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По всей Украине была тревога, взлетал МиГ-31К (обновлено)

Повітряна тривога по всій Україні

Утром 26 мая 2024 года в Киеве и по всей Украине объявляли воздушную тревогу. По состоянию на 9:48 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 9.18 карта воздушных тревог была такова:

повітряна тривога 26 травня 2024 року

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО сбили все ракеты Х-101/Х-555 и "Шахеды", - Воздушные силы

По данным Воздушных сил, тревогу объявили из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ).

По состоянию на 9.48 актуальная карта тревог такова:

відбій загрози

Как сообщалось, в ночь на 26 мая россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине.

Автор: 

Воздушные силы (2281) воздушная тревога (785)


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Асфальт туди не долетить...
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26.05.2024 09:29 Ответить
Коли вже довбануть ту саваслейку разом з літачками та льотчіками?
Біля 1000 км, можна дістати. Якщо звичайно не балачками займатись а ракети робити на підземних заводах.
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26.05.2024 09:37 Ответить
Щоб будувати підземні заводи, треба пояснити єрмакам і подлякам, як багато можна вкрасти на будівництві підземних заводів. Але коли їх нарешті збудують, то виявиться, що вкрали так багато, що заводи не працюватимуть.
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26.05.2024 09:53 Ответить
міг незміг.
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26.05.2024 09:39 Ответить
 
 