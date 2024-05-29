На Харьковщине начался пожар в лесу в результате российских обстрелов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты обстреляли Волчанскую громаду, начался пожар в лесу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Россияне ударили по Волчанской громаде, в результате чего начался пожар общей площадью более 15 га.

"Горела хвойная подстилка соснового леса, также огонь частично распространился на кроны деревьев и частный сектор. Пламя уничтожило десятки жилых и хозяйственных построек. Пожарные предотвратили распространение пожара на другой жилой сектор, в результате чего 64 здания остались неповрежденными. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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