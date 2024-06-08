Прокуратура розпочала розслідування за фактом ворожого обстрілу окупованого Садового на Херсонщині: усі обставини та кількість постраждалих будуть встановлені
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом ворожого обстрілу окупованого Садового на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За опублікованою в медіа інформацією, 7 червня 2024 року близько 19:00 військами РФ здійснено обстріл тимчасово окупованого селища Садове Скадовського району Херсонської області.
"У рамках слідства будуть встановлені усі обставини події, а також кількість постраждалих серед мирного населення", - йдеться у повідомленні.
За даними Офісу генпрокурора, досудове розслідування здійснює ГУ Нацполіції в Херсонській області.
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Зарплата капает, стаж идет, работа имитацилнная, почти архивариусная.
Я чето уверен (глядя на наших ментов районных) что эти борцы-раследователи себе выхлопотали и надбавки за опасность и за вредность и стаж год за два а то и три, и корочки УБД и премию за боевой вклад и премию за ненормированный труд и прочая и прочая