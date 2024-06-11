На Херсонщине оккупанты атаковали дроном авто полиции. ФОТО
Днем 11 июня российские захватчики с FPV-дрона атаковали полицейский автомобиль в поселке Нововоронцовка, что на Херсонщине.
Об этом в соцсети Facebook сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Из-за вражеской атаки беспилотником полицейское авто практически полностью уничтожено. Также повреждения получили автомобили, которые припаркованы рядом.
Жертв и пострадавших среди местных жителей нет.
В ОВА также показали фото последствий очередной атаки рашистов.
Напомним, что оккупанты за прошедшие сутки нанесли удары по 14 населенным пунктам Херсонщины, один человек получил ранения.
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