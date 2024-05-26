По всій Україні була тривога, злітав МіГ-31К (оновлено)

Зранку 26 травня 2024 року у Києві та по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 9.48 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 9.18 карта повітряних тривог була така:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО збили усі ракети Х-101/Х-555 та "шахеди", - Повітряні сили

За даними Повітряних сил, тривогу оголосили через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).

Станом на 9.48 актуальна карта тривог така:

Як повідомлялося, у ніч на 26 травня росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні.