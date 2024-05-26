По всій Україні була тривога, злітав МіГ-31К (оновлено)
Зранку 26 травня 2024 року у Києві та по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 9.48 оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Станом на 9.18 карта повітряних тривог була така:
За даними Повітряних сил, тривогу оголосили через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).
Станом на 9.48 актуальна карта тривог така:
Як повідомлялося, у ніч на 26 травня росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні.
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Біля 1000 км, можна дістати. Якщо звичайно не балачками займатись а ракети робити на підземних заводах.