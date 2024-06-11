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На Херсонщині окупанти атакували дроном авто поліції. ФОТО

Вдень 11 червня російські загарбники з FPV-дрона атакували поліцейський автомобіль у селищі Нововоронцовка, що на Херсонщині.

Про це у соцмережі Facebook повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Через ворожу атаку безпілотником поліцейське авто практично повністю знищене. Також пошкоджень зазнали автомобілі, які припарковані поруч.

Жертв та постраждалих серед місцевих жителів немає.

В ОВА також показали фото наслідків чергової атаки рашистів.

На Херсонщині окупанти атакували дроном авто поліції

Нагадаємо, що окупанти минулої доби завдали ударів по 14 населених пунктах Херсонщини, одна особа дістала поранення.

Читайте також: Окупанти минулої доби обстріляли 12 населених пунктів Херсонщини, дві людини дістали поранення

Автор: 

обстріл (28613) Херсонська область (5781)


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неправiльно препарковался.
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11.06.2024 17:14 Відповісти
маячки не ввмікнув.....
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11.06.2024 17:26 Відповісти
Дрон довго літав,чекав поки копи підуть в ресторан перекусити.Дочекався і зробив копів героями,показавши шо їх служба і опасна,і трудна,і як будто ні хрєна ні відна,але разом з тим вони готові єжемінутно іті в бой і рісковать собой...от тільки-тільки знімуть бронь...
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11.06.2024 17:27 Відповісти
Якби в іншу машину було б жалко.
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11.06.2024 18:32 Відповісти
 
 