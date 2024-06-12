В пригороде Днепра раздались взрывы

Во время воздушной тревоги в пригороде Днепра прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

По данным СМИ, в пригороде Днепра прогремели взрывы.

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