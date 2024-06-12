У передмісті Дніпра пролунали вибухи
Під час повітряної тривоги у передмісті Дніпра пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
За даними ЗМІ, у передмісті Дніпра пролунали вибухи.
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