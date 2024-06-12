В пригороде Днепра раздались взрывы
Во время воздушной тревоги в пригороде Днепра прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
По данным СМИ, в пригороде Днепра прогремели взрывы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль