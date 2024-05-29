Из-за обломков "шахедов" на Ровенщине обесточились населенные пункты

В ночь на 29 мая российская оккупационная армия атаковала беспилотниками "Shahed-131/136" Ровенскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Ровенской ОГА Сергей Коваль.

"В результате падения обломков на одном из энергообъектов сработала система защиты, что привело к обесточиванию части населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Коваль отметил, что сейчас электроснабжение восстановлено. Люди не пострадали.

Напомним, в ночь на 29 мая силы ПВО уничтожили 13 вражеских беспилотников из 14.

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