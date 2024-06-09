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Обстріл російськими окупантами швидкої на Херсонщині: кількість постраждалих зросла до трьох. ФОТОрепортаж

У суботу ввечері, 8 червня, російські загарбники атакували дроном автомобіль швидкої в одному з населених пунктів Білозерської громади на Херсонщині. Одразу стало відомо, що постраждав водій та чоловік, який також потрапив під обстріл. Сьогодні до лікарні звернулася фельдшер, яка перебувала у швидкій на момент удару.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, у неділю, 9 червня, до лікарні звернулася фельдшер медичної бригади. У потерпілої діагностували контузію. Таким чином, кількість постраждалих через удар окупантів по швидкій зросла до трьох.

Прокудін також показав фото автомобіля швидкої допомоги після атаки російського дрона.

Обстріл російськими окупантами

Обстріл російськими окупантами

Обстріл російськими окупантами

Обстріл російськими окупантами

Нагадаємо, що у суботу, 8 червня, на Херсонщині російські загарбники атакували автомобіль швидкої допомоги, який прямував на виклик. Постраждав водій "швидкої". Також ушпиталили 50-річного чоловіка, який потрапив під обстріл.

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Автор: 

обстріл (28687) Херсонська область (5795)


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@"Ветеранов афганской войны называют "афганцами".

По логике ветеранов СВО надо называть "СВОлочью". (с)
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09.06.2024 16:52 Відповісти
Я уверен что "душманов" нужно называть защитники Афганистана и поставить памятники , хоть парочку в нашей стране.
Да, у дидов ваевавших пригорит! Но нужно говорить правду! Это была агрессия и преступная война
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09.06.2024 17:47 Відповісти
 
 