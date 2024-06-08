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На Херсонщині окупанти скинули вибухівку на швидку, яка прямувала на виклик. Постраждав водій

На Херсонщині окупанти скинули вибухівку на «швидку»

У суботу, 8 червня, на Херсонщині російські загарбники атакували автомобіль швидкої допомоги, який прямував на виклик.

Про це повідомив у Telegram очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворожий обстріл стався в одному з населених пунктів Білозерського району. Загарбники скинули на швидку вибухівку з дона.

Постраждав водій швидкої. У нього діагностували вибухову травму та контузію. Фельдшер не постраждала. Їх обох евакуювали в безпечне місце.

Крім цього, Прокудін розповів, що до лікарні ушпиталили 50-річного чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл. У нього - вибухова травма та поранення ноги. Медики дообстежують постраждалого.

Як повідомлялося раніше, вдень 8 червня російські загарбники обстріляли селище Білозерка, що на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки двоє чоловіків дістали поранення.

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очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін має засоби протидії дронам чи він просто базікає?
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08.06.2024 22:35 Відповісти
 
 