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Россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе: пострадал 1 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

12 июня враг почти два десятка раз бил дронами-камикадзе и артиллерией по Никопольскому району Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграмм-канале написал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Он отметил, что обстрелам подверглись районный центр, Марганецкая, Мировская, Покровская сельская и Червоногригорьевская громады.

"Там пострадал 17-летний юноша. У него множественные осколочные ранения. Парень в больнице", - проинформировал Лысак.

По его словам, в результате обстрелов повреждены шесть частных домов, несколько хозяйственных построек, две пятиэтажки. Разбиты полдесятка легковых автомобилей и микроавтобус. Из-за атак горели гараж, две хозяйственные постройки, дачный дом. Огонь спасатели ликвидировали. Повреждена и линия электропередач.

Напомним, сегодня россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, на данный момент известно о 6 погибших и 11 раненых.

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Знищена російським обстрілом будівля на Нікопольщині

В районі понівечені шість приватних осель, декілька господарських споруд

Пошкоджений обстрілом автомобіль

Подвір'я після російського обстрілу
Війська РФ атакували Нікопольщину майже 20 разів протягом дня

Смотрите: Враг атаковал дронами Днепропетровскую область, пострадала семья, повреждены дома. ВИДЕО

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обстрел (27259) Никополь (1029) Днепропетровская область (3975)


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