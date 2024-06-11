На Херсонщині окупанти атакували дроном авто поліції. ФОТО

Вдень 11 червня російські загарбники з FPV-дрона атакували поліцейський автомобіль у селищі Нововоронцовка, що на Херсонщині.

Про це у соцмережі Facebook повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Через ворожу атаку безпілотником поліцейське авто практично повністю знищене. Також пошкоджень зазнали автомобілі, які припарковані поруч.

Жертв та постраждалих серед місцевих жителів немає.

В ОВА також показали фото наслідків чергової атаки рашистів.

Нагадаємо, що окупанти минулої доби завдали ударів по 14 населених пунктах Херсонщини, одна особа дістала поранення.

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