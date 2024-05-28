Россияне атакуют юг Украины "Шахедами", - Воздушные силы
Воздушные силы предупреждают об угрозе применения вражеских ударных БпЛА на юге Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил ВСУ.
"Несколько групп БпЛА на Николаевщине, курсом на Кировоградщину", - говорится в сообщении.
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Це по єлабугє треба єлабужити зі всього, що є. І по основних шляхах сполучення, мостах, естакадах, тягових підстанціях (підхід до того ж Приморсько-Ахтарська, наприклад).