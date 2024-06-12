Ворог атакував дронами Дніпропетровщину, постраждала родина, пошкоджено будинки. ВIДЕО

Вночі на Дніпропетровщині працювала ППО. Наші оборонці збили 11 ворожих шахедів.

Про це повідомлив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, по 4 дрони знищено у Новомосковському та Синельниківському районах, а решту - у Дніпровському, Павлоградському і Кам'янському.

"На жаль, атака окупантів не минула й без наслідків. На Синельниківщині постраждала родина. У 13-річного хлопчика гостра реакція на стрес. У чоловіка 39 років та жінки 40 років - різані рани. Їм надали меддопомогу, лікуватимуться амбулаторно", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що пошкоджено 9 приватних будинків.

"Ввечері та під ранок ворог знову бив по Нікополю. Застосував артилерію і дрони-камікадзе. Ніхто не постраждав", - додає Лисак.