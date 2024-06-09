Обстріл російськими окупантами швидкої на Херсонщині: кількість постраждалих зросла до трьох. ФОТОрепортаж

У суботу ввечері, 8 червня, російські загарбники атакували дроном автомобіль швидкої в одному з населених пунктів Білозерської громади на Херсонщині. Одразу стало відомо, що постраждав водій та чоловік, який також потрапив під обстріл. Сьогодні до лікарні звернулася фельдшер, яка перебувала у швидкій на момент удару.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, у неділю, 9 червня, до лікарні звернулася фельдшер медичної бригади. У потерпілої діагностували контузію. Таким чином, кількість постраждалих через удар окупантів по швидкій зросла до трьох.

Прокудін також показав фото автомобіля швидкої допомоги після атаки російського дрона.

Нагадаємо, що у суботу, 8 червня, на Херсонщині російські загарбники атакували автомобіль швидкої допомоги, який прямував на виклик. Постраждав водій "швидкої". Також ушпиталили 50-річного чоловіка, який потрапив під обстріл.

Читайте також: Окупанти зранку обстріляли Олександрівку на Херсонщині, постраждала жінка