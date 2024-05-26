По всей Украине была тревога, взлетал МиГ-31К (обновлено)

Утром 26 мая 2024 года в Киеве и по всей Украине объявляли воздушную тревогу. По состоянию на 9:48 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 9.18 карта воздушных тревог была такова:

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По данным Воздушных сил, тревогу объявили из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ).

По состоянию на 9.48 актуальная карта тревог такова:

Как сообщалось, в ночь на 26 мая россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине.