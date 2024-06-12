Росіяни атакували Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе: постраждала 1 людина. ФОТОрепортаж

12 червня ворог майже два десятки разів бив дронами-камікадзе й артилерією по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що обстрілів зазнали районний центр, Марганецька, Мирівська, Покровська сільська та Червоногригорівська громади.

"Там постраждав 17-річний юнак. У нього множинні осколкові поранення. Хлопець у лікарні", - поінформував Лисак.

За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджені шість приватних осель, декілька господарських споруд, дві п’ятиповерхівки. Потрощені півдесятка легкових автівок і мікроавтобус. Через атаки горіли гараж, дві господарські споруди, дачний будинок. Вогонь рятувальники ліквідували. Пошкоджена й лінія електропередач.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу, на цей момент відомо про 6 загиблих та 11 поранених людей.

Читайте: Рашисти вдарили по Новомосковську, спалахнула пожежа





Дивіться: Ворог атакував дронами Дніпропетровщину, постраждала родина, пошкоджено будинки. ВIДЕО