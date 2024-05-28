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Россияне атакуют юг Украины "Шахедами", - Воздушные силы

Росіяни запустили кілька груп Шахедів на півдні України

Воздушные силы предупреждают об угрозе применения вражеских ударных БпЛА на юге Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил ВСУ.

"Несколько групп БпЛА на Николаевщине, курсом на Кировоградщину", - говорится в сообщении.

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підари свинособачі..
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28.05.2024 23:04 Ответить
Если бы в Украине была Хунта она бы карала опереаторов дронов. Их бы находили мертвыми везде.
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28.05.2024 23:41 Ответить
Думаю, не допоможе. Можливо, операторів у цих "мопедів" взагалі немає, а політна програма завантажується over-the-air.

Це по єлабугє треба єлабужити зі всього, що є. І по основних шляхах сполучення, мостах, естакадах, тягових підстанціях (підхід до того ж Приморсько-Ахтарська, наприклад).
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29.05.2024 00:02 Ответить
 
 