособачі..
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28.05.2024 23:04 Відповісти
Если бы в Украине была Хунта она бы карала опереаторов дронов. Их бы находили мертвыми везде.
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28.05.2024 23:41 Відповісти
Думаю, не допоможе. Можливо, операторів у цих "мопедів" взагалі немає, а політна програма завантажується over-the-air.

Це по єлабугє треба єлабужити зі всього, що є. І по основних шляхах сполучення, мостах, естакадах, тягових підстанціях (підхід до того ж Приморсько-Ахтарська, наприклад).
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29.05.2024 00:02 Відповісти
 
 