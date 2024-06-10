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Окупанти минулої доби обстріляли 12 населених пунктів Херсонщини, дві людини дістали поранення

Обстріли Херсонщини 15 травня

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Іванівка, Олександрівка, Велетенське, Янтарне, Томина Балка, Молодецьке, Берислав, Дудчани, Осокорівка, Качкарівка, Республіканець та місто Херсон.

Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 приватні будинки.

Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

За інформацією начальника Бериславської РВА Володимира Літвінова, ворог завдав артилерійських обстрілів  по с.Осокорівка та с.Республіканець. Пошкоджено житловий будинок у с.Республіканець. Крім того, окупанти використовуючи безпілотні літальні апарати атакували м.Берислав, с.Качкарівка та с.Дудчани.

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