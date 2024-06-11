Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами, дронами та артилерією: на Нікопольщині пошкоджено 26 приватних будинків, в Криворізькому районі БпЛА влучив у заправку. ФОТОрепортаж

11 червня війська РФ атакували Дніпровський, Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Обстріл Дніпровського району

"Дніпровський росіяни атакували ракетами. Їх збили наші оборонці неба, врятувавши не одне життя. Та уникнути наслідків не вдалося. З гострою реакцією на стрес 37-річна жінка на останньому місяці вагітності. Від госпіталізації вона відмовилася", - зазначив Лисак.

Крім того, пошкоджені 3 приватні оселі, господарська споруда та сонячна панель. Зайнявся й сухостій. Пожежу загасили.

Обстріли Нікопольщини

По Нікопольському району війська РФ били дронами-камікадзе та артилерією. Дісталося райцентру і Покровській сільській громаді.

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У Нікополі зазнала руйнувань житлова інфраструктура. Побиті п’ятиповерхівка та 26 приватних будинків. А ще – медичний центр, парники, трактор і лінія електропередач. Понівечені 14 господарських споруд, одна - знищена.

Обстріл Криворізького району

"Неспокійно було й на Криворіжжі. У заправку, що у Зеленодольській громаді, поцілив безпілотник. У результаті загорілося обладнання. Вогонь надзвичайники приборкали. Минулося без постраждалих", - розповів очільник ОВА.







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