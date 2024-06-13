Доба на Донеччині: У Гострому загинула 1 особа, росіяни обстріляли три райони області. ФОТО
Протягом доби російські війська 7 разів обстріляли Донеччину, внаслідок чого відомо про 1 загиблого в Гострому.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район.
Одна особа загинула у Гострому Курахівської громади, пошкоджено приватні будинки та адмінбудівлю. Також пошкоджено підприємство у Ганнівці, обстріляні Курахівка і Новоселидівка.
Краматорський район.
3 приватні будинки та гараж пошкоджено у Лимані. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 4 багатоповерхівки. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.
Бахмутський район.
У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і 4 господарчі будівлі. Обстріляні Сіверськ і Дронівка.
Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 229 людей, зокрема 23 дитини.
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