Кількість постраждалих у Новомосковську збільшилася до 6. Нікопольщину окупанти атакували дронами-камікадзе. ФОТОрепортаж
Протягом дня 13 червня росіяни обстрілювали Новомосковськ на Дніпропетровщині, унаслідок чого є постраждалі, та били дронами-камікадзе по Нікопольському району.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що у Новомосковську, за уточненою інформацією, шестеро постраждалих. Серед них дві дитини.
Крім того, через ворожу атаку пошкоджено 91 приватний будинок, 5 навчальних закладів, газову інфраструктуру. Пожежу рятувальники вже загасили.
Також сьогодні окупанти били дронами-камікадзе по Нікопольщині. Під ударами перебували Нікополь, Покровська та Червоногригорівська громада.
Як повідомляється, люди не постраждали. Понівечено адмінбудівлю, підприємство, кафе й будівлю, що не експлуатувалася.
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