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По всій Україні була тривога, злітав МіГ-31К (оновлено)

Повітряна тривога по всій Україні

Зранку 26 травня 2024 року у Києві та по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 9.48 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 9.18 карта повітряних тривог була така:

повітряна тривога 26 травня 2024 року

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За даними Повітряних сил, тривогу оголосили через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).

Станом на 9.48 актуальна карта тривог така: 

відбій загрози

Як повідомлялося, у  ніч на 26 травня росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні.

Автор: 

Повітряні сили (2623) повітряна тривога (913)


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Асфальт туди не долетить...
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26.05.2024 09:29 Відповісти
Коли вже довбануть ту саваслейку разом з літачками та льотчіками?
Біля 1000 км, можна дістати. Якщо звичайно не балачками займатись а ракети робити на підземних заводах.
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26.05.2024 09:37 Відповісти
Щоб будувати підземні заводи, треба пояснити єрмакам і подлякам, як багато можна вкрасти на будівництві підземних заводів. Але коли їх нарешті збудують, то виявиться, що вкрали так багато, що заводи не працюватимуть.
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26.05.2024 09:53 Відповісти
міг незміг.
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26.05.2024 09:39 Відповісти
 
 