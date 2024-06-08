В Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку на скорую, которая направлялась на вызов. Пострадал водитель

В субботу, 8 июня, на Херсонщине российские захватчики атаковали автомобиль скорой помощи, который направлялся на вызов.

Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вражеский обстрел произошел в одном из населенных пунктов Белозерского района. Захватчики сбросили на "скорую" взрывчатку с дона.

Пострадал водитель скорой. У него диагностировали взрывную травму и контузию. Фельдшер не пострадала. Их обоих эвакуировали в безопасное место.

Кроме этого, Прокудин рассказал, что в больницу госпитализировали 50-летнего мужчину, который попал под вражеский обстрел. У него - взрывная травма и ранение ноги. Медики дообследуют пострадавшего.

Как сообщалось ранее, днем 8 июня российские захватчики обстреляли поселок Белозерка, что на Херсонщине. В результате вражеской атаки двое мужчин получили ранения.

Смотрите: Зеленский: Российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. ВИДЕО