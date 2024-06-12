Россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе: пострадал 1 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ
12 июня враг почти два десятка раз бил дронами-камикадзе и артиллерией по Никопольскому району Днепропетровской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграмм-канале написал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Он отметил, что обстрелам подверглись районный центр, Марганецкая, Мировская, Покровская сельская и Червоногригорьевская громады.
"Там пострадал 17-летний юноша. У него множественные осколочные ранения. Парень в больнице", - проинформировал Лысак.
По его словам, в результате обстрелов повреждены шесть частных домов, несколько хозяйственных построек, две пятиэтажки. Разбиты полдесятка легковых автомобилей и микроавтобус. Из-за атак горели гараж, две хозяйственные постройки, дачный дом. Огонь спасатели ликвидировали. Повреждена и линия электропередач.
Напомним, сегодня россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, на данный момент известно о 6 погибших и 11 раненых.
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