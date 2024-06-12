РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10295 посетителей онлайн
Новости Война
2 625 0

В пригороде Днепра раздались взрывы

Вибухи пролунали в Дніпрі

Во время воздушной тревоги в пригороде Днепра прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

По данным СМИ, в пригороде Днепра прогремели взрывы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг обстреливал 3 района Харьковщины, есть пострадавшие, горели дома

Автор: 

взрыв (6760) Днепр (4422) Днепропетровская область (3975)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 