Обстріл російськими окупантами швидкої на Херсонщині: кількість постраждалих зросла до трьох. ФОТОрепортаж
У суботу ввечері, 8 червня, російські загарбники атакували дроном автомобіль швидкої в одному з населених пунктів Білозерської громади на Херсонщині. Одразу стало відомо, що постраждав водій та чоловік, який також потрапив під обстріл. Сьогодні до лікарні звернулася фельдшер, яка перебувала у швидкій на момент удару.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
За словами посадовця, у неділю, 9 червня, до лікарні звернулася фельдшер медичної бригади. У потерпілої діагностували контузію. Таким чином, кількість постраждалих через удар окупантів по швидкій зросла до трьох.
Прокудін також показав фото автомобіля швидкої допомоги після атаки російського дрона.
Нагадаємо, що у суботу, 8 червня, на Херсонщині російські загарбники атакували автомобіль швидкої допомоги, який прямував на виклик. Постраждав водій "швидкої". Також ушпиталили 50-річного чоловіка, який потрапив під обстріл.
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По логике ветеранов СВО надо называть "СВОлочью". (с)
Да, у дидов ваевавших пригорит! Но нужно говорить правду! Это была агрессия и преступная война