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Доба на Донеччині: У Гострому загинула 1 особа, росіяни обстріляли три райони області. ФОТО

Протягом доби російські війська 7 разів обстріляли Донеччину, внаслідок чого відомо про 1 загиблого в Гострому.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район.

Одна особа загинула у Гострому Курахівської громади, пошкоджено приватні будинки та адмінбудівлю. Також пошкоджено підприємство у Ганнівці, обстріляні Курахівка і Новоселидівка.

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Краматорський район.

3 приватні будинки та гараж пошкоджено у Лимані. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 4 багатоповерхівки. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район.

У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і 4 господарчі будівлі. Обстріляні Сіверськ і Дронівка.

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 229 людей, зокрема 23 дитини.

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Наслідки обстрілів Донеччини 12 червня
Наслідки обстрілів Донеччини 12 червня

Автор: 

обстріл (28633) Донецька область (8541)


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