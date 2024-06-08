Окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині. Двоє людей зазнали поранень

Вдень 8 червня російські загарбники обстріляли селище Білозерка, що на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки двоє чоловіків дістали поранення.

Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Під ворожим вогнем вкотре опинилась Білозерка. Внаслідок російського обстрілу зазнали поранень двоє місцевих жителів, які в цей час перебували на вулиці", - йдеться у повідомленні ОВА.

Зазначається, що у 81-річного потерпілого діагностовано вибухову та черепно-мозкову травми, уламкове поранення шиї, лопатки, плеча, стегна та гомілки.

В іншого, 69-річного потерпілого діагностували проникаюче поранення грудної клітки та живота, множинні уламкові поранення кінцівок.

Обом постраждалим медики надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, що у суботу, 8 червня, росіяни обстріляли Милівську громаду на Херсонщині. Через ворожу атаку загинула жінка.

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