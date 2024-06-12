Рашисты ударили по Новомосковску, возник пожар

Сегодня, 12 июня 2024 года, войска РФ атаковали Новомосковск Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за попадания возник пожар.

Информация уточняется.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в пригороде Днепра прогремели взрывы.