Россияне атаковали Днепропетровщину ракетами, дронами и артиллерией: на Никопольщине 26 частных домов, в Криворожском районе БпЛА попал в заправку. ФОТОрепортаж

11 июня войска РФ атаковали Днепровский, Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Обстрел Днепровского района

"Днепровский россияне атаковали ракетами. Их сбили наши защитники неба, спасая не одну жизнь. Но избежать последствий не удалось. С острой реакцией на стресс 37-летняя женщина на последнем месяце беременности. От госпитализации она отказалась", - отметил Лысак.

Кроме того повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка и солнечная панель. Загорелся и сухостой. Пожар потушили.

Обстрелы Никопольщины

По Никопольскому району войска РФ били дронами-камикадзе и артиллерией. Досталось райцентру и Покровской сельской громаде.

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В Никополе подверглась разрушениям жилая инфраструктура. Разбиты пятиэтажка и 26 частных домов. А еще - медицинский центр, парники, трактор и линия электропередач. Изуродованы 14 хозяйственных построек, одна - уничтожена.

Обстрел Криворожского района

"Неспокойно было и на Криворожье. В заправку, что в Зеленодольской громаде, попал беспилотник. В результате загорелось оборудование. Огонь чрезвычайники укротили. Обошлось без пострадавших", - рассказал глава ОГА.







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