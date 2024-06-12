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Ворог атакував дронами Дніпропетровщину, постраждала родина, пошкоджено будинки. ВIДЕО

Вночі на Дніпропетровщині працювала ППО. Наші оборонці збили 11 ворожих шахедів.

Про це повідомлив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, по 4 дрони знищено у Новомосковському та Синельниківському районах, а решту - у Дніпровському, Павлоградському і Кам'янському.

"На жаль, атака окупантів не минула й без наслідків. На Синельниківщині постраждала родина. У 13-річного хлопчика  гостра реакція на стрес. У чоловіка 39 років та жінки 40 років - різані рани. Їм надали меддопомогу, лікуватимуться амбулаторно", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами, дронами та артилерією: на Нікопольщині пошкоджено 26 приватних будинків, в Криворізькому районі БпЛА влучив у заправку. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Також зазначається, що пошкоджено 9 приватних будинків.

"Ввечері та під ранок ворог знову бив по Нікополю. Застосував артилерію і дрони-камікадзе. Ніхто не постраждав", - додає Лисак.

Автор: 

обстріл (28633) Нікополь (1200) Дніпропетровська область (3760)


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Треба, щоб путін відказався від ідеї відновити срср. треба, щоб він зрозумів, що це нереально і поставив на цій ідеї крапку!

що для цього потрібно зробити:

Україна допомагає Молдові визволити придністров'я. Захід приймає Молдову в ЄС і НАТО вже зараз, не дочікуючись України.

Країни центральної азії (казахстан, узбекистан, таджикистан, киргистан, туркменістан) створюють союз. Цей союз бере під свій протекторат Китай і надає їм військові гарантії. Для цього предстанвники сша, європи і китаю приїжджають в країни центральної азії і домовляються з ними.

Азербайджан під протекторатом Туреччини. А росія боїться Туреччину.

Латію, литву, Естонію росія вже за нато не вийме.

Арменія і Грузія? США можуть ввести туди свої війська по запрошенню цих країн, і стояти там для захисту цих країн.

Залишиться тільки білорусь. в білорусь може зайти українська армія і стати на білорусько- російській границі, попередивши білоруську армію, що ми воювати з ними не будемо, ми просто хочемо звільнити білорусь від колоніальної залежності від росії.
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12.06.2024 08:07 Відповісти
 
 