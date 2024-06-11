РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10251 посетитель онлайн
Новости Фото Война
1 845 4

На Херсонщине оккупанты атаковали дроном авто полиции. ФОТО

Днем 11 июня российские захватчики с FPV-дрона атаковали полицейский автомобиль в поселке Нововоронцовка, что на Херсонщине.

Об этом в соцсети Facebook сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Из-за вражеской атаки беспилотником полицейское авто практически полностью уничтожено. Также повреждения получили автомобили, которые припаркованы рядом.

Жертв и пострадавших среди местных жителей нет.

В ОВА также показали фото последствий очередной атаки рашистов.

На Херсонщині окупанти атакували дроном авто поліції

Напомним, что оккупанты за прошедшие сутки нанесли удары по 14 населенным пунктам Херсонщины, один человек получил ранения.

Читайте также: Оккупанты за прошедшие сутки обстреляли 12 населенных пунктов Херсонщины, два человека получили ранения

Автор: 

обстрел (27259) Херсонская область (4788)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
неправiльно препарковался.
показать весь комментарий
11.06.2024 17:14 Ответить
маячки не ввмікнув.....
показать весь комментарий
11.06.2024 17:26 Ответить
Дрон довго літав,чекав поки копи підуть в ресторан перекусити.Дочекався і зробив копів героями,показавши шо їх служба і опасна,і трудна,і як будто ні хрєна ні відна,але разом з тим вони готові єжемінутно іті в бой і рісковать собой...от тільки-тільки знімуть бронь...
показать весь комментарий
11.06.2024 17:27 Ответить
Якби в іншу машину було б жалко.
показать весь комментарий
11.06.2024 18:32 Ответить
 
 