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Росіяни атакували Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе: постраждала 1 людина. ФОТОрепортаж

12 червня ворог майже два десятки разів бив дронами-камікадзе й артилерією по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що обстрілів зазнали районний центр, Марганецька, Мирівська, Покровська сільська та Червоногригорівська громади.

"Там постраждав 17-річний юнак. У нього множинні осколкові поранення. Хлопець у лікарні", - поінформував Лисак.

За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджені шість приватних осель, декілька господарських споруд, дві п’ятиповерхівки. Потрощені півдесятка легкових автівок і мікроавтобус. Через атаки горіли гараж, дві господарські споруди, дачний будинок. Вогонь рятувальники ліквідували. Пошкоджена й лінія електропередач.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу, на цей момент відомо про 6 загиблих та 11 поранених людей.

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Знищена російським обстрілом будівля на Нікопольщині

В районі понівечені шість приватних осель, декілька господарських споруд

Пошкоджений обстрілом автомобіль

Подвір'я після російського обстрілу
Війська РФ атакували Нікопольщину майже 20 разів протягом дня

Дивіться: Ворог атакував дронами Дніпропетровщину, постраждала родина, пошкоджено будинки. ВIДЕО

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обстріл (28633) Нікополь (1200) Дніпропетровська область (3760)


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