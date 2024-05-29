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На Харківщині виникла пожежа в лісі внаслідок російських обстрілів. ФОТОрепортаж

Російські окупанти обстріляли Вовчанську громаду, виникла пожежа у лісі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Росіяни вдарили по Вовчанській громаді, внаслідок чого виникла пожежа загальною площею понад 15 га.

"Горіла хвойна підстилка соснового лісу, також вогонь частково поширився на крони дерев і приватний сектор. Полум’я знищило десятки житлових і господарчих будівель. Вогнеборці запобігли розповсюдженню пожежі на інший житловий сектор, унаслідок чого 64 будівлі залишилися неушкодженими. Жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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На Харківщині через обстріли РФ горів ліс
На Харківщині через обстріли РФ горів ліс
На Харківщині через обстріли РФ горів ліс
На Харківщині через обстріли РФ горів ліс

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обстріл (28657) пожежа (4337) Харківщина (6054)


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