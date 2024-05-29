Россияне трижды обстреляли Лиман: по меньшей мере 8 человек ранены, повреждены дома и админздания. ФОТОрепортаж

Днем 29 мая 2024 года войска РФ троекратно обстреляли Лиман Донецкой области. По меньшей мере, 8 человек получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

По его словам, в результате обстрела повреждены 3 двухэтажки и 3 админздания.

На месте происшествия работают все ответственные службы.

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