Рашисты ударили по Новомосковску, возник пожар
Сегодня, 12 июня 2024 года, войска РФ атаковали Новомосковск Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, из-за попадания возник пожар.
Информация уточняется.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в пригороде Днепра прогремели взрывы.
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