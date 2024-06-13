УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9596 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
1 279 1

Кількість постраждалих у Новомосковську збільшилася до 6. Нікопольщину окупанти атакували дронами-камікадзе. ФОТОрепортаж

Протягом дня 13 червня росіяни обстрілювали Новомосковськ на Дніпропетровщині, унаслідок чого є постраждалі, та били дронами-камікадзе по Нікопольському району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що у Новомосковську, за уточненою інформацією, шестеро постраждалих. Серед них дві дитини.

Обстріл Новомосковська

Крім того, через ворожу атаку пошкоджено 91 приватний будинок, 5 навчальних закладів, газову інфраструктуру. Пожежу рятувальники вже загасили.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував дронами Дніпропетровщину, постраждала родина, пошкоджено будинки. ВIДЕО

Обстріл Новомосковська
Обстріл Новомосковська

Також сьогодні окупанти били дронами-камікадзе по Нікопольщині. Під ударами перебували Нікополь, Покровська та Червоногригорівська громада.

Як повідомляється, люди не постраждали. Понівечено адмінбудівлю, підприємство, кафе й будівлю, що не експлуатувалася.

Також дивіться: Росіяни атакували Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе: постраждала 1 людина. ФОТОрепортаж

Обстріл нікопольщини
Обстріл нікопольщини

Автор: 

обстріл (28633) Дніпропетровська область (3760)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 